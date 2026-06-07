Η-ποντοπόρος-ναυτιλία-χαράζει-«ρότα»-για-το-euronext-athens

Συζητήσεις του Euronext με ελληνικές ναυτιλιακές για εισαγωγή στο Χ.Α.

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Ένα πολυετές «φλερτ» της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς προς την ελληνική ναυτιλία, που αποτελεί την κορυφαία ναυτική δύναμη στην υφήλιο, φαίνεται ότι αρχίζει να ευοδώνεται.

Η παράλληλη, με το NYSE, εισαγωγή της Safe Bulkers στο Euronext Athens αποτελεί ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Γίνεται πράξη η εδώ και χρόνια αναμενόμενη, εισαγωγή μετοχών, πέραν των ομολόγων, της ποντοπόρου ναυτιλίας στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Η εισαγωγή των μετοχών της πρώτης ναυτιλιακής εταιρείας Safe Bulkers αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την περαιτέρω εξωστρέφεια του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανοίγοντας τον δρόμο για να ακολουθήσουν και άλλοι «πρωταθλητές» της ναυτιλίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, δηλώνει ότι βρίσκεται σε επαφές με ελληνικούς ναυτιλιακούς ομίλους για εισαγωγή στο Χ.Α.

Να σημειώσουμε ότι πριν από μερικές εβδομάδες, δήλωνε βέβαιος ότι οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες θα αρχίσουν να εισάγουν τις μετοχές τους στο “σπίτι” τους, δηλαδή στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως σημειώνουν στελέχη της αγοράς εάν το ελληνικό χρηματιστήριο δεν είχε αναβαθμιστεί αλλά κυρίως εάν δεν είχε δεθεί με το άρμα του Euronext δεν θα βλέπαμε είσοδο ναυτιλιακής στο ελληνικό χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον πέντε ναυτιλιακές συζητούν με το Euronext το ενδεχόμενο να εισάγουν τις μετοχές τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ομολογιακές εκδόσεις

Μεγάλες ναυτιλιακές ελληνικών συμφερόντων προσεγγίζουν την ελληνική αγορά μέσω της έκδοσης μεγάλων ομολογιακών εκδόσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Costamare, συμφερόντων Κωστή Κωνσταντακόπουλου, ήταν η πρώτη εταιρεία του ελληνικού εφοπλισμού η οποία εισήγαγε ομόλογο στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αντλώντας 100 εκατ. ευρώ, τον Μάϊο 2021.

Η CPLP Shipping , συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, ακολούθησε την Costamare και εισήγαγε κι εκείνη ομόλογο μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, από το οποίο άντλησε 150 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2021 και προχώρησε σε έκδοση και δεύτερου ομολόγου ύψους 100 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2022.

Τον Φεβρουάριο 2022 είχε εκδοθεί το ομόλογο 100 εκατ. ευρώ από την Safe Bulkers, συμφερόντων Π. Χατζηιωάννου.

Προσπάθειες 30 ετών

Παρά τις προσπάθειες που είχαν κάνει οι διοικήσεις της Κεφαλαιαγοράς την τελευταία σχεδόν 30ετία προσαρμόζοντας και το θεσμικό πλαίσιο, οι Έλληνες εφοπλιστές δεν είχαν πραγματοποιήσει κάποια εισαγωγή των εταιρειών τους στην εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά.

Στο μακρινό 1998, ο αείμνηστος Θεόδωρος Καρατζάς, διοικητής τότε της Εθνικής τράπεζας, με τις ευλογίες της τότε κυβέρνησης είχε εκπονήσει ένα σχέδιο για είσοδο της ποντοπόρου ναυτιλίας στο ελληνικό χρηματιστήριο και πολλοί τότε εκτιμούσαν ότι οι εφοπλιστές θα καταπλεύσουν στην Σοφοκλέους. Χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το 2008, έγινε μία νέα προσπάθεια από τον τότε πρόεδρο του Χ.Α Σπύρο Καπράλο σε συνεργασία μάλιστα και με τον τότε υπουργό Ναυτιλίας Γ. Βουλγαράκη. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μάλιστα άλλαξε τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου με στόχο να επιτύχει έστω και την δευτερογενή εισαγωγή μετοχών ναυτιλιακών εταιρειών στο ελληνικό χρηματιστήριο. Όμως ούτε και δευτερογενής εισαγωγή ναυτιλιακών σημειώθηκε στην ελληνική αγορά.

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εταιρείες στο ΧΑ θεωρήθηκε παραδοσιακά από τους Έλληνες πλοιοκτήτες ως πιο γραφειοκρατικό και λιγότερο ευέλικτο σε σχέση με το αγγλοσαξονικό δίκαιο.

Εκτός των ατελειών του θεσμικού πλαισίου για την είσοδο των ναυτιλιακών στη χρηματιστηριακή αγορά, η ελληνική αγορά ήταν ρηχή, σε σχέση με τα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια και δεν μπορούσε να σηκώσει μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου στις οποίες θα προχωρούσαν, λόγω των μεγεθών τους, οι ναυτιλιακές εταιρείες. Η ελληνική αγορά δύσκολα μπορεί να σηκώσει το «βάρος» της κεφαλαιοποίησης των ναυτιλιακών εταιρειών.

Όμως εμπόδιο αποτελούσε μάλλον και η έλλειψη επενδυτικής κουλτούρας , όπως εμμέσως πλην σαφώς υπαινίχθηκε ο αείμνηστος καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, δηλώνοντας: «Πρέπει να το σκεφθούμε καλά (για είσοδο της ποντοπόρου ναυτιλίας στο Χ.Α) γιατί υπάρχει ο κίνδυνος σε μία ενδεχομένη μεγάλη πτώση ο κόσμος που μας εμπιστεύθηκε τα χρήματά του, να μας κατηγορεί ότι του φάγαμε τα λεφτά.»

Οι ελληνικές ναυτιλιακές στο αμερικανικό χρηματιστήριο

Σήμερα, οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες είναι εισηγμένες κυρίως σε διεθνείς αγορές, όπως το NYSE, το NASDAQ και το χρηματιστήριο του Όσλο, γεγονός που αναδεικνύει τον έντονα διεθνή χαρακτήρα του κλάδου, αλλά και το βάθος των συγκεκριμένων αγορών.

Συγκεκριμένα, περίπου 32 ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες είναι εισηγμένες στις Ηνωμένες Πολιτείες, με συνολική χρηματιστηριακή αξία που προσεγγίζει τα 16 δισ. δολάρια, ενώ μικρότερος αριθμός δραστηριοποιείται στο χρηματιστήριο του Όσλο, με συνολική αξία περίπου 3,5 δισ. δολάρια.

Οι μεγαλύτερες ναυτιλιακές εισηγμένες ελληνικών συμφερόντων στο αμερικανικό χρηματιστήριο είναι οι εξής: Star Bulk Carriers (Πέτρος Παππάς), Costamare (Κωστής Κωνσταντακόπουλος), Danaos Corporation( Γ. Κούστας), Navios Maritime Partners (Αγγελική Φράγκου), Global Ship Lease (Γ. Γιουρούκος), Dorian LPG ( Γ.η Χατζηπατέρας), Safe Bulkers (Π. Χατζηιωάννου), Diana Shipping (οικογένεια Παληού), Capital Product Partners ( Ε. Μαρινάκης), GasLog Partners ( Πήτερ Λιβανός), Tsakos Energy Navigation (Ν. Τσάκος) Seanergy Maritime Holdings (Σταμάτης Τσαντάνης), Castor Maritime (Π. Παναγιωτίδης), Euroseas (οικογένεια Πίττα), Dynagas LNG Partners (Γ. Προκοπίου), Eurodry ( Αριστείδης Πίττας), StealthGas (Χάρης Βαφειάς), Navios Maritime Holdings (Αγγελική Φράγκου), Imperial Petroleum (Χάρης Βαφειά), Globus Maritime Limited (οικογένεια Φειδάκη), Top Ships (Ε. Πιστιόλης), Pyxis Tankers (Βαλέντιος Βαλεντή), OceanPal ( Σεμίραμις Παληού) και Performance Shipping (οικογένεια Παληού).

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