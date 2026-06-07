Κώτσηρας:-Κοινωνικά-επωφελείς-ρυθμίσεις-που-στηρίζουν-την-οικογένεια,-τη-ρευστότητα-και-τη-συνέπεια

Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους πολίτες» «στο πλαίσιο του εφικτού, δίνοντας έμφαση εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη», αναφέρει ο υφυπ. Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

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Στις ρυθμίσεις που φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη της οικογένειας επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου στην εκπομπή «Mega Σαββατοκύριακο» του τηλεοπτικού σταθμού Mega και στους δημοσιογράφους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώτσηρας, «φέρνουμε ένα πολυνομοσχέδιο με πολλές κοινωνικά επωφελείς ρυθμίσεις που αφορούν ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας», είτε πρόκειται για τις οικογένειες είτε τη στέγη είτε τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, «ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο συνδυάζει την ανάγκη για ρευστότητα, την ανάγκη για ομαλή λειτουργία της οικονομίας, την ανάγκη να στηρίξουμε συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να είναι συνεπείς και θέλουν μια δεύτερη ευκαιρία».

Πιο συγκεκριμένα, για το ιδιωτικό χρέους προβλέπονται, όπως επισήμανε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τρεις διατάξεις. «Η μία είναι η ρύθμιση για τις 72 δόσεις», για οφειλές μέχρι τις 31/12/2023, που αποτελούν «το μεγαλύτερο κομμάτι των οφειλών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή προς το Ελληνικό Δημόσιο». «Η δεύτερη ρύθμιση αφορά στη δυνατότητα άρσης κατάσχεσης του τραπεζικού λογαριασμού, καταβάλλοντας το 25% και ρυθμίζοντας το υπόλοιπο.» «Και η τρίτη ρύθμιση που προβλέφθηκε ευθύς εξ αρχής ήταν η μείωση του ορίου του κατωφλιού για να υπαχθεί κάποιος στον εξωδικαστικό μηχανισμό, από τις 10.000 στις 5.000.» Επιπλέον, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, «το ακατάσχετο όριο αυξάνεται από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ».

Όπως εξήγησε ο κ. Κώτσηρας, «αυτό που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα είναι, προσπαθώντας να ακούσουμε την κοινωνία και τις ανάγκες της, και επειδή η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, να βρίσκουμε τρόπους που θα αντιμετωπίζουν τις υπαρκτές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και της αγοράς». Τόνισε δε την ανάγκη τήρησης της ισορροπίας και της κουλτούρας πληρωμών, που αποφέρει έσοδα, τα οποία «γυρίζουμε πίσω στην κοινωνία».

Ερωτηθείς για τα περιθώρια περαιτέρω μέτρων εν όψει της επόμενης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημείωσε ότι «πάγια πολιτική επιλογή είναι η μείωση βαρών σε πολίτες και επιχειρήσεις».

Σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων, ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι η επιδότηση του ντίζελ στην αντλία πέτυχε τη συγκράτηση της τιμής, προς όφελος των πολιτών και της αγοράς, και σημείωσε ότι έχουν δοθεί επιπροσθέτως 800 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, η οποία θα δοθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου, είπε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και επανέλαβε ότι «είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τους πολίτες» «στο πλαίσιο του εφικτού» «δίνοντας έμφαση εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη».