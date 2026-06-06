Τραμπ:-«Το-Ιράν-έχει-απομείνει-με-το-22%-των-πυραύλων-του,-δεν-έχουν-άλλη-επιλογή-από-το-να-συμφωνήσουν»

Το Ιράν διατηρεί πλέον μόλις το 21%-22% του πυραυλικού του οπλοστασίου, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έχουν πλήξει καίρια τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την έγκριση πιθανής πώλησης συστημάτων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Κουβέιτ, σε συμφωνία αξίας σχεδόν 2 δισ. δολαρίων.

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Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει σημαντικά πλήγματα στις στρατιωτικές υποδομές του Ιράν.

Όπως ανέφερε, «οι περισσότερες εγκαταστάσεις παραγωγής drones έχουν καταστραφεί, οι περισσότερες θέσεις εκτόξευσης έχουν καταστραφεί και οι περισσότερες περιοχές κατασκευής πυραύλων έχουν καταστραφεί».

Παρά τα πλήγματα, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί επιχειρησιακές δυνατότητες.

«Εξακολουθούν να έχουν δυνατότητες. Έχουν κάποιους πυραύλους, έχουν κάποια drones. Θα έλεγα ότι, ποσοστιαία, έχουν ίσως το 21%-22% των πυραύλων τους. Είναι πολλοί πύραυλοι, αλλά δεν είναι αυτό που είχαν όταν επιτεθήκαμε για πρώτη φορά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Είναι περήφανοι, αλλά δεν έχουν άλλη επιλογή»

Ερωτηθείς γιατί το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε μια συμφωνία, παρά τους ισχυρισμούς του ότι η Τεχεράνη επιθυμεί διακαώς μια διευθέτηση, ο Τραμπ απάντησε ότι πρόκειται για μια δύσκολη πολιτική και στρατηγική απόφαση για την ιρανική ηγεσία.

«Είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτούς. Είναι δυνατοί, είναι περήφανοι. Υπάρχουν πράγματα που ποτέ δεν πίστευαν ότι θα χρειαστεί να κάνουν και τώρα θα πρέπει να τα κάνουν. Δεν έχουν άλλη επιλογή», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέκρινε μάλιστα την κατάσταση με μακροχρόνιες στρατιωτικές συγκρούσεις του παρελθόντος, λέγοντας: «Ο πόλεμος στο Βιετνάμ διήρκεσε 19 χρόνια. Εγώ βρίσκομαι μόλις στον τρίτο μήνα».

EXCLUSIVE: Trump says Iran has not agreed to a deal to end the war, now in its fourth month, because “they’re strong, they’re proud.” https://t.co/dCZHwE2U22 — NBC News (@NBCNews) June 5, 2026

Πώληση αμερικανικών συστημάτων αντιμετώπισης drones στο Κουβέιτ

Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι ενέκρινε πιθανή πώληση συστημάτων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Counter-Unmanned Aerial Systems) και σχετικού εξοπλισμού στο Κουβέιτ.

Η συνολική αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε περίπου 1,98 δισεκατομμύρια δολάρια και εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων των συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του Κόλπου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, κύριος ανάδοχος της συμφωνίας θα είναι η αμερικανική αμυντική εταιρεία Anduril, η οποία ειδικεύεται σε προηγμένα συστήματα επιτήρησης, τεχνητής νοημοσύνης και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Η έγκριση της πώλησης έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για τις απειλές που συνδέονται με τη χρήση drones και πυραυλικών συστημάτων στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να ενισχύουν το αμυντικό αποτύπωμά τους στην περιοχή.