Trade Estates: Προχωρά το retail park Ελληνικού – Τι «δείχνει» το guidance του 2026

Αυξημένα έσοδα και προσαρμοσμένο ebitda αναμένει για φέτος η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ. Προχωρούν επενδύσεις 127 εκατ. με αιχμή το Ελληνικό. Προς χαρτοφυλάκιο 760 εκατ. το 2028. Το γενικό περιβάλλον. Τι αναφέρθηκε στη Γ.Σ. της εισηγμένης.

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Μεικτά έσοδα μισθωμάτων 43 εκατ., αυξημένα κατά 4,6% έναντι του 2025, προσαρμοσμένο EBITDA 32,5 εκατ. (+3,8% σε σχέση με πέρυσι) και κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (Funds From Operations – FFO) σταθερά στα 22 εκατ. ευρώ (όπως και το 2025) προβλέπει για το 2026 η Trade Estates, βάσει του guidance που έδωσε χτες η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ στο πλαίσιο της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων της.

Οι εκτιμήσεις της διοίκησης της εισηγμένης λαμβάνουν υπόψη τόσο την εξέλιξη του επενδυτικού προγράμματος, όπως π.χ. το retail park στο Ελληνικό κ.α., όσο και τις συνθήκες που επικρατούν στο μέτωπο των επιτοκίων και της φορολογίας. Στις βασικές παραδοχές του guidance περιλαμβάνονται επενδυτικές δαπάνες που δεν έχουν ακόμη εισοδηματικό χαρακτήρα, καθώς και η επίδραση του κόστους χρηματοδότησης και της φορολογίας.

Οι επενδύσεις και το retail park Ελληνικού

Υπενθυμίζεται ότι το επενδυτικό πρόγραμμα ανάπτυξης ακινήτων ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2024-2028. Μέχρι τα τέλη Απριλίου είχαν υλοποιηθεί επενδύσεις 123,2 εκατ., που αντιστοιχούν περίπου στο 49% του συνολικού σχεδιασμού. Για το υπόλοιπο διάστημα προβλέπονται επενδύσεις 26,5 εκατ. μέχρι το τέλος του 2026, 35 εκατ. το 2027 και 64,9 εκατ. ευρώ το 2028. Ανάμεσα στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνονται το Εμπορικό Πάρκο στο Ελληνικό, ύψους περίπου 75 εκατ. ευρώ, το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στην Ελευσίνα και το Top Parks Ηράκλειο 2.

Οπως ανέφερε η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ που σχετίζεται με τον όμιλο Fourlis, έχει ήδη εκδοθεί η οικοδομική άδεια για το έργο στο Ελληνικό και η ανάπτυξη έχει περάσει στη φάση κατασκευής. Το έργο περιλαμβάνει εμπορικούς χώρους περίπου 30 χιλ. τ.μ. και αναμένεται να ολοκληρωθεί κατασκευαστικά έως το τέλος του 2028 και να τεθεί σε λειτουργία μετά τον Ιούνιο του 2029. Περίπου το μισό συγκρότημα έχει εξασφαλισμένους ενοικιαστές, καθώς προβλέπεται να μισθωθούν περίπου 12 χιλ. τ.μ. στην Ikea και 2 χιλ. τ.μ. στην Intersport, ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις για τους υπόλοιπους χώρους.

Έρχεται αύξηση χαρτοφυλακίου ακινήτων

Η Trade Estates εκτιμά ότι η μεικτή εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου (Gross Asset Value – GAV) θα διαμορφωθεί μεταξύ 740 εκατ. και 760 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2028, έναντι 603 εκατ. στις 31 Μαρτίου 2026,. Η προβλεπόμενη αύξηση κυμαίνεται μεταξύ 23% και 26% και περιλαμβάνει τις αναπροσαρμογές αξίας των ακινήτων.

Στις 31 Μαρτίου 2026 η πληρότητα ανέρχονταν σε 94%, η μέση σταθμισμένη υπολειπόμενη διάρκεια μισθώσεων (Weighted Average Unexpired Lease Term – WAULT) στα 9,6 έτη και η μεικτή ετήσια απόδοση σε 7,8%. Η συνολική εκμισθώσιμη επιφάνεια (Gross Leasable Area – GLA) ανέρχεται σε 444,4 χιλ. τ.μ., ενώ η υπολειπόμενη δομήσιμη επιφάνεια (Gross Buildable Area – GBA) σε 60,5 χιλ. τ.μ.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι πωλήσεις των μισθωτών έφθασαν στα 115,9 εκατ., αυξημένες κατά 9,5% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ η επισκεψιμότητα των εμπορικών πάρκων ανήλθε σε 5,23 εκατ. επισκέπτες, με άνοδο 7,7%.

Με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου 2026, το 80% της αξίας των ακινήτων αφορά εμπορικά πάρκα, το 17% κέντρα διανομής και αποθήκευσης και το υπόλοιπο 3% λοιπά ακίνητα. Αν εξεταστούν μόνο τα ακίνητα που παράγουν εισόδημα, τα εμπορικά πάρκα αντιστοιχούν στο 83% και τα κέντρα logistics στο 17%.

Τα λειτουργικά μεγέθη κινήθηκαν ανοδικά στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Τα μεικτά έσοδα μισθωμάτων αυξήθηκαν κατά 7% και διαμορφώθηκαν σε 10,5 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA ανήλθε σε 8,1 εκατ. και το προσαρμοσμένο EBITDA σε 8,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη FFO ενισχύθηκαν κατά 14,9% και διαμορφώθηκαν σε 5,3 εκατ. ευρώ. Την ίδια περίοδο η καθαρή αξία ενεργητικού (Net Asset Value – NAV) αυξήθηκε σε 347 εκατ. από 340 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Το γενικότερο περιβάλλον

Ο πρόεδρος της Trade Estates και του Ομίλου Fourlis, Βασίλης Φουρλής, εκτίμησε ότι η αγορά ακινήτων ενδέχεται να βρεθεί εκ νέου αντιμέτωπη με αυξημένα επιτόκια, σημειώνοντας ωστόσο ότι η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης παραμένει επαρκής. Όπως ανέφερε, οι κατηγορίες ακινήτων που εμφανίζουν τις καλύτερες προοπτικές στην Ελλάδα και την Ευρώπη είναι τα logistics, τα εμπορικά κέντρα, τα retail parks και οι φοιτητικές κατοικίες.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΑΕΕΑΠ, Δημήτρης Παππούλης, ανέφερε ότι τα retail parks εμφανίζουν ανθεκτικότητα απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς καλύπτουν βασικές ανάγκες των νοικοκυριών. Πρόσθεσε πάντως ότι η επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα προβληματισμού.

Ο δανεισμός

Στο χρηματοοικονομικό σκέλος, ο συνολικός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 284,8 εκατ. και ο καθαρός δανεισμός σε 265 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης δανεισμού προς αξία χαρτοφυλακίου (Loan to Value – LTV) ανήλθε σε 47,2%, ενώ ο καθαρός δείκτης (Net LTV) σε 43,9%. Το μέσο κόστος δανεισμού διαμορφώθηκε στο 3,1% και ο μέσος χρόνος αποπληρωμής στα 7,1 έτη.

Να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει πιστοληπτική αξιολόγηση ΑΑ από την ICAP CRIF, ενώ το 79% του δανεισμού βρίσκεται ήδη σε σταθερό επιτόκιο ή καλύπτεται μέσω συμβάσεων αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου. Στόχος της διοίκησης είναι το ποσοστό αυτό να αυξηθεί στο 89,5% έως το τέλος του 2026.