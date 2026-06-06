Συλλυπητήριο-μήνυμα-του-ΠΑΣΟΚ-για-τον-θάνατο-του-Γιώργου-Σουφλιά

«Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του Γιώργου Σουφλιά και τη Νέα Δημοκρατία», σημειώνει σε συλλυπητήριο μήνυμά του το ΠΑΣΟΚ για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός με ευθυκρισία, που υπηρέτησε το δημόσιο συμφέρον απο τις θέσεις ευθύνης στις οποίες διετέλεσε», σημειώνει.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.