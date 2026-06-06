airbus:-Κοντά-σε-deal-με-την-sas-για-την-πώληση-αεροσκαφών-ευρείας-ατράκτου

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, η SAS εξετάζει έναν συνδυασμό των αεροσκαφών Airbus A330neo και Airbus A350, με την πιθανή παραγγελία να αφορά περίπου 15 έως 20 αεροσκάφη.

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Η Airbus βρίσκεται κοντά στην εξασφάλιση μιας σημαντικής παραγγελίας αεροσκαφών ευρείας ατράκτου από την SAS, καθώς η σκανδιναβική αεροπορική εταιρεία επιδιώκει να κατοχυρώσει έγκαιρα θέσεις παράδοσης και να επεκτείνει το δίκτυο των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων.

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις, η SAS εξετάζει έναν συνδυασμό των αεροσκαφών Airbus A330neo και Airbus A350, με την πιθανή παραγγελία να αφορά περίπου 15 έως 20 αεροσκάφη.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η συμφωνία αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες, ενώ οι παραδόσεις των αεροσκαφών προβλέπεται να ξεκινήσουν στις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Η Airbus αρνήθηκε να σχολιάσει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, ενώ η SAS δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του - για σχόλιο.

Η SAS διαθέτει σήμερα στόλο αεροσκαφών ευρείας ατράκτου αποκλειστικά της Airbus, αποτελούμενο από Airbus A350 και παλαιότερα Airbus A330. Παρότι η εταιρεία είχε επίσης συζητήσεις με την Boeing, φαίνεται ότι επέλεξε τον ευρωπαϊκό κατασκευαστή ώστε να διατηρήσει την ομοιογένεια του στόλου της και να περιορίσει το λειτουργικό κόστος.

Όπως και άλλες αεροπορικές εταιρείες, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Σκανδιναβίας έχει επηρεαστεί από τις συνέπειες του πολέμου με το Ιράν. Η εταιρεία αναγκάστηκε να περικόψει ορισμένες πτήσεις μετά την ουσιαστική διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που οδήγησε τις τιμές των αεροπορικών καυσίμων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, η Air France-KLM ανακοίνωσε πέρυσι ότι θα αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της στη SAS στο 60,5% από περίπου 20%, αποκτώντας τα μερίδια των Castlelake LP και Lind Invest.

Η Air France-KLM είχε αρχικά αποκτήσει συμμετοχή στη SAS το 2023, μετά την αναδιάρθρωση της εταιρείας και την υπαγωγή της στη διαδικασία προστασίας από πιστωτές βάσει του Άρθρου 11. Η διαδικασία αυτή αποτέλεσε βασικό μέρος της προσπάθειας εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης της σκανδιναβικής αεροπορικής εταιρείας.