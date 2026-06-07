Ιταλία:-Πρόταση-συγχώνευσης-κατέθεσε-η-banco-bpm-στην-banca-monte-dei-paschi

Αν γίνει αποδεχτή θα δημιουργούσε τον δεύτερο μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο στην Ιταλία.

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Η Banco BPM πρότεινε στην Banca Monte dei Paschi di Siena μια συγχώνευση «ίσων», η οποία θα δημιουργούσε τον δεύτερο μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο στην Ιταλία.

Η τράπεζα ανέφερε ότι το διοικητικό της συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την αποστολή επιστολής προς τη Monte Paschi, εκφράζοντας ενδιαφέρον για την έναρξη συνομιλιών σχετικά με μια διαπραγματευμένη συνένωση, σύμφωνα με ανακοίνωση της Banco BPM με έδρα το Μιλάνο την Κυριακή.

Η Banco BPM δεν αποκάλυψε τον προτεινόμενο λόγο ανταλλαγής μετοχών ούτε άλλους χρηματοοικονομικούς όρους για τη συναλλαγή. Εκπρόσωπος της Monte Paschi δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο.

Η προτεινόμενη συμφωνία θα δημιουργούσε συνέργειες προ φόρων άνω των 1,1 δισ. ευρώ (1,3 δισ. δολαρίων), συμπεριλαμβανομένων πάνω από 650 εκατ. ευρώ σε εξοικονομήσεις κόστους και πάνω από 450 εκατ. ευρώ σε συνέργειες εσόδων, σύμφωνα με την Banco BPM. Η τράπεζα τόνισε ότι ο κίνδυνος εκτέλεσης θεωρείται περιορισμένος, λόγω της συμπληρωματικότητας των γεωγραφικών παρουσιών και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των δύο ομίλων.

Η Banco BPM πρόσθεσε επίσης ότι η συναλλαγή θα μπορούσε να ενταχθεί παράλληλα με την τρέχουσα ενσωμάτωση της Mediobanca από τη Monte Paschi, επιτρέποντας τον συντονισμένο σχεδιασμό της ανάπτυξης των «εργοστασίων προϊόντων» του ενιαίου ομίλου. Η συμφωνία θα διεύρυνε επίσης τις στρατηγικές επιλογές που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Monte Paschi στην Assicurazioni Generali SpA, ανέφερε.

Σύμφωνα με την πρόταση, η διακυβέρνηση του νέου ομίλου θα βασιζόταν σε αρχές ισορροπίας και εκπροσώπησης μεταξύ των δύο ιδρυμάτων, όπως ανέφερε η Banco BPM.