Συμφώνησαν-ότι-διαφωνούν-Ανδρουλάκης-και-Δούκας-για-τις-συνεργασίες

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Σε μια συνεδρίαση Πολιτικού Συμβουλίου που διήρκησε περίπου τέσσερις ώρες Ανδρουλάκης και Δούκας συμφώνησαν ότι διαφωνούν στο θέμα των συνεργασιών, με το δήμαρχο της Αθήνας να μένει αμετακίνητος στις θέσεις του περί προοδευτικής διακυβέρνησης και να δέχεται πυρά όχι μόνο από «άσπονδους φίλους» αλλά και από μέχρι πρότινος συνοδοιπόρους και υποστηρικτές του.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Το ανώτατο όργανο του κόμματος συνεδρίασε στη σκιά των δημοσκοπήσεων, αλλά και των δηλώσεων του Χάρη Δούκα για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα ακόμα και ανάμεσα στις δύο κάλπες των εκλογών με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην εισήγηση του να ξεκαθαρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην απόφαση του Συνεδρίου για αυτόνομη πορεία και να λέει όχι στα «πολιτικά προξενιά».

«Και ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ αλλά και η κοινωνία ψάχνει πολιτικές λύσεις και όχι πολιτικά προξενιά. Δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο τα πολιτικά προξενιά. Το συνέδριο πήρε αποφάσεις, είναι γραμμένες σε πέτρα. Τελεία. Δεν χρειάζονται ούτε παρερμηνείες, ούτε επεξηγήσεις, ούτε αστερίσκοι που θολώνουν το κεντρικό μήνυμα» σημείωσε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ο Χάρης Δούκας δεν έκανε ούτε βήμα πίσω από τη θέση του για προοδευτική διακυβέρνηση, ακόμα και αν το ΠΑΣΟΚ δεν βρεθεί στην πρώτη θέση στις κάλπες. Τόνισε ότι η τοποθέτησή του για διάλογο και διερεύνηση πολιτικών συνεργασιών ήταν ανέκαθεν η ίδια και δεν αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα και τις τρέχουσες εξελίξεις.

«Όχι στη δολοφονία χαρακτήρα που μου κάνει η ΝΔ. Είμαι πιστός στην απόφαση του συνεδρίου. Δεν φοβηθήκαμε τον διάλογο ποτέ. Πολιτική αλλαγή και προοδευτική διακυβέρνηση από κάθε εκλογική θέση, όχι μόνο αν βγούμε πρώτοι» ανέφερε ο Χάρης Δούκας, όπως αναφέρουν πληροφορίες.

Αιχμηρή ήταν η απάντηση που έλαβε από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος στη δευτερολογία του φέρεται να είπε μεταξύ άλλων: «Όταν μιλάμε δημοσίως, να έχουμε το τεκμήριο της λογικής. Σενάριο μειοψηφικής κυβέρνησης δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα, με τον συγκεκριμένο εκλογικό νόμο, αν δεν είμαστε πρώτοι, δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση».

Καρφί στον δήμαρχο της Αθήνας και δια ζώσης έριξε και η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία ήταν το πρώτο στέλεχος που είχε σχολιάσει τη συνέντευξη του δημάρχου που τάραξε τα πασοκικά νερά. «Θα υπάρξουν διαρροές προς τον Τσίπρα αν μιλήσουμε για συνεργασία με το κόμμα του. Υπάρχει θέμα με το οργανωτικό του κόμματος» σημείωσε η κ. Διαμαντοπούλου.

Αιχμηρός ήταν και ο Παύλος Χρηστίδης. «Όσοι μείναμε στο 4% είμαστε αποφασισμένοι να επιστρέψουμε ως πρωταγωνιστές, όχι ως συνιστώσα» τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο Μιχάλης Κατρίνης έριξε βολές στη στάση του Χάρη Δούκα: «Αν κάποιοι νομίζουν ότι οι αποφάσεις του συνεδρίου πρέπει να αλλάξουν, να το πουν εδώ και όχι στη δημόσια συζήτηση» ανέφερε ο βουλευτής Ηλείας.

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε και πάλι στα «θολά μηνύματα» που πρέπει να σταματήσουν να εκπέμπονται γιατί κάνουν κακό στην παράταξη.

Είχε προηγηθεί η δήλωση του Γιώργου Νικητιαδη που έθεσε ακόμα και θέμα παραμονής του Χάρη Δούκα στο κόμμα: «Αν συνεχίσει η ηγεσία από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτησης της στρατηγικής θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα. Δεν μπορείς να είσαι στο κόμμα και να αμφισβητείς τη στρατηγική του κόμματος και μάλιστα με εκλογές» σημείωσε στον ΣΚΑΙ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Πάλι κουβά»

Με έναν ευρηματικό τρόπο ο Φίλιππος Σαχινίδης σχολίασε στον Παύλο Τσίμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και την πορεία που εκτιμά ότι θα έχει το εγχείρημα, βάζοντας στην ανάλυση του και την Eurovision.

«Το 2012 ο Τσίπρας ξεκίνησε την προσπάθεια να αντικαταστήσει το ΠΑΣΟΚ και το 2023 από το κόμμα του προέκυψαν επτά κόμματα. Απέτυχε να αντικαταστήσει το ΠΑΣΟΚ. Τώρα κάνει μια δεύτερη προσπάθεια να αντικαταστήσει το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο του διπολισμού. Στο τέλος αυτής της προσπάθειας θα αναφωνήσει ως άλλος Ακυλας πάλι κουβά» ανέφερε ο πρώην τσάρος της Οικονομίας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ.

Η «task force» του ΠΑΣΟΚ

Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί φυγή προς τα εμπρός και στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου ανακοινώθηκε η «task force» του κόμματος με τη συγκρότηση οκτώ κύκλων δημόσιας πολιτικής με κορυφαία στελέχη της παράταξης, αλλά και πρόσωπα από τη διεύρυνση που θα αποτελούν τη σκιώδη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και θα παίζουν «man to man» τους υπουργούς της ΝΔ.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.