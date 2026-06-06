mea-culpa-από-τη-Μέρκελ-για-το-μεταναστευτικό:-«Με-την-πολιτική-μου-συνέβαλα-στην-άνοδο-της-ακροδεξιάς»

Λάθη των κυβερνήσεών της, κυρίως στα θέματα άμυνας, κλίματος και στο μεταναστευτικό αναγνώρισε η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ, η οποία εξέφρασε ταυτόχρονα τη στήριξή της στη κυβέρνηση Μερτς, αλλά και την κατανόησή της για τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα.

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«Κοιτάζοντας πίσω, δεν ήμασταν αρκετά γρήγοροι», δήλωσε η πρώην καγκελάριος σε συνέντευξή της στην Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, αναφερόμενη στον ΝΑΤΟϊκό στόχο για αμυντικές δαπάνες ύψους 2% του ΑΕΠ.

«Αν και ο αμυντικός προϋπολογισμός είχε αυξηθεί, η αύξηση δεν ήταν αρκετά γρήγορη και αυτό ήταν μια αδυναμία», πρόσθεσε και υποστήριξε ότι «οι αποφάσεις που ελήφθησαν τότε ήταν κατάλληλες για την τότε κατάσταση ασφάλειας».

Η πρώην καγκελάριος παραδέχθηκε επίσης παραλείψεις στην πολιτική για την προστασία του κλίματος. «Δεν μπορώ να πω ότι κάναμε αρκετά σε σχέση με ό,τι θα ήταν απαραίτητο», είπε, ενώ για αργοπορία έκανε λόγο και στον τομέα της ψηφιοποίησης. «Ήμασταν πολύ αργοί», δήλωσε.

Στον τομέα της μεταναστευτικής πολιτικής, η Άνγκελα Μέρκελ υπερασπίστηκε τις αποφάσεις της, σημειώνοντας ότι «πετύχαμε πολλά, αλλά φυσικά δεν τα καταφέραμε όλα στο 100%, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, δεδομένων των μεγάλων αριθμών μεταναστών που έφθαναν στη Γερμανία καθημερινά». Η συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας ωστόσο, ανέφερε, μείωσε σημαντικά τον αριθμό των αφίξεων.

Ερωτώμενη σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική που ασκεί η σημερινή κυβέρνηση, η κυρία Μέρκελ επανέλαβε ότι απορρίπτει τους συνοριακούς ελέγχους, επαίνεσε ωστόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, όπως είπε, έχει στο μεταξύ σημειώσει πραγματική πρόοδο, κυρίως στην συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών.

Η πρώην καγκελάριος παραδέχθηκε επίσης ότι η πολιτική της στο προσφυγικό συνέβαλε στην άνοδο της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD). «Η AfD αναδύθηκε με φόντο τις πολιτικές μου κατά τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ και φυσικά η απόφασή μου συνέβαλε στη νέα άνοδο της AfD στις δημοσκοπήσεις», τόνισε.

Ερωτώμενη σχετικά με τις επιδόσεις της σημερινής κυβέρνησης, η Άνγκελα Μέρκελ ζήτησε υπομονή για τον Φρίντριχ Μερτς και τον συνασπισμό του. «Αυτή η κυβέρνηση ανέλαβε τα καθήκοντά της πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο. Έχει ψηφίσει προϋπολογισμούς και έχει λάβει θεμελιώδεις αποφάσεις σχετικά με τις αμυντικές δαπάνες και τις υποδομές, έχει εισαγάγει ενδιαφέροντα στοιχεία, μεταξύ άλλων στον τομέα των συντάξεων, όπως η πρόωρη σύνταξη», δήλωσε και απάντησε καταφατικά στην ερώτηση εάν η ίδια εμπιστεύεται την κυβέρνηση Μερτς να εφαρμόσει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, με κεντρικό τομέα αυτόν της υγειονομικής περίθαλψης.

Σημείωσε μάλιστα και τις διεθνείς συνθήκες υπό τις οποίες καλείται να λειτουργήσει η κυβέρνηση: «Πώς μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα σε μια εποχή που οι Ηνωμένες Πολιτείες ακολουθούν μια εντελώς νέα πολιτική απέναντι στην Ευρώπη, όταν έχουμε έναν πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και όταν οι τεχνολογικές αναταραχές, ιδίως η τεχνητή νοημοσύνη, διαπερνούν τη ζωή μας; Η πολιτική είναι μια συνεχής διαδικασία», υπογράμμισε και, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, επανέλαβε ότι δεν θα μπορούσε η ίδια να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Όπως γνωρίζω εκ πείρας, μπορεί κανείς να διαπραγματευτεί με τον Ρώσο πρόεδρο μόνο εάν κατέχει πολιτική εξουσία, η οποία σε μια δημοκρατία παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα», είπε χαρακτηριστικά.

Η πρώην καγκελάριος προειδοποίησε πάντως να μην αυξάνονται υπερβολικά οι προσδοκίες. «Ακόμη και στην εποχή μου, ολόκληρη η πολιτική συζήτηση γινόταν περισσότερο ταραχώδης, κυρίως λόγω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικά σε ένα τέτοιο κλίμα, είναι λάθος να δημιουργούμε προσδοκίες που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Το έχω κάνει κι εγώ αυτό το λάθος», επισήμανε.

Σχολιάζοντας μάλιστα την πρόσφατη δήλωση του Φρίντριχ Μερτς, ότι «κανένας άλλος καγκελάριος δεν είχε υποστεί τέτοια εχθρότητα», απάντησε δηκτικά: «Πάντα έβλεπα ως πρότυπο τον Χέλμουτ Κολ, ο οποίος έλεγε ότι κανείς δεν τον ανάγκασε να κάνει αυτή τη δουλειά. Η περιγραφή των καθηκόντων του καγκελάριου περιλαμβάνει υπέροχες εμπειρίες, αλλά και πράγματα που πρέπει κανείς να υπομείνει».