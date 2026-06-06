Στο-«κόκκινο»-η-ένταση-στον-Περσικό-Κόλπο:-Οι-ΗΠΑ-βομβαρδίζουν-drones-και-ραντάρ,-το-Ιράν-επιτίθεται-σε-Κουβέιτ-και-Μπαχρέιν

Η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν κλιμακώθηκε εκ νέου στον Περσικό Κόλπο, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν στρατιωτικά πλήγματα παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά παραμένει σε ισχύ. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι κατέρριψε τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στα Στενά του Ορμούζ και στη συνέχεια πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων ραντάρ στο ιρανικό έδαφος, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM), αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν τέσσερα «μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης μονής κατεύθυνσης» που είχαν εκτοξευθεί προς την περιοχή των Στενών του Ορμούζ, καθώς θεωρήθηκε ότι συνιστούσαν «άμεση απειλή για τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή».

Δείτε βίντεο από τις αμερικανικές επιθέσεις:

According to U.S. Central Command (CENTCOM), Iran launched a total of seven ballistic missiles against Bahrain and Kuwait earlier in retaliation for the shoot down of four one-way attack drones today over the Strait of Hormuz and U.S. strikes against Iranian coastal surveillance… pic.twitter.com/cRwhl6A153 — OSINTdefender (@sentdefender) June 6, 2026

Η CENTCOM ανέφερε ότι ακολούθησαν πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων παράκτιας επιτήρησης και ραντάρ στην περιοχή Γκουρούκ και στο νησί Κεσμ, με στόχο, όπως υποστήριξε, την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων. «Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και είναι έτοιμες να ανταποδώσουν οποιαδήποτε αδικαιολόγητη επίθεση του Ιράν στο πλαίσιο της νόμιμης άμυνας», τόνισε η αμερικανική διοίκηση.

Η Τεχεράνη αντέδρασε λίγες ώρες αργότερα. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν μέσω της κρατικής τηλεόρασης IRIB ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον «εχθρικών βάσεων στην περιοχή» ως αντίποινα για τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «εχθρικές βάσεις στην περιοχή επλήγησαν από πυραύλους».

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι το Ιράν εκτόξευσε συνολικά επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, χώρες που φιλοξενούν σημαντικές αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η CENTCOM υποστήριξε ότι έξι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν, ενώ ο έβδομος δεν έφθασε στον στόχο του.

«Το Ιράν εκτόξευσε επτά βαλλιστικούς πυραύλους προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, οι έξι αναχαιτίστηκαν και ο έβδομος δεν έφτασε στον στόχο του», ανέφερε η αμερικανική διοίκηση, προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ούτε ζημιές σε αμερικανικές υποδομές στο Μπαχρέιν.

Στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σήμανε συναγερμός για αεροπορικές επιδρομές, καθώς οι αρχές ενεργοποίησαν τα συστήματα πολιτικής προστασίας και αεράμυνας.

Τα νέα επεισόδια έντασης σημειώνονται λίγες ημέρες μετά από προηγούμενο γύρο αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων, που έθεσε σε σοβαρή δοκιμασία την ήδη εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο χωρών. Την Τετάρτη, ιρανική επίθεση με drones στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό περισσότερων από 60, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης αρνήθηκαν τότε οποιαδήποτε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι οι ζημιές προκλήθηκαν από αστοχία αμερικανικού πυραύλου αναχαίτισης. Η CENTCOM απέρριψε τον ισχυρισμό, κάνοντας λόγο για «σκόπιμη, υπολογισμένη και αδικαιολόγητη επίθεση» από την πλευρά του Ιράν.

Παράλληλα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι νωρίτερα την Παρασκευή είχε εκτοξεύσει «προειδοποιητικούς» πυραύλους εναντίον δύο αμερικανικών πλοίων στη Θάλασσα του Ομάν, ισχυρισμό που η Ουάσιγκτον διέψευσε κατηγορηματικά.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται ενώ οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας έχουν ουσιαστικά παγώσει. Υπενθυμίζεται ότι ο πόλεμος ξεκίνησε μετά τις εκτεταμένες αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, προκαλώντας αλυσιδωτές συγκρούσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Σε απάντηση, η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και κρατών του Κόλπου που θεωρούνται σύμμαχοι των ΗΠΑ, ενώ προχώρησε ουσιαστικά στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε ισχυρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας και εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου.

Παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε στις αρχές Απριλίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατήρησαν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι τα μέτρα θα παραμείνουν «σε πλήρη ισχύ» έως ότου επιτευχθεί, επικυρωθεί και υπογραφεί οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.