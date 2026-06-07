Πετρέλαιο:-Συμφωνία-στον-ΟΠΕΚ+-για-νέα-αύξηση-των-στόχων-παραγωγής

Οι χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ+ συμφώνησαν στην τέταρτη αύξηση των στόχων παραγωγής πετρελαίου κατά τους τελευταίους μήνες, όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός, παρά το γεγονός ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν εμποδίζει αρκετές χώρες-μέλη του οργανισμού να αυξήσουν την πετρελαϊκή παραγωγή τους.

Ο πόλεμος έχει μειώσει τη ροή πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας την μεγαλύτερη παγκόσμια κρίση στον εφοδιασμό με πετρέλαιο, καθώς σημαντικά μέλη του ΟΠΕΚ+, όπως, η Σαουδική Αραβία δεν μπορούν να εφοδιάσουν πλήρως τους πελάτες τους, από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η κρίση στον ΟΠΕΚ+ έγινε βαθύτερη, όταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) αποχώρησαν από τον οργανισμό, έπειτα από περίπου 60 χρόνια.

Αύξηση των στόχων πετρελαϊκής παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Ιούλιο

Σήμερα, οι επτά χώρες-μέλη αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αύξηση των στόχων πετρελαϊκής παραγωγής τους κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως από τον Ιούλιο, σύμφωνα με το Reuters.

Πρόκειται για μία αύξηση παρόμοια με εκείνη του Ιουνίου, η οποία αναπροσαρμόστηκε προς τα κάτω από τις μηνιαίες αυξήσεις των 206.000 βαρελιών ημερησίως τον Απρίλιο και τον Μάιο, λαμβάνοντας υπόψη την έξοδο των ΗΑΕ.