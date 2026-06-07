Οι-ΗΠΑ-κατέρριψαν-δύο-ιρανικά-drones-στα-Στενά-του-Ορμούζ

Δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέρριψαν αμερικανικές δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM). Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς η Ουάσιγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη για επιθέσεις που απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη σταθερότητα των χωρών του Κόλπου.

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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή κατέρριψαν δύο ιρανικά drones αυτοκτονίας τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, συνιστούσαν απειλή για τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ.

«Νωρίτερα σήμερα, αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή κατέρριψαν δύο ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης μίας κατεύθυνσης, τα οποία απειλούσαν τη διεθνή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η CENTCOM υπογράμμισε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να «συνεχίσουν να αμύνονται απέναντι στην ιρανική επιθετικότητα».

Earlier today, U.S. forces in the Middle East shot down two Iranian one-way attack drones that threatened international maritime traffic in the Strait of Hormuz. American forces remain postured and ready to continue defending against Iranian aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 7, 2026

Η κατάρριψη των δύο drones έρχεται μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ότι κατέρριψαν ακόμη τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης.

Οι εξελίξεις ενισχύουν τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, όπου διέρχεται σημαντικό μέρος του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου.

Σχέδιο για αξιοποίηση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις σκέψεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει τη χρήση δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων για την αποκατάσταση ζημιών σε χώρες του Κόλπου που ενδέχεται να πληγούν από μελλοντικές ιρανικές επιθέσεις.

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί νωρίτερα από το Reuters, σύμφωνα με τις οποίες το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξετάζει επίσης τη χρήση ιρανικών κεφαλαίων για την αποκατάσταση ζημιών που έχουν ήδη προκληθεί από προηγούμενες επιθέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάτες του Μπέσεντ αναμένεται να αξιολογήσουν τις συνθήκες στις χώρες του Κόλπου και να ζητήσουν εκτιμήσεις για το κόστος αποκατάστασης των ζημιών που αποδίδονται στο Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Νέες επιθέσεις κατά χωρών του Κόλπου

Το αμερικανικό σχέδιο διαμορφώνεται ενώ η Τεχεράνη κατηγορείται ότι συνεχίζει να στοχοποιεί χώρες του Κόλπου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν αναχαίτισαν πρόσφατα βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν.

Αρκετά κράτη της περιοχής έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ιρανικών επιθέσεων από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν στρατιωτικά πλήγματα τον Φεβρουάριο, γεγονός που έχει εντείνει περαιτέρω τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.