Mea culpa από Κίεβο μετά το ελληνικό διάβημα για το ουκρανικό drone στη Λευκάδα – Ικανοποίηση στην Αθήνα

Του Στέφανου Νικολαΐδη

Η συγγνώμη που ζήτησε επισήμως το Κίεβο χθες βράδυ για το περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα θεωρείται από την Αθήνα σαφής ένδειξη ότι οι ελληνικές διπλωματικές ενέργειες απέδωσαν καρπούς.

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Με επίσημη δήλωση που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Γκεόργκι Τίχι, η ουκρανική πλευρά εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν και ζήτησε συγγνώμη από την Ελλάδα, αποδίδοντας το περιστατικό στις συνθήκες που έχει δημιουργήσει η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

Following the incident involving a sea drone found near the Greek island of Lefkada, the Ukrainian side expresses its gratitude to Greece and the Greek people for their steadfast support of our country since the very first days of Russia’s full-scale invasion. Ukraine highly… — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) June 5, 2026

Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά το διπλό διάβημα διαμαρτυρίας στο οποίο προχώρησε η Αθήνα, τόσο προς την πρεσβεία της Ουκρανίας στην ελληνική πρωτεύουσα όσο και απευθείας προς το υπουργείο Εξωτερικών στο Κίεβο.

Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι το μη επανδρωμένο σκάφος, το οποίο εντοπίστηκε να πλέει ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας, συνιστούσε σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μια από τις πλέον πολυσύχναστες θαλάσσιες ζώνες της χώρας, ενώ θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες ανθρώπινων ζωών ή ακόμη και εκτεταμένη περιβαλλοντική καταστροφή.

Ικανοποίηση στην Αθήνα

Η πρώτη αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών αποτυπώνει το κλίμα που επικρατεί στην Αθήνα μετά την ουκρανική απάντηση.

Ερωτηθείσα από το sofokleous10.gr για το πώς αξιολογεί η ελληνική πλευρά τη δημόσια τοποθέτηση του Κιέβου, η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, αρκέστηκε να σχολιάσει ότι «νομίζω η ουκρανική ανακοίνωση τα λέει όλα».

Η αποτίμηση αυτή αντανακλά την ικανοποίηση που υπάρχει στην ελληνική διπλωματία, καθώς θεωρείται ότι το διάβημα απέδωσε και ότι η ουκρανική πλευρά αναγνώρισε εμπράκτως τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Οι κινήσεις Γεραπετρίτη

Καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις φαίνεται να διαδραμάτισαν οι επαφές που πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό.

Όπως επιβεβαίωσαν διπλωματικές πηγές, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ενημέρωσε προσωπικά την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, για τα ευρήματα του πορίσματος του ΓΕΕΘΑ σχετικά με το drone, ενώ έθεσε το ζήτημα και στον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφιξή του στην άτυπη συνάντηση «Gymnich» των ΥΠΕΞ της ΕΕ στη Λεμεσό

Είχε προηγηθεί, μάλιστα, η ανάδειξη του θέματος και στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, όπου, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας είχε χαρακτηρίσει το περιστατικό «εξαιρετικά σοβαρό», εστιάζοντας στους κινδύνους που δημιουργήθηκαν για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Τι αναφέρει το Κίεβο

Στη δήλωσή της, η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη στήριξη που έχει προσφέρει από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ενώ τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και της ασφάλειας της πολιτικής ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον και υπογραμμίζει ότι η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα συνιστά απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.

«Η ουκρανική πλευρά ζητά συγγνώμη για το περιστατικό», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία παραμένει προσηλωμένη στην περαιτέρω εμβάθυνση των φιλικών σχέσεων με την Ελλάδα και στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Κιέβου:

«Μετά το περιστατικό με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε κοντά στο ελληνικό νησί της Λευκάδας, η ουκρανική πλευρά εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για την αδιάκοπη υποστήριξή τους προς τη χώρα μας από τις πρώτες κιόλας ημέρες της πλήρους εισβολής της Ρωσίας. Η Ουκρανία εκτιμά ιδιαίτερα τις φιλικές σχέσεις της με την Ελλάδα.

Δεδομένου ότι οι τρέχουσες προκλήσεις για τη διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια, ιδίως η θαλάσσια ασφάλεια και οι δραστηριότητες του «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, αποτελούν κοινό μέλημα τόσο της Ελλάδας όσο και της Ουκρανίας, η Ουκρανία τονίζει τη δέσμευσή της έναντι των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των αρχών της ασφάλειας της πολιτικής ναυσιπλοΐας, επισημαίνοντας το ενδιαφέρον της για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, η ουκρανική πλευρά ζητά συγγνώμη για το περιστατικό, τονίζοντας ότι αυτό ήταν αποτέλεσμα των συνθηκών που προκάλεσε η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας.

Η ουκρανική πλευρά είναι πεπεισμένη ότι το συγκεκριμένο περιστατικό, όπως και παρόμοια περιστατικά σε άλλες περιοχές, αποδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας αποτελεί απειλή όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά και για τα γειτονικά φιλικά κράτη, την Ευρώπη και τον κόσμο γενικότερα».

Το χρονικό

Το θαλάσσιο drone εντοπίστηκε στις 7 Μαΐου από αλιείς κοντά στο Ακρωτήριο Δουκάτο της Λευκάδας και μεταφέρθηκε στη Βασιλική, όπου το παρέλαβαν οι ελληνικές αρχές.

Η τεχνική ανάλυση έδειξε ότι επρόκειτο για μη επανδρωμένο σκάφος επιθετικού τύπου, το οποίο έφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικής ύλης και ήταν σχεδιασμένο για αποστολές κρούσης εναντίον ναυτικών στόχων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το drone είχε χάσει τον προσανατολισμό του λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας, με αποτέλεσμα να βρεθεί ακυβέρνητο στο Ιόνιο.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονο προβληματισμό στην Αθήνα, καθώς το περιστατικό σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή με ιδιαίτερα αυξημένη εμπορική και επιβατική κίνηση, γεγονός που προσέδωσε στην ελληνική παρέμβαση χαρακτήρα ζητήματος διεθνούς ασφάλειας και προστασίας της ναυσιπλοΐας.

- sofokleous10.gr

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