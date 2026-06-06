Τι-προκάλεσε-τη-χειρότερη-εβδομάδα-του-nasdaq-εδώ-και-περισσότερο-από-έναν-χρόνο

Οι μετοχές που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και άλλες τεχνολογικές εταιρείες σημείωσαν έντονες απώλειες την Παρασκευή, καθώς μια καλύτερη από το αναμενόμενο έκθεση για την αγορά εργασίας ενίσχυσε τις ανησυχίες ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά ή και θα αυξηθούν.

Ο σύνθετος δείκτης Nasdaq έκλεισε με πτώση 4,2%, επηρεασμένος από τη μείωση 6,2% της μετοχής της Nvidia και την πτώση 7,9% της Broadcom. Η σχετικά αδύναμη πρόβλεψη της Broadcom ενίσχυσε τους φόβους ότι η ζήτηση για τεχνολογίες AI ίσως να μην αυξάνεται τόσο γρήγορα όσο αναμενόταν.

Η ανησυχία εντάθηκε την Παρασκευή μετά τη δημοσίευση μιας ισχυρής έκθεσης για την απασχόληση, η οποία αναζωπύρωσε τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου ξεπέρασε το 4,5%, αφού το Υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι οι εργοδότες δημιούργησαν 172.000 νέες θέσεις εργασίας τον Μάιο, διπλάσιες των 80.000 που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου, η οποία συνήθως κινείται σύμφωνα με τις προσδοκίες για τα επιτόκια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), ανέβηκε στο 4,16%, το υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους.

Οι επενδυτές πλέον αναμένουν ότι η Fed θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, ενώ έχουν αυξηθεί και τα στοιχήματα ότι ίσως χρειαστεί να τα αυξήσει περαιτέρω. Σύμφωνα με στοιχεία της CME, οι traders εκτιμούν πλέον περίπου 70% πιθανότητα αύξησης επιτοκίων έως το τέλος του έτους, έναντι λίγο κάτω από 50% πριν από τη δημοσίευση της έκθεσης.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων, ο Donald Trump έγραψε:

«Με μια τόσο καλή έκθεση για την απασχόληση, όπως αυτή που μόλις ανακοινώθηκε, οι μετοχές θα έπρεπε να ανεβαίνουν, όχι να πέφτουν.»

Και πρόσθεσε:

«Η ανάπτυξη δεν σημαίνει πληθωρισμό!»

Ο Nasdaq κατέγραψε απώλειες περίπου 4,7% για την εβδομάδα, τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones αποδείχθηκε πιο ανθεκτικός, με πτώση περίπου 1,3% την Παρασκευή και μόλις 0,3% σε εβδομαδιαία βάση. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 2,6% τόσο ημερησίως όσο και εβδομαδιαίως, τερματίζοντας ένα σερί εννέα συνεχόμενων εβδομάδων ανόδου.

Οι τεχνολογικές εταιρείες που συνδέονται με την AI δέχθηκαν τις μεγαλύτερες πιέσεις, με τις μετοχές των Micron Technology, Marvell Technology, Intel, Advanced Micro Devices, Qualcomm και Arm Holdings να υποχωρούν όλες πάνω από 10%.

Οι ταχέως αναπτυσσόμενες τεχνολογικές εταιρείες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε υψηλότερα επιτόκια, επειδή οι αυξημένες αποδόσεις των ομολόγων μειώνουν την αξία που αποδίδει η Wall Street σε εταιρείες οι οποίες προβλέπουν υψηλά κέρδη στο μακρινό μέλλον.