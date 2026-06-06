Τι θα επηρεάσει την τιμή του σιταριού φέτος; – Η τουρκική «βόμβα» του δεύτερου εξαμήνου

Σταθερή προσφορά, αδύναμη τιμή η εικόνα που κυριαρχεί στη διεθνή αγορά. Η ψαλίδα στις τιμές μεταξύ αγοράς και κόστους.

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Αρχές Ιουνίου και ο θεσσαλικός κάμπος ετοιμάζεται για έναν από τους πιο αντιφατικούς αλωνισμούς της τελευταίας πενταετίας. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις από αγροτικούς συνεταιρισμούς της περιοχής, οι παραγωγοί σκληρού σιταριού αναμένουν καλές αποδόσεις, το κόστος καλλιέργειας όμως παραμένει αισθητά αυξημένο σε σχέση με τα προ-κρίσης επίπεδα. Το δίλημμα «πουλάω τώρα ή αποθηκεύω;» δεν είναι φέτος απλώς εμπορική τακτική. Είναι επιλογή που καθορίζεται από παράγοντες που εκτείνονται από τα καναδικά λιβάδια ως τα τουρκικά στρατηγικά αποθέματα.

Η διεθνής εικόνα: Σταθερή προσφορά, αδύναμη τιμή

Η παγκόσμια παραγωγή σκληρού σιταριού για το εμπορικό έτος 2025/26 ανήλθε στους 38,2 εκατομμύρια τόνους, ενώ για το 2026/27 το Διεθνές Συμβούλιο Σιτηρών (IGC) στην έκθεσή του Απριλίου 2026 προβλέπει σταθεροποίηση στους 38,3 εκατομμύρια τόνους. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη μείωσης προσφοράς που θα μπορούσε να ωθήσει τις τιμές σε υψηλότερα επίπεδα.

Το βαρύ πλήγμα για τους Ευρωπαίους παραγωγούς είναι η μείωση της ευρωπαϊκής παραγωγής κατά 4,9% για το 2026/27, στους 7,7 εκατομμύρια τόνους, κυρίως λόγω πλημμυρών που έπληξαν ιταλικές εκτάσεις. Η Ιταλία, η οποία αποτελεί τον πρωταρχικό αγοραστή του ελληνικού σκληρού σιταριού, αναμένεται να παράγει μόλις 3,5 εκατομμύρια τόνους, μειωμένη κατά 2,2% από την αντίστοιχη περσινή σοδειά. Αυτό από μόνο του θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τις τιμές. Ωστόσο, ο Καναδάς, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας σκληρού στον κόσμο, αντισταθμίζει εν μέρει αυτή τη μείωση: η σοδειά του 2026/27 αναμένεται στους 6,0 εκατομμύρια τόνους, μειωμένη μεν κατά 15,3% έναντι του ρεκόρ του 2025/26, αλλά αρκετά μεγάλη ώστε να διατηρήσει εύρωστη τη ροή των εξαγωγών προς τη Βόρεια Αφρική και τη Μεσόγειο.

Οι τιμές: Η ψαλίδα μεταξύ αγοράς και κόστους

Η ιταλική αγορά, η οποία λειτουργεί ως το ευρωπαϊκό «βαρόμετρο» για το σκληρό σιτάρι, κινήθηκε στα 285-290 ευρώ ο τόνος για ποιοτικά (Fino) στις αρχές του 2026. Στις 12 Μαρτίου 2026, το χρηματιστήριο της Μπολόνιας έκλεισε στα 271,50 ευρώ ο τόνος. Για τα ελληνικά σκληρά, η τιμή FOB Ιανουαρίου 2026 διαμορφώθηκε στα 245-250 ευρώ ο τόνος, μειωμένη κατά 6 έως 17% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024/25.

Η μετάφραση σε επίπεδο παραγωγού είναι σαφής: τα συμβολαιακά ελληνικά σιτάρια για τη σοδειά του 2026 κινήθηκαν στα 23 έως 27,5 λεπτά ανά κιλό, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Ενδεικτικά, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φαρσάλων «Ενιπέας» άνοιξε συμβόλαια στα 24,5 έως 27,5 λεπτά, ενώ ο ΑΣ Πλατυκάμπου ανακοίνωσε κλειστή τιμή 23 λεπτά. Για συγκριτική αξιολόγηση: η τιμή αλωνιών του 2025 στον θεσσαλικό κάμπο, σύμφωνα με αναφορές της εποχής, κινήθηκε στα 24-25 λεπτά, και χαρακτηρίστηκε ευθέως ως τιμή που «μόλις κάλυπτε το αυξημένο κόστος παραγωγής».

Και εδώ εντοπίζεται το κρίσιμο πρόβλημα. Το κόστος καλλιέργειας του 2026 δεν έχει υποχωρήσει. Τα λιπάσματα παραμένουν σε αυξημένα επίπεδα έναντι των τιμών προ 2021, ενώ το κόστος ενοικίου γης, σπόρου και μηχανήματος συνολικά αντιπροσωπεύει φορτίο που δεν καλύπτεται από αυξήσεις της τάξεως του 1-2 λεπτά ανόδου ανά κιλό.

Η τουρκική «βόμβα» του δεύτερου εξαμήνου

Το 2025/26 η Τουρκία κατέγραψε κατάρρευση της παραγωγής της κατά 15%, στους 16,3 εκατομμύρια τόνους συνολικά, εκ των οποίων μόλις 3,5 εκατομμύρια τόνοι αφορούν σκληρό σιτάρι. Τόσο το 2024 όσο και το 2025 η Τουρκία μετατράπηκε σε καθαρό εισαγωγέα, ανατρέποντας την εικόνα του επιθετικού εξαγωγέα που είχε σοκάρει τη Μεσόγειο το 2023-2024.

Αυτό είναι η καλή είδηση για τον Έλληνα παραγωγό. Η κακή είδηση έρχεται από το ημερολόγιο του δεύτερου εξαμήνου. Τον Φεβρουάριο 2026, ο τουρκικός Κρατικός Οργανισμός Σιτηρών (TMO) ανακοίνωσε την προγραμματισμένη απελευθέρωση 1,041 εκατομμυρίων τόνων σκληρού από τα στρατηγικά του αποθέματα, σε τιμή περίπου 320 δολαρίων ο τόνος, με στόχο τη συγκράτηση του εγχώριου πληθωρισμού. Παράλληλα, η τουρκική σοδειά του 2026/27 αναμένεται αυξημένη κατά 6-8% χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Ο συνδυασμός κρατικής απελευθέρωσης αποθεμάτων και νέας αυξημένης σοδειάς σημαίνει ότι από τον Σεπτέμβριο 2026 το τουρκικό σκληρό θα επανεμφανιστεί με δυναμισμό στην αγορά της Μεσογείου. Ακριβώς τη στιγμή που ο Έλληνας παραγωγός που θα έχει επιλέξει αποθήκευση ελπίζοντας σε καλύτερη τιμή, θα βρεθεί αντιμέτωπος με νέα πίεση από την ανατολή.

Η Ελλάδα καλλιεργεί σκληρό σιτάρι σε έκταση που ανήλθε το 2023 σε 3.222,5 χιλιάδες στρέμματα, παράγοντας 1.010,3 χιλιάδες τόνους, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Το ελληνικό σκληρό διακρίνεται για τα υψηλά ποιοτικά του χαρακτηριστικά, ιδίως στις πρωτεΐνες, και εξάγεται κυρίως στην Ιταλία για τη βιομηχανία ζυμαρικών.

Ωστόσο… η Ελλάδα δεν διαθέτει οργανωμένη εξαγωγική δύναμη. Οι συνεταιρισμοί του θεσσαλικού κάμπου διαπραγματεύονται χωριστά με εμπόρους και βιομηχανίες ζυμαρικών, χωρίς τη συνάθροιση ποσοτήτων που θα επέτρεπε ευθεία πρόσβαση στη διεθνή αγορά. Η εναλλακτική λύση που υπάρχει και υπολειτουργεί είναι η συμβολαιακή καλλιέργεια: οι παραγωγοί που υπέγραψαν συμβόλαια με βιομηχανίες ζυμαρικών ή άλλες εταιρείες, για τη σοδειά του 2026, εξασφάλισαν τιμές αισθητά υψηλότερες από την ανοιχτή αγορά.

Ο αλωνισμός σκληρού σιταριού στη Θεσσαλία αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 10 Ιουνίου 2026. Η τιμή που θα διαμορφωθεί στα αλώνια δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια σε αυτό το στάδιο. Οι παράγοντες που θα τη διαμορφώσουν είναι τέσσερις:

1. η ποσότητα και η ποιότητα της ελληνικής σοδειάς,

2. η ζήτηση από την ιταλική βιομηχανία ζυμαρικών κατά τον Ιούνιο,

3. η συμπεριφορά του καναδικού αλωνισμού από τον Αύγουστο, και

4. η απορροφητικότητα της τουρκικής αγοράς στα δικά της αποθέματα.

Αυτό που είναι σαφές είναι ότι το κόστος παραγωγής έχει ανέβει και ο παραγωγός δεν έχει περιθώριο για εμπορικά πειράματα.

Το σκληρό σιτάρι παραμένει η ραχοκοκαλιά του αγροτικού εισοδήματος σε Θεσσαλία και Μακεδονία. Το παράδοξο που επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι αποτυπώνει με σαφήνεια τα όρια ενός μοντέλου που στηρίζεται στην ατομική διαπραγμάτευση και την εμπειρική διαχείριση της αποθήκευσης. Η απάντηση δεν βρίσκεται στη διακύμανση των διεθνών τιμών, η οποία δεν ελέγχεται από εδώ. Βρίσκεται στη δομή της αλυσίδας αξίας: οργανωμένη συλλογική εξαγωγή, εκμετάλλευση του ποιοτικού πλεονεκτήματος μέσω πιστοποίησης, και διεύρυνση της συμβολαιακής καλλιέργειας. Οι Έλληνες παραγωγοί δεν έχουν πρόβλημα ποιότητας. Έχουν πρόβλημα οργάνωσης εξόδου στις διεθνείς αγορές.