Χατζηδάκης:-Οι-πολίτες-θα-επιλέξουν-ανάμεσα-στους-Άη-Βασίληδες-της-αντιπολίτευσης-και-την-αποτελεσματικότητα-της-ΝΔ

«Από την αντιπολίτευση ακούμε από τη μία πλευρά τοξικότητα και προσωπικές επιθέσεις και από την άλλη υποσχέσεις που απέχουν από το πεδίο της κοινής λογικής. Εμείς από την αρχή δεσμευθήκαμε να λέμε λίγα και να τα κάνουμε όλα. Έτσι προχωρούμε, με σταθερά βήματα μπροστά. Δεν έχουμε κάνει θαύματα, αλλά η Ελλάδα έχει ανέβει ψηλότερα και μπορεί να ανέβει ακόμη περισσότερο», επισήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο ERTnews.

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«Στην οικονομία έχουμε προχωρήσει με βασική επιλογή τη δημοσιονομική σοβαρότητα και μία φιλοεπενδυτική προσέγγιση που οδήγησαν σε ανάπτυξη υπερδιπλάσια από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό, σε συνδυασμό με τον δραστικό περιορισμό της φοροδιαφυγής στον οποίο είχα προσωπική συμβολή, οδηγεί σε παραπάνω έσοδα με υγιή τρόπο και πλεονάσματα τα οποία επιστρέφουν ως κοινωνικό μέρισμα», επισήμανε απαντώντας σε ερώτηση σε σχέση με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν στη ΔΕΘ.

Πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι απέναντι στην κυβέρνηση υπάρχουν διάφοροι πολιτικοί «Άη Βασίληδες» που υπόσχονται γεφύρια και ποτάμια. «Οι Έλληνες πρέπει να κάνουν στο τέλος της ημέρας μια επιλογή. Δεν εμφανιζόμαστε ως αλάθητοι, αλλά σίγουρα είμαστε πολύ πιο πραγματιστές από την αντιπολίτευση και σίγουρα διαθέτουμε την ομάδα εκείνη η οποία θα επιτρέψει στην Ελλάδα να προχωρήσει σε ανοδική πορεία μέσα στην Ευρώπη», τόνισε.

Σε ερώτηση για τα νέα κόμματα της κ. Καρυστιανού και του κ. Τσίπρα, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε: «Το ένα κόμμα είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Δικαίωμα του καθενός να κάνει κόμμα με τα δικά του χαρακτηριστικά. Το άλλο είναι ένα κόμμα από τα παλιά, με τον ίδιο αρχηγό και περίπου τα ίδια στελέχη, με διαφορετικό όνομα. Μου θυμίζει την ημέρα της μαρμότας, μια παλιά αμερικανική ταινία, όπου ο πρωταγωνιστής ζούσε κάθε μέρα τα ίδια, με έναν τρόπο παράδοξο. Είναι ένα κόμμα του οποίου ηγείται ο κ. Τσίπρας, που ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και παραιτήθηκε όταν πήρε 18%, θεωρώντας αυτό το ποσοστό αποτυχία. Τώρα βλέπω διαφόρους να θεωρούν επιτυχία το ότι στις δημοσκοπήσεις έχει 14-15%».

Ενώ σε σχέση με την προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον κ. Α. Σαμαρά επεσήμανε: «Εκτιμώ τον κ. Σαμαρά, διετέλεσα υπουργός του, τον σέβομαι πολιτικά και ανθρώπινα. Πιστεύω ότι αν γίνει ένα τέτοιο κόμμα, θα προκαλέσει ίσως μια κάποια μικρή ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και νομίζω μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο τον κ. Σαμαρά. Αλλά ο ίδιος είναι αρκετά πεπειραμένος για να κρίνει και να αποφασίσει».

«Εμείς», σημείωσε, «είμαστε 7 χρόνια στο τιμόνι του τόπου και οι υποχρεώσεις μας είναι όχι μόνο αμείωτες, αλλά αυξανόμενες. Πρέπει να δουλεύουμε σεμνά, με αυτοκριτική όπου χρειάζεται, σοβαρά, αποτελεσματικά. Ανεξαρτήτως των κομμάτων που θα κατέβουν στις εκλογές, προχωρούμε μπροστά με τις ιδέες μας, με το πρόγραμμά μας, με τις μεταρρυθμιστικές μας πρωτοβουλίες, έτσι ώστε τα βήματα τα οποία έγιναν τα προηγούμενα χρόνια να συνεχιστούν και να ενταθούν. Η ανεργία μειώθηκε σημαντικά. Το δημόσιο χρέος της χώρας, επίσης. Η χώρα έχει βγει από κάθε λογής επιτήρηση. Ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του Δημοσίου έχει προχωρήσει. Οι συντάξεις πια δίνονται σε δύο μήνες, και σύντομα σε ένα μήνα. Η άμυνα και οι συμμαχίες της χώρας έχουν ενισχυθεί. Η ανεργία έχει αποκλιμακωθεί σε βαθμό που πολλοί εργοδότες δεν έχουν τρόπους σε αρκετές περιπτώσεις να βρουν εργαζομένους. Η Ελλάδα είναι τελείως διαφορετική χώρα. Και με πολιτική σταθερότητα από τη μια πλευρά και σοβαρή διακυβέρνηση απ’ την άλλη η χώρα μας έχει δυνατότητες να φύγει μπροστά και να γίνει μια προηγμένη πραγματικά Ευρωπαϊκή χώρα».

Αναφερόμενος στην παρέμβαση για ψηφιακή ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με την πορεία των αιτήσεων που υποβάλουν στο Δημόσιο, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε:

«Γίνεται ένα βήμα μπροστά. Από 1ης Ιουνίου όποιος υποβάλλει οποιασδήποτε μορφής αίτηση στο Δημόσιο και τους Δήμους, θα ενημερώνεται με τρόπο ψηφιακό ποια είναι η υπηρεσία που χειρίζεται την υπόθεση, ποιο είναι το στάδιο που βρίσκεται η αίτηση, ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος διεκπεραίωσης και ποια η αρμόδια υπηρεσία που έχει αναλάβει. Έτσι ο πολίτης σταματάει να είναι υπήκοος και γίνεται σε αυτό το θέμα κανονικός πολίτης μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Υπάρχει πλέον μια αντιμετώπιση του πολίτη τελείως διαφορετική, σύγχρονη και ευρωπαϊκή».

Τέλος, για τις επικείμενες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε: «Οι όποιες αλλαγές από τη γνώση που έχω εγώ, θα είναι περιορισμένης κλίμακας. Θα γίνουν την Πέμπτη αφού προηγηθεί η εκλογή του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, θέση για την οποία υποψήφιος θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.



- sofokleous10.gr

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