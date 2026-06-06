Παππάς: Σε ιστορικό σταυροδρόμι ο ΣΥΡΙΖΑ – Να επικοινωνήσει ο Φάμελλος με τον Τσίπρα

Την άμεση επικοινωνία του Σωκράτη Φάμελλου με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς και τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου οδικού χάρτη για την ανασυγκρότηση και την εκλογική προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ, προτείνει ο Νίκος Παππάς με ανάρτησή του, απορρίπτοντας παράλληλα τα σενάρια αυτοδιάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του κόμματος.

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Ο Νίκος Παππάς κάνει λόγο για «ιστορικό σταυροδρόμι» του κόμματος, επισημαίνοντας την ανάγκη να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη «συνθήκη απομόνωσης» και τη «δημοσκοπική κατάρρευση».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Νίκου Παππά:

Οδικός Χάρτης

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι σε ιστορικό σταυροδρόμι.

Είναι άμεση ανάγκη να ακυρωθεί η συνθήκη απομόνωσης και η δημοσκοπική κατάρρευση.

Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως συντεταγμένο κόμμα.

Απαιτείται:

1. Να επικοινωνήσει άμεσα ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Αλέξη Τσίπρα για να έχουμε την επίσημη ενημέρωση σε σχέση με τη συνεργασία.

2. Να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει το Εκτελεστικό Γραφείο, όπως προβλέπει το καταστατικό μας.

3. Να προετοιμαστεί το κόμμα και η συμμαχία για την εκλογική μάχη. Να υπάρξει άμεση επαφή αρμόδιας επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ. με Κοτζιά, Κατσέλη, Τσίπρα, Νέα Αριστερά, στελέχη που κινούνται αυτόνομα και με τα οποία ήμασταν μαζί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης 2015-2019 αλλά και μετέπειτα.

4. Να συγκροτηθεί στρογγυλό τραπέζι με τους συμμάχους για πρόγραμμα και διάταξη μάχης.

Τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής είναι ανιστόρητα και προσβλητικά.

Θα τα αποκρούσουμε. Είναι η ώρα για καθαρές κουβέντες.

Σημειώνεται ότι κατά την παρέμβασή του στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ επισήμανε την ανάγκη «αλλαγών», ενώ και εκεί ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελλο να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα για το περιθώριο συνεργασίας με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Ν. Παππάς επισήμανε, επίσης, ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η στρατηγική «που έφτασε το ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα».



- sofokleous10.gr

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