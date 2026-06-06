Συνεχίζονται-οι-αυτοψίες-του-Ευ.-Τουρνά-σε-περιοχές-αυξημένης-επικινδυνότητας-της-Αττικής

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, πραγματοποίησε αυτοψίες σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας της Αττικής για την παρακολούθηση και επιτάχυνση των έργων πρόληψης ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Στον Υμηττό, στην περιοχή του Βύρωνα, ενημερώθηκε για την κατάσταση των μεικτών ζωνών, τη βατότητα του δασικού οδικού δικτύου και τα μέτρα πρόληψης και επιτήρησης που εφαρμόζονται.

Ο υπουργός τόνισε ότι η αντιπυρική περίοδος κρίνεται κυρίως από τις προληπτικές ενέργειες πριν την εκδήλωση πυρκαγιάς, επισημαίνοντας τη σημασία της μείωσης της καύσιμης ύλης για τον περιορισμό και την επιβράδυνση της εξάπλωσης πυρκαγιών.

Συνεχίστηκαν σήμερα οι αυτοψίες από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας της Αττικής, με στόχο την παρακολούθηση της πορείας των έργων πρόληψης και την επιτάχυνση των αναγκαίων παρεμβάσεων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Κατά την επίσκεψή του στον Υμηττό, στην περιοχή του Βύρωνα, ο υπουργός ενημερώθηκε για την κατάσταση των μεικτών ζωνών, τη βατότητα του δασικού οδικού δικτύου, την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και τα μέτρα επιτήρησης και πρόληψης που εφαρμόζονται στην περιοχή.

Σε δήλωσή του, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι οι ορεινοί όγκοι της Αττικής και ιδιαίτερα οι περιοχές όπου το δάσος συναντά τον αστικό ιστό αποτελούν περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας και γι’ αυτό, όπως είπε, η Πολιτεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις προληπτικές παρεμβάσεις. Όπως σημείωσε, η αντιπυρική περίοδος δεν κρίνεται μόνο στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, αλλά κυρίως σε όσα γίνονται πριν εκδηλωθεί μια πυρκαγιά και προσέθεσε ότι μέσω των έργων πρόληψης και της μείωσης της καύσιμης ύλης περιορίζεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών και επιβραδύνεται η εξάπλωσή τους όταν αυτές εκδηλωθούν, ενισχύοντας σημαντικά την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

«Για κάθε πυρκαγιά που δεν θα ξεκινήσει, είναι μία μάχη που δεν θα χρειαστεί να δώσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τουρνάς, επισημαίνοντας ότι η προστασία των δασών και των τοπικών κοινωνιών αποτελεί κοινή προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο υπουργός ανέδειξε τη στενή συνεργασία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Δασικών Υπηρεσιών, του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας μέσω της Δ.Α.Φ.Κ.Α., της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.), καθώς και των εθελοντικών οργανώσεων, οι οποίες αποτελούν πολύτιμο πολλαπλασιαστή ισχύος για τον μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ανάγκη ενεργού συμμετοχής των πολιτών στην προσπάθεια πρόληψης, επισημαίνοντας ότι ο καθαρισμός οικοπέδων και ιδιοκτησιών αποτελεί ευθύνη όλων. Υπενθύμισε ότι η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπέδων στην πλατφόρμα akatharista.gov.gr λήγει στις 15 Ιουνίου, σημειώνοντας ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας οι έλεγχοι θα ενταθούν και η εφαρμογή της νομοθεσίας θα είναι αυστηρή για όσους δεν συμμορφωθούν.

Ο υπουργός επισκέφθηκε επίσης τους Εθελοντές Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Βύρωνα, τους οποίους ευχαρίστησε θερμά για τη διαχρονική και ανιδιοτελή προσφορά τους στην προστασία του Υμηττού και την υποστήριξη των επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Νωρίτερα, ο κ. Τουρνάς βρέθηκε στην περιοχή της Αιξωνής, όπου ενημερώθηκε για τα έργα που υλοποίησε η Δ.Α.Φ.Κ.Α. στο δασικό οδικό δίκτυο της περιοχής. Όπως σημείωσε, οι παρεμβάσεις αυτές βελτιώνουν σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και ενισχύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Παράλληλα, ενημερώθηκε για τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Πεντέλη, ενώ συζητήθηκε ο σχεδιασμός των επόμενων παρεμβάσεων στον Υμηττό, την Πεντέλη και τη Δυτική Αττική, με έμφαση στην Πάρνηθα. Ο κ. Τουρνάς ευχαρίστησε το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τη Διοίκηση Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και το προσωπικό της Δ.Α.Φ.Κ.Α. για τη σημαντική συμβολή τους στην υλοποίηση των έργων πρόληψης, τα οποία εκτελούνται σε στενή συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα και τις Δασικές Υπηρεσίες.

Στην αυτοψία της Αιξωνής συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο γενικός γραμματέας Δασών Στάθης Σταθόπουλος, ο Διοικητής της Δ.Α.Φ.Κ.Α. Υποστράτηγος Νίκος Γκρέτσας, ο πρόεδρος του Σ.Π.Α.Υ. και δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου, ο δήμαρχος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής Αρχιπύραρχος Βασίλης Ζαφείρης, ο δασάρχης Πεντέλης Θεόδωρος Κολοβός, εκπρόσωπος του ΑΔΜΗΕ, καθώς και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Σταύρος Σαλαγιάννης.

Στην αυτοψία του Βύρωνα συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο γενικός γραμματέας Δασών Στάθης Σταθόπουλος, ο Διοικητής της Δ.Α.Φ.Κ.Α. υποστράτηγος Νίκος Γκρέτσας, ο πρόεδρος του Σ.Π.Α.Υ. και δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, ο δήμαρχος Βύρωνα Αλέξης Σωτηρόπουλος, ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής αρχιπύραρχος Βασίλης Ζαφείρης, ο δασάρχης Πεντέλης Θεόδωρος Κολοβός, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Σταύρος Σαλαγιάννης καθώς και εθελοντές από το Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα – Ομάδα ‘Αμεσης Επέμβασης (ΚΕ.ΠΡΟ.ΔΑ.Φ.Π.Β. – Ο.Α.Ε.), το Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού (ΣΕΠΠΒ/ΑΤΥ), την Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης (ΕΟΔΠΗ) και τη Δασοπροστασία Δήμου Παπάγου – Χολαργού (ΔΑΠΑΧΟ).

Οι αυτοψίες θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας της Αττικής, με στόχο την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης, την επιτάχυνση κρίσιμων έργων και τη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

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