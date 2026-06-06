Πολάκης στην ΚΕ: Το δίλημμα είναι αν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ή όχι – Βίντεο

Υπερήφανος για τη θητεία του στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δήλωσε ο Παύλος Πολάκης από το βήμα της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας αναφορά και στις 13 άρσεις ασυλίας του: «Έχω το παγκόσμιο ρεκόρ, τέλεια» είπε και συμπλήρωσε ότι «δεν είμαστε καθόλου περήφανοι για την αντιπολίτευση που κάναμε ’19-’23».

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Είπε, μάλιστα, ότι ο ίδιος πήρε την ευθύνη που του αναλογεί για τη στήριξη στον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά «ούτε ο Φάμελλος έχει πάρει τη δικιά του, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έπιανε τον Νίκο τον Παππά στον β’ γύρο να στηρίξει τον Κασσελάκη. […] Όταν πραγματικά είδα τις offshore στα Μάρσαλ, θα τον είχαμε ακόμη στο κεφάλι μας».

Σε μια ομιλία με πολλές αιχμές για την πορεία στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ έφτασε στο δια ταύτα λέγοντας: «Εδώ το δίλημμα δεν είναι ποιος είναι υπέρ ή κατά του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ το δίλημμα είναι αν θα συνεχίσει να υπάρχει ως συντεταγμένο κόμμα ή όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση της πολιτικής γραμματείας, η σημερινή εισήγηση, πρακτικά οδηγεί σε απονέκρωση του κόμματος. Τέλος. Το κλείνουμε».

Αναφερόμενος στην πρόταση Φάμελλου για συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα έθεσε το ερώτημα «σε ποια προγραμματική βάση;»

«Για να μην κουράζω. Ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από μακριά και έχει και δρόμο. Εγώ δεν συμφωνώ στην πορεία ρευστοποίησης και δεν την ψηφίζω την εισήγηση. Μαζί με τον Νίκο τον Παππά και άλλα πέντε μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, καταθέτουμε μια τροπολογία, η οποία μιλάει για μια συντεταγμένη πορεία με συνεργασίες» είπε και κατέληξε: «Όχι με ατομικές πορείες. Όχι με το ‘διαλυθείτε’, κατεβάστε τα και ελάτε. Όχι. Αξιοπρέπεια».

Ακούστε την ομιλία:

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