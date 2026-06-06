Πώς-η-Κίνα-μειώνει-τις-εισαγωγές-πετρελαίου,-δίνοντας-ένα-άλλο-παράδειγμα

Κάτι παράξενο συμβαίνει στην Κίνα: Η χώρα μειώνει δραστικά τις εισαγωγές πετρελαίου.

Παρά το γεγονός ότι η Κίνα εισάγει το 70% του πετρελαίου της, οι εισαγωγές αργού μειώθηκαν τον Μάιο σε μόλις 6,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα -το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και μια δεκαετία- και πολύ μακριά από τα 10,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα που εισήγαγε κατά μέσο όρο η Κίνα το 2015, σύμφωνα με το -.

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«Παρά το μεγαλύτερο σοκ στον ενεργειακό εφοδιασμό που έχει δει ποτέ ο κόσμος, λόγω του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ- η Κίνα είναι ο κύριος πελάτης πετρελαίου του Ιράν σε ποσοστό 80% – η πετρελαϊκή κατάσταση στην Κίνα φαίνεται, λοιπόν, να είναι καλή», αναφέρουν παράγοντες της αγοράς.

Η ζήτηση πετρελαίου στην Κίνα έχει μειωθεί κατακόρυφα κατά 9% σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο στον Κόλπο, σύμφωνα με την JP Morgan.

Η μείωση εξηγείται βέβαια από έναν συνδυασμό χαμηλότερης εγχώριας ζήτησης, περικοπών στην παραγωγή διυλιστηρίων και υψηλών αποθεμάτων που συσσωρεύτηκαν τους τελευταίους μήνες.

Η Κίνα κατάφερε άλλωστε να προστατευθεί από τις ελλείψεις πετρελαίου, κυρίως χάρη στα κολοσσιαία αποθέματα αργού που είχε συσσωρεύσει, πολύ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στον Κόλπο.

Αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών

Η πιο σημαντική παρέμβαση στη μείωση της ζήτησης καυσίμων, η αλλαγή συμπεριφοράς των Κινέζων καταναλωτών.

Οι περισσότεροι Κινέζοι έχουν αντικαταστήσει τα αυτοκίνητά τους που καταναλώνουν βενζίνη με ηλεκτρικά οχήματα και αξιοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Στη διάρκεια των αργιών, η φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στους κινεζικούς αυτοκινητόδρομους έχει αυξηθεί κατά 55% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών.

Αυτές οι αλλαγές έχουν ήδη οδηγήσει σε περιορισμό στη ζήτηση πετρελαίου, ακόμη και πριν ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ.

Η εταιρεία συμβούλων Kpler εκτιμά μάλιστα ότι αυτή η τάση μείωσης των εισαγωγών πετρελαίου από την Κίνα, θα μπορούσε να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, καθώς τα κινεζικά διυλιστήρια συνεχίζουν να χρησιμοποιούν αποθηκευμένο πετρέλαιο αντί να αυξάνουν τις αγορές.

Η Κίνα σταθεροποιεί την παγκόσμια αγορά πετρελαίου

«Παραδόξως, αυτή η αδυναμία της Κίνας συμβάλλει στη σταθεροποίηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με το Ιράν και του μερικού κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ», αναφέρει το -. Το αμερικανικό πρακτορείο εκτιμά μάλιστα ότι η μείωση των κινεζικών εισαγωγών πετρελαίου έχει γίνει ένας από τους βασικούς παράγοντες που αποτρέπουν μια ακόμη πιο σοβαρή παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Ο Γουόρεν Πάτερσον, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην ING, υποστηρίζει ότι «η μείωση των εισαγωγών αργού από την Κίνα έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην επανεξισορρόπηση της παγκόσμιας αγοράς και στον περιορισμό των τιμών του πετρελαίου».

Η ιστορία διδάσκει

«Η ιστορία δείχνει ότι οι προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις συχνά οδήγησαν σε διαρκή πτώση της ζήτησης βενζίνης και σήμερα αυτό που συμβαίνει στην Κίνα μπορεί κάλλιστα να μην είναι διαφορετική αντιδραση», λέει η Νατάσα Κάνεβα, επικεφαλής Στρατηγικής Εμπορευμάτων στην JP Morgan.

Για παράδειγμα, μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973, η επόμενη δεκαετία σημαδεύτηκε από τη μεγαλύτερη μείωση της ζήτησης για ορυκτά καύσιμα στην ιστορία των ΗΠΑ.

«Ήταν ένα είδος συλλογικού σοκ για το αμερικανικό σύστημα, το οποίο ώθησε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αναζητήσουν τρόπους για να απομακρυνθούν από το πετρέλαιο», υπενθυμίζει ο Τζέισον Μπόροφ, ιδρυτικός διευθυντής του Κέντρου για την Παγκόσμια Ενεργειακή Πολιτική στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

Ομοίως, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε κανονισμούς που μείωσαν δραστικά την εξάρτησή της από το φυσικό αέριο υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μείωση παγκόσμιας ζήτησης

Ηδη τώρα, ο πόλεμος στον Κόλπο έχει μειώσει σημαντικά την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου: τον Μάρτιο, η ζήτηση μειώθηκε κατά 2,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Τον Απρίλιο, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 4,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και τον Μάιο, 5,6 εκατομμύρια.

«Δεν έχουμε φτάσει ακόμη την πτώση της ζήτησης κατά 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αλλά πλησιάζουμε», λέει ο καθηγητής Μπόροφ.

«Δεν είναι σαφές πότε θα ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ. Όσο περισσότερο διαρκέσει το κλείσιμο, τόσο πιο μόνιμες θα γίνουν πολλές από τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών», λέει ο Τζο Μπρουσέλας, επικεφαλής οικονομολόγος της RSM US. «Οι προηγούμενες κρίσεις και οι πόλεμοι στην εφοδιαστική αλυσίδα, λέει, έχουν δώσει στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν σύντομα».