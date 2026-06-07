Η-ΕΚΤ-ετοιμάζει-το-πρώτο-χτύπημα-μετά-την-παύση:-τι-σημαίνει-για-τράπεζες,-δάνεια-και-οικονομία

Η συνεδρίαση της ΕΚΤ την Πέμπτη 11 Ιουνίου δεν είναι μια ακόμη τυπική νομισματική απόφαση. Είναι το σημείο όπου η Φρανκφούρτη καλείται να παραδεχθεί ότι ο κύκλος της ομαλοποίησης τελείωσε πριν καλά καλά σταθεροποιηθεί. Μετά από μήνες αναμονής, σταθερών επιτοκίων και προσδοκιών ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να περάσει σε πιο ήπιο χρηματοδοτικό περιβάλλον, το σενάριο αλλάζει απότομα. Ο πληθωρισμός ξαναγύρισε πάνω από την περιοχή άνεσης της ΕΚΤ, η ενέργεια ξαναμπήκε βίαια στην εξίσωση και οι αγορές έχουν σχεδόν προεξοφλήσει ότι η κεντρική τράπεζα θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

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Το βασικό σενάριο, λοιπόν, είναι καθαρό: η ΕΚΤ θα ανεβάσει το επιτόκιο καταθέσεων από το 2,00% στο 2,25%, το βασικό επιτόκιο αναχρηματοδότησης από το 2,15% στο 2,40% και την οριακή χρηματοδότηση από το 2,40% στο 2,65%. Τα ισχύοντα επιτόκια είχαν παραμείνει αμετάβλητα στην προηγούμενη απόφαση της 30ής Απριλίου, ενώ η συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής και η συνέντευξη Τύπου έχουν οριστεί για τις 11 Ιουνίου στη Φρανκφούρτη. (European Central Bank)

Γιατί η ΕΚΤ αλλάζει γραμμή

Η ΕΚΤ δεν κινείται επειδή η ευρωπαϊκή οικονομία πετάει. Το αντίθετο. Κινείται επειδή ο πληθωρισμός απειλεί να αποδειχθεί πιο επίμονος από όσο ήθελε να πιστεύει η αγορά. Ο ετήσιος πληθωρισμός της ευρωζώνης εκτινάχθηκε στο 3,2% τον Μάιο, από 3,0% τον Απρίλιο, με την ενέργεια στο 10,9%, τον δομικό πληθωρισμό στο 2,5% και τις υπηρεσίες στο 3,5%. Αυτοί οι αριθμοί δεν επιτρέπουν στην ΕΚΤ να παριστάνει ότι το πρόβλημα είναι προσωρινό ή τεχνικό. (European Commission)

Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με προηγούμενους μήνες είναι ότι η πληθωριστική πίεση δεν περιορίζεται μόνο στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο ή στις γεωπολιτικές αναταράξεις. Η άνοδος στις υπηρεσίες δείχνει ότι η ακρίβεια περνάει πιο βαθιά στον εσωτερικό μηχανισμό της οικονομίας. Εκεί είναι που φοβάται η ΕΚΤ. Όχι τόσο μια συγκυριακή άνοδο της ενέργειας, όσο τον κίνδυνο να ξαναστηθεί ένας δεύτερος γύρος ανατιμήσεων, μισθολογικών απαιτήσεων και τιμολογιακών αυξήσεων.

Αυτό είναι το πιο δύσκολο σημείο για τη Λαγκάρντ: η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε φάση ισχυρής επέκτασης. Η ανάπτυξη είναι αδύναμη, οι επιχειρήσεις πιέζονται από το ενεργειακό κόστος, η κατανάλωση κουράζεται και η βιομηχανία δεν έχει ακόμη βρει σταθερό έδαφος. Παρ’ όλα αυτά, η ΕΚΤ δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει αδρανής όταν ο πληθωρισμός απομακρύνεται από τον στόχο του 2%. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις οικονομολόγων και η τιμολόγηση των αγορών δείχνουν ότι η αύξηση του Ιουνίου θεωρείται σχεδόν δεδομένη, με αρκετούς αναλυτές να βλέπουν πιθανή και δεύτερη κίνηση αργότερα μέσα στο έτος.

Η πραγματική είδηση δεν είναι η αύξηση, αλλά το μήνυμα

Η αύξηση των 25 μονάδων βάσης, από μόνη της, δεν θα σοκάρει τις αγορές. Έχει ήδη περάσει στις αποτιμήσεις. Το πραγματικό βάρος θα πέσει στις λέξεις της Λαγκάρντ. Εκεί θα κριθεί αν η Πέμπτη θα είναι μια «ασφαλιστική» αύξηση ή η αρχή ενός νέου μίνι κύκλου σύσφιξης.

Αν η ΕΚΤ πει ότι η απόφαση είναι προληπτική και ότι θα συνεχίσει να κινείται «ανά συνεδρίαση και με βάση τα στοιχεία», οι αγορές μπορεί να τη χωνέψουν χωρίς μεγάλη αναταραχή. Αν, όμως, η Λαγκάρντ αφήσει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τον Σεπτέμβριο και επιμείνει ότι οι πληθωριστικοί κίνδυνοι έχουν αυξηθεί, τότε τα ομόλογα θα πιεστούν, οι τραπεζικές μετοχές θα κινηθούν επιλεκτικά και οι δανειολήπτες θα καταλάβουν ότι η εποχή της φθηνότερης χρηματοδότησης αναβάλλεται.

Η ΕΚΤ βρίσκεται μπροστά σε μια άβολη αντίφαση. Από τη μία πρέπει να δείξει ότι δεν έχασε τον έλεγχο του πληθωρισμού. Από την άλλη δεν θέλει να στραγγαλίσει μια οικονομία που ήδη δείχνει σημάδια κόπωσης. Αυτή είναι η κλασική παγίδα της στασιμοπληθωριστικής περιόδου: όταν ο πληθωρισμός ανεβαίνει, αλλά η ανάπτυξη δεν αντέχει πολύ σκληρότερη νομισματική πολιτική.

Τι σημαίνει για τις ελληνικές τράπεζες

Για τις ελληνικές τράπεζες, μια αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ είναι κατ’ αρχάς θετική για τα καθαρά έσοδα από τόκους. Όσο υψηλότερα παραμένουν τα επιτόκια πολιτικής, τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα των τραπεζών να κρατούν ισχυρό επιτοκιακό περιθώριο, ειδικά όταν οι καταθέσεις ανατιμολογούνται πολύ πιο αργά από τα δάνεια.

Αυτό φαίνεται ήδη στην ελληνική αγορά. Τον Απρίλιο του 2026, το μέσο επιτόκιο νέων καταθέσεων στην Ελλάδα παρέμεινε στο 0,31%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο νέων δανείων αυξήθηκε στο 4,76%. Το spread μεταξύ νέων καταθέσεων και νέων δανείων ανέβηκε στις 4,45 ποσοστιαίες μονάδες. Με απλά λόγια, οι τράπεζες εξακολουθούν να πληρώνουν πολύ φθηνά τις καταθέσεις και να δανείζουν πολύ ακριβότερα. (Τράπεζα της Ελλάδος)

Αυτό είναι το καλό νέο για τους ισολογισμούς. Το κακό νέο είναι ότι η υπερβολικά μεγάλη διάρκεια υψηλών επιτοκίων αρχίζει να χτυπά την πιστωτική ζήτηση. Οι επιχειρήσεις αναβάλλουν επενδύσεις, τα νοικοκυριά αποφεύγουν νέα στεγαστικά, οι μικρομεσαίοι με κυμαινόμενο επιτόκιο πιέζονται και ο κίνδυνος νέων καθυστερήσεων δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η αύξηση επιτοκίων δίνει ανάσα στα έσοδα των τραπεζών, αλλά δεν είναι δωρεάν χρήμα. Έχει κόστος στην πραγματική οικονομία.

Το κρίσιμο για τις ελληνικές τράπεζες θα είναι αν η άνοδος των επιτοκίων περιοριστεί σε μία κίνηση ή αν μετατραπεί σε νέα τροχιά. Μία αύξηση 25 μονάδων βάσης μπορεί να λειτουργήσει ως στήριξη στα καθαρά επιτοκιακά έσοδα. Δύο ή τρεις αυξήσεις, όμως, θα αλλάξουν τη συζήτηση: από το πόσο κερδίζουν οι τράπεζες, στο πόσο αντέχουν οι πελάτες τους.

Τα δάνεια θα μείνουν ακριβά

Για τους δανειολήπτες, η εικόνα είναι πιο σκληρή. Όσοι περίμεναν γρήγορη αποκλιμάκωση του κόστους χρήματος θα πρέπει να ξαναγράψουν το σενάριο. Τα κυμαινόμενα επιχειρηματικά δάνεια, τα νέα στεγαστικά και η χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα παραμείνουν σε περιβάλλον αυξημένου κόστους.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο το ονομαστικό επιτόκιο. Είναι και η ψυχολογία. Όταν μια κεντρική τράπεζα ξαναρχίζει αυξήσεις, η αγορά σταματά να προεξοφλεί φθηνότερο χρήμα. Οι επιχειρήσεις γίνονται πιο προσεκτικές, οι τράπεζες πιο απαιτητικές και οι επενδυτές πιο επιλεκτικοί. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν η αύξηση της Πέμπτης είναι μικρή, το μήνυμα μπορεί να έχει μεγαλύτερη επίδραση από την ίδια την αριθμητική μεταβολή.

Στην Ελλάδα, όπου η ανάπτυξη στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις επενδύσεις, στα έργα υποδομής, στο real estate, στον τουρισμό και στην τραπεζική χρηματοδότηση, η παράταση των υψηλών επιτοκίων δεν είναι αμελητέα υπόθεση. Δεν γκρεμίζει το αφήγημα της οικονομίας, αλλά το κάνει πιο δύσκολο. Και σε μια οικονομία όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ήδη υψηλό κόστος συμμόρφωσης, φόρων, ενέργειας και χρηματοδότησης, κάθε νέα μονάδα κόστους μετράει.

Οι καταθέτες πάλι περιμένουν

Η άλλη πλευρά της ιστορίας είναι οι καταθέτες. Θεωρητικά, μια αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ θα έπρεπε να περάσει και στις αποδόσεις των καταθέσεων. Πρακτικά, η ελληνική αγορά έχει δείξει ότι οι τράπεζες μεταφέρουν πολύ πιο γρήγορα τις αυξήσεις στα δάνεια παρά στις καταθέσεις.

Αυτό είναι το κλασικό παιχνίδι του deposit beta. Όσο οι καταθέτες δεν μετακινούνται μαζικά προς προθεσμιακές, έντοκα γραμμάτια, αμοιβαία χρηματαγοράς ή εναλλακτικές τοποθετήσεις, οι τράπεζες δεν έχουν ισχυρό κίνητρο να ανεβάσουν γενναία τις αποδόσεις. Έτσι, η αύξηση της ΕΚΤ ενισχύει τα έσοδα από την πλευρά του ενεργητικού, αλλά δεν περνά πλήρως στο παθητικό.

Αυτό όμως δεν μπορεί να κρατήσει επ’ άπειρον. Όσο οι αποταμιευτές αντιλαμβάνονται ότι το χρήμα τους μένει σχεδόν άτοκο ενώ το κόστος δανεισμού παραμένει υψηλό, τόσο θα αυξάνεται η πίεση για καλύτερες αποδόσεις. Οι τράπεζες θα χρειαστεί να ισορροπήσουν ανάμεσα στη διατήρηση του περιθωρίου και στην ανάγκη να μη χάσουν καταθετική βάση προς ανταγωνιστικά προϊόντα.

Ο κίνδυνος για τα ομόλογα και το Χρηματιστήριο

Η απόφαση της ΕΚΤ επηρεάζει άμεσα και την αγορά ομολόγων. Αν οι επενδυτές θεωρήσουν ότι ανοίγει νέος κύκλος αυξήσεων, οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων θα δεχθούν ανοδικές πιέσεις. Για την Ελλάδα, που έχει βελτιώσει σημαντικά την εικόνα της στις αγορές, αυτό δεν σημαίνει επιστροφή σε παλιές κρίσεις. Σημαίνει όμως ότι το κόστος δανεισμού του Δημοσίου, των τραπεζών και των επιχειρήσεων μπορεί να μείνει υψηλότερο για περισσότερο.

Στο Χρηματιστήριο, οι τράπεζες βρίσκονται σε διπλή ανάγνωση. Από τη μία, υψηλότερα επιτόκια σημαίνουν καλύτερα καθαρά έσοδα από τόκους. Από την άλλη, υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο διάστημα σημαίνουν πιθανή πίεση στην πιστωτική επέκταση, στα επιχειρηματικά σχέδια, στην ποιότητα ενεργητικού και στις αποτιμήσεις. Γι’ αυτό και η αντίδραση των τραπεζικών μετοχών δεν είναι αυτονόητα θετική. Θα εξαρτηθεί από το αν η αγορά δει την κίνηση ως προσωρινή ανάσα στα έσοδα ή ως προειδοποίηση για πιο δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον.

Οι τράπεζες με ισχυρή καταθετική βάση, χαμηλό κόστος κινδύνου, αυξημένα έσοδα από προμήθειες και μεγαλύτερη διαφοροποίηση θα είναι σε καλύτερη θέση. Αντίθετα, όσες βασίζονται υπερβολικά στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να παράγουν κερδοφορία και σε περιβάλλον χαμηλότερης πιστωτικής ζήτησης.

Το πολιτικό μήνυμα πίσω από τη νομισματική απόφαση

Η Πέμπτη δεν θα είναι μόνο τεχνική απόφαση. Θα είναι πολιτικό μήνυμα προς κυβερνήσεις, αγορές και κοινωνίες. Η ΕΚΤ θα πει ουσιαστικά ότι δεν είναι διατεθειμένη να ανεχθεί πληθωρισμό αισθητά πάνω από τον στόχο, ακόμη κι αν η οικονομία δείχνει σημάδια κόπωσης.

Αυτό βάζει πίεση και στις κυβερνήσεις. Δεν μπορούν να περιμένουν από τη νομισματική πολιτική να λύσει τα πάντα. Αν ο πληθωρισμός προέρχεται από ενέργεια, γεωπολιτικό ρίσκο, ελλείψεις προσφοράς και δομικές αδυναμίες παραγωγής, τότε τα επιτόκια είναι ένα βαρύ και ατελές εργαλείο. Μπορούν να περιορίσουν τη ζήτηση, αλλά δεν μπορούν να παράγουν φυσικό αέριο, να ρίξουν το κόστος μεταφορών ή να λύσουν τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Εδώ βρίσκεται η μεγάλη ευρωπαϊκή αδυναμία. Η ήπειρος αντιμετωπίζει ξανά πληθωριστικό σοκ με εργαλεία ζήτησης, ενώ μεγάλο μέρος του προβλήματος είναι προσφορά, ενέργεια και γεωπολιτική. Η ΕΚΤ θα κάνει αυτό που ξέρει και αυτό που μπορεί. Αλλά η απάντηση δεν είναι πλήρης.

Το συμπέρασμα για το τραπεζικό σύστημα

Για το τραπεζικό σύστημα, η απόφαση της Πέμπτης θα είναι θετική βραχυπρόθεσμα, σύνθετη μεσοπρόθεσμα και επικίνδυνη αν παρερμηνευθεί ως μόνιμο δώρο. Οι τράπεζες θα δουν στήριξη στα επιτοκιακά έσοδα, αλλά θα πρέπει να παρακολουθήσουν στενά τρεις δείκτες: τη ζήτηση νέων δανείων, την ποιότητα των χαρτοφυλακίων και την πίεση στις καταθέσεις.

Το τραπεζικό στοίχημα του 2026 δεν είναι απλώς να βγάλουν οι τράπεζες περισσότερα από τα επιτόκια. Είναι να αποδείξουν ότι μπορούν να κρατήσουν υψηλή κερδοφορία χωρίς να εξαντλήσουν τους πελάτες τους. Η διαφορά είναι τεράστια.

Η ΕΚΤ, εκτός απροόπτου, θα πατήσει φρένο στην προσδοκία φθηνότερου χρήματος. Αυτό δίνει στις τράπεζες μια νέα ανάσα στα έσοδα, αλλά φέρνει μαζί του και έναν πιο σκοτεινό λογαριασμό για επιχειρήσεις, νοικοκυριά και αγορές. Η Πέμπτη δεν θα δείξει μόνο πού πάνε τα επιτόκια. Θα δείξει αν η Ευρώπη ξαναμπαίνει σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός επιβάλλει πολιτική, η ανάπτυξη ακολουθεί ασθμαίνοντας και οι τράπεζες καλούνται να περπατήσουν πάνω σε λεπτό πάγο.