Παππάς:-Η-περιουσία-του-ΣΥΡΙΖΑ-δεν-αποτελεί-πρώτη-ύλη-για-κανένα-σχέδιο-διάλυσης,-απορρόφησης-ή-εκχώρησης

«Το πραγματικό δίλημμα είναι συντεταγμένη πορεία προς την εκλογική ενότητα, πολιτική συνεργασία ή ατομικές μετακινήσεις – όπου στελέχη και βουλευτές θα προσχωρούν κατά μόνας σε ένα νέο πολιτικό φορέα- αφήνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ να απονεκρωθεί;», ανέφερε στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ο Νίκος Παππάς, καλώντας τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να επιλέξουν το πρώτο, «γιατί η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από νέους κατακερματισμούς».

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Όπως σημείωσε ο κ. Παππάς: «Το κείμενο της πλειοψηφίας της Πολιτικής Γραμματείας δεν περιγράφει κανένα σχέδιο δράσης για τον ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Δεν περιγράφει πολιτικές πρωτοβουλίες. Δεν περιγράφει οργανωτικές πρωτοβουλίες. Δεν περιγράφει διαδικασίες συνεργασίας. Δεν περιγράφει καν πώς θα λειτουργήσει το κόμμα μέχρι τις επόμενες εκλογές. Αυτό δεν είναι σχέδιο πολιτικής επανεκκίνησης. Είναι σχέδιο πολιτικής αναμονής και αυτοακύρωσης. Πώς μπορούμε να συζητάμε για στήριξη ενός άλλου πολιτικού φορέα όταν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχει κοινό πρόγραμμα, δεν υπάρχει θεσμικός διάλογος και δεν υπάρχει καν επίσημη συζήτηση, δεν υπάρχει καν επαφή;».

Και υπογράμμισε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυτοδιαλύεται. Δεν αναστέλλει τη λειτουργία του. Δεν μετατρέπεται σε δεξαμενή στελεχών εν αναμονή. Οι ιδέες, οι αξίες, το πρόγραμμα και η ιστορία του μπορούν να αποτελέσουν το κοινό σπίτι της ευρύτερης αριστεράς και των προοδευτικών πολιτών. Όπως έγινε και την προηγούμενη δεκαετία».

Στη συνέχεια τόνισε πως απαιτούνται άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες:

Να μιλήσει ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Αλέξη Τσίπρα.

Συγκρότηση και πλήρης λειτουργία του Εκτελεστικού Γραφείου σύμφωνα με το καταστατικό.

Συγκρότηση επιτροπής διεύρυνσης, ψηφοδελτίων.

Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος με βάση τις επεξεργασίες του κόμματος και τις προτάσεις «10+1».

Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής.

«Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται. Χτίστηκε με τους αγώνες χιλιάδων ανθρώπων, με τις συνδρομές των μελών του και με τη συλλογική προσπάθεια δεκαετιών. Δεν αποτελεί πρώτη ύλη για κανένα σχέδιο διάλυσης, απορρόφησης ή εκχώρησης», κατέληξε ο κ. Παππάς.



- sofokleous10.gr

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