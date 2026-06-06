Συλλυπητήριο-μήνυμα-του-ΣΥΡΙΖΑ-για-τον-Γιώργο-Σουφλιά

«Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών», αναφέρει σε μήνυμά του για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Γ. Σουφλιάς υπήρξε κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, από την ίδρυσή της, το 1974. Διετέλεσε υπουργός και βουλευτής, ενώ ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή σφραγίστηκε από τη σεμνότητα και τη σοβαρότητά του. Ο Γ. Σουφλιάς ήταν ένα πρόσωπο έχαιρε σεβασμού κι εκτίμησης όχι μόνο εντός της ΝΔ, αλλά και από τους πολιτικούς του αντίπαλους.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του και στο κόμμα της ΝΔ και στους συνοδοιπόρους τους», καταλήγει το μήνυμα.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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