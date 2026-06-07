Πνίγεστε από χρέη; Όλες οι λύσεις για εφορία, τράπεζες και servicers

Το πρόβλημα των χρεών στην Ελλάδα δεν είναι πια υπόθεση μόνο των «κακοπληρωτών». Είναι υπόθεση νοικοκυριών που πιέζονται από ακρίβεια, μικρών επιχειρήσεων που κουβαλούν παλιές οφειλές, ελεύθερων επαγγελματιών που πνίγηκαν σε φόρους και εισφορές, αλλά και δανειοληπτών που είδαν τα δάνειά τους να περνούν από τις τράπεζες στους servicers. Η αλήθεια είναι απλή: σήμερα υπάρχουν αρκετά εργαλεία ρύθμισης, αλλά κανένα δεν δουλεύει αυτόματα, κανένα δεν είναι πανάκεια και κανένα δεν συγχωρεί την αδράνεια.

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Το κρίσιμο πρώτο βήμα είναι να ξεχωρίσουμε τι ισχύει ήδη και τι βρίσκεται σε φάση νομοθέτησης. Σήμερα υπάρχουν πάγιες ρυθμίσεις σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, εξωδικαστικός μηχανισμός, διμερείς ρυθμίσεις με τράπεζες και servicers, Κώδικας Δεοντολογίας, ειδική προστασία για ευάλωτους δανειολήπτες και, στο έσχατο σημείο, η πτώχευση με απαλλαγή χρεών. Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει νέο πακέτο αλλαγών με 72 δόσεις για παλαιές οφειλές, μείωση του ορίου ένταξης στον εξωδικαστικό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ και άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού μετά την πληρωμή μέρους της βασικής οφειλής, μέτρα που βρίσκονται στη διαδικασία προώθησης/ψήφισης.

Πρώτα χαρτογράφηση και μετά ρύθμιση

Το μεγαλύτερο λάθος είναι να μπαίνει κάποιος στην πρώτη ρύθμιση που βρίσκει, μόνο και μόνο για να «ηρεμήσει». Πριν από οποιαδήποτε αίτηση πρέπει να ξέρει ακριβώς τι χρωστά, σε ποιον, με ποιο επιτόκιο, αν υπάρχει κατάσχεση, αν υπάρχει διαταγή πληρωμής, αν απειλείται πλειστηριασμός, αν υπάρχουν συνοφειλέτες ή εγγυητές και αν το χρέος είναι πραγματικά απαιτητό στο ύψος που εμφανίζεται. Άλλη λύση χρειάζεται ένας μισθωτός με 6.000 ευρώ στην εφορία, άλλη μια μικρή επιχείρηση με ΦΠΑ, ΕΦΚΑ και επαγγελματικό δάνειο, και άλλη ένας δανειολήπτης με κόκκινο στεγαστικό που έχει περάσει σε servicer.

Η σωστή στρατηγική ξεκινά από το απλό: διαχωρισμός των οφειλών σε δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες/servicers και ιδιώτες. Μετά εξετάζεται αν το πρόβλημα είναι προσωρινό ή μόνιμο. Αν υπάρχει εισόδημα που μπορεί να στηρίξει ρύθμιση, προτεραιότητα έχει η βιώσιμη δόση. Αν δεν υπάρχει, η απλή επιμήκυνση απλώς μεταθέτει την κατάρρευση για αργότερα.

Πάγια ρύθμιση για εφορία και ΕΦΚΑ

Για χρέη προς την ΑΑΔΕ και τα ασφαλιστικά ταμεία, η βασική λύση είναι η πάγια ρύθμιση. Για τακτικές οφειλές, όπως φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ ή ασφαλιστικές εισφορές, μπορεί να γίνει ρύθμιση έως 24 δόσεις. Η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 30 ευρώ για την ΑΑΔΕ και 50 ευρώ για τον ΕΦΚΑ. Αν χαθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, η ρύθμιση χάνεται, ενώ επιτρέπεται καθυστέρηση μίας δόσης ανά δωδεκάμηνο, εφόσον πληρωθεί μαζί με την επόμενη και με προσαύξηση 15%.

Υπάρχει και ρύθμιση έως 48 δόσεις για ειδικές κατηγορίες οφειλών, όπως φόρος κληρονομιάς, οφειλές από φορολογικό έλεγχο και μη φορολογικές οφειλές. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύει το πλαίσιο των 2 έως 24 δόσεων, με ελάχιστη δόση 30 ευρώ.

Αυτή είναι η πιο απλή λύση, αλλά όχι πάντα η πιο έξυπνη. Αν κάποιος χρωστά λίγα και μπορεί να πληρώσει, η πάγια ρύθμιση είναι πρακτική. Αν όμως έχει παράλληλα τραπεζικά δάνεια, ΕΦΚΑ, φόρους και απειλή κατασχέσεων, η αποσπασματική ρύθμιση μπορεί να αποδειχθεί παγίδα: πληρώνει την εφορία, αφήνει την τράπεζα, χάνει τη συνολική εικόνα και τελικά μένει εκτεθειμένος.

Η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για παλιές οφειλές

Το νέο σημαντικό εργαλείο που προωθείται είναι η ρύθμιση έως 72 δόσεις για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, η ρύθμιση θα αφορά οφειλές που δεν ήταν ρυθμισμένες στις 21 Απριλίου 2026 και θα απαιτεί οι νεότερες οφειλές μετά το 2023 να έχουν πληρωθεί ή να έχουν ενταχθεί σε πάγια ρύθμιση. Το επιτόκιο έχει αναφερθεί στο 5,84%, με ελάχιστη δόση 30 ευρώ.

Εδώ χρειάζεται προσοχή: δεν μιλάμε για γενικό «κούρεμα». Μιλάμε για επιμήκυνση και διευκόλυνση πληρωμής. Είναι σημαντική ανάσα για όσους έχουν παλιές οφειλές που δεν μπορούν να μπουν άνετα στις 24 δόσεις, αλλά δεν λύνει από μόνη της το πρόβλημα υπερχρέωσης. Αν το εισόδημα δεν φτάνει ούτε για τις 72 δόσεις, τότε πρέπει να εξεταστεί εξωδικαστικός ή πιο βαθιά αναδιάρθρωση.

Εξωδικαστικός μηχανισμός για συνολική ρύθμιση

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι το κεντρικό εργαλείο για όσους έχουν σύνθετο χρέος. Δεν αφορά μόνο την εφορία ή μόνο την τράπεζα. Μπορεί να πιάσει οφειλές προς Δημόσιο, ΕΦΚΑ, τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με κωδικούς Taxisnet. Στα βασικά πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται η αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης όσο τηρείται η ρύθμιση, η δυνατότητα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, η ρύθμιση δανείων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και η αποφυγή δικαστικής διαδικασίας.

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει δυνατότητα ρύθμισης έως 240 δόσεις για οφειλές προς Δημόσιο και ΕΦΚΑ και έως 420 δόσεις για οφειλές προς χρηματοδοτικούς φορείς, ανάλογα με την κατηγορία του οφειλέτη και την εξασφάλιση της απαίτησης. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα διαγραφής μέρους βασικής οφειλής, τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων, με ανώτατα όρια που φτάνουν έως 75% στη βασική οφειλή προς το Δημόσιο, έως 85% σε προσαυξήσεις ΑΑΔΕ/ΕΦΚΑ, έως 95% σε πρόστιμα της ΑΑΔΕ και έως 80% στη βασική οφειλή προς τράπεζες/servicers, υπό προϋποθέσεις.

Αυτό ακούγεται εντυπωσιακό, αλλά υπάρχει και η σκληρή πλευρά: ο αλγόριθμος δεν χαρίζει χρήματα επειδή ο οφειλέτης το ζητά. Εξετάζει περιουσία, εισόδημα, εύλογες δαπάνες διαβίωσης, εγγυητές και συνοφειλέτες. Αν υπάρχει σημαντική ακίνητη περιουσία, ο πιστωτής δεν θα δεχθεί εύκολα μεγάλο κούρεμα. Αντίθετα, αν η περιουσία είναι μικρή και το εισόδημα χαμηλό, τότε μπορεί να προκύψει ουσιαστικότερη ρύθμιση.

Το υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει ότι προωθείται μείωση του ελάχιστου ορίου ένταξης στον εξωδικαστικό από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, ώστε να μπουν περισσότεροι μικροοφειλέτες. Παράλληλα, προωθείται η προστασία της κύριας κατοικίας μέσα από τον μηχανισμό, με ειδικότερες παρεμβάσεις για τους ευάλωτους.

Διμερής ρύθμιση με τράπεζα ή servicer

Για τραπεζικά δάνεια, ειδικά όταν υπάρχει ένας βασικός πιστωτής, η απευθείας διαπραγμάτευση με τράπεζα ή servicer παραμένει βασική λύση. Μπορεί να οδηγήσει σε επιμήκυνση διάρκειας, μείωση μηνιαίας δόσης, περίοδο χάριτος, πληρωμή μόνο τόκων για κάποιο διάστημα, διαχωρισμό οφειλής σε βιώσιμο και μη βιώσιμο τμήμα, μερικό κούρεμα υπό όρους, εφάπαξ εξόφληση με έκπτωση ή ρύθμιση μετά από πώληση ακινήτου. Το υπουργείο αναγνωρίζει ρητά τις διμερείς συμφωνίες με τράπεζες και servicers ως μία από τις βασικές δυνατότητες ρύθμισης.

Εδώ όμως αρχίζουν τα δύσκολα. Ποτέ δεν αρκεί ένα τηλεφώνημα. Η πρόταση πρέπει να είναι γραπτή, να αναφέρει καθαρά υπόλοιπο, επιτόκιο, διάρκεια, δόση, συνέπειες καθυστέρησης, τυχόν διαγραφή, τύχη των εγγυητών και τρόπο άρσης εμπράγματων βαρών. Οι servicers υποχρεούνται από το 2024 να διαθέτουν ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης για κάθε δανειολήπτη, με προσωποποιημένη πληροφόρηση για ποσά, δόσεις, ιστορικό πληρωμών, υπόλοιπο και λογαριασμό εξυπηρέτησης.

Η διμερής ρύθμιση είναι χρήσιμη όταν το πρόβλημα είναι κυρίως τραπεζικό και όχι πολυδιάσπαρτο. Αν όμως υπάρχουν ταυτόχρονα μεγάλες οφειλές σε εφορία, ΕΦΚΑ και τράπεζες, ο εξωδικαστικός συνήθως δίνει πιο συνολική λύση.

Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών

Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι θεσμική διαδικασία για δανειολήπτες που δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τραπεζικές οφειλές. Προβλέπει ηλεκτρονική διαδικασία, ανταλλαγή οικονομικών στοιχείων, αξιολόγηση της δυνατότητας αποπληρωμής και πρόταση ρύθμισης από τον πιστωτή. Ο οφειλέτης πρέπει να δώσει πλήρη και ακριβή στοιχεία, γιατί διαφορετικά μπορεί να χαρακτηριστεί μη συνεργάσιμος, κάτι που επιδεινώνει τη θέση του.

Ο Κώδικας δεν σημαίνει ότι ο δανειολήπτης πρέπει να δεχθεί ό,τι του προσφέρουν. Η ίδια η διαδικασία προβλέπει διαπραγμάτευση, αντιπρόταση και δυνατότητα ένστασης. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, η υπόθεση μπορεί να καταλήξει στα δικαστήρια ή να αναζητηθεί διαμεσολάβηση μέσω αρμόδιων φορέων.

Στην πράξη, είναι εργαλείο πίεσης και τεκμηρίωσης. Δεν είναι πάντα η πιο γρήγορη λύση, αλλά είναι χρήσιμο όταν ο δανειολήπτης θέλει να δείξει ότι συνεργάζεται και να αποφύγει να εμφανιστεί ως αδιάφορος απέναντι στην οφειλή.

Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση είναι μια ενδιάμεση λύση όταν η διαπραγμάτευση κολλάει. Στο πλαίσιο του εξωδικαστικού, εφόσον η διαδικασία αποβεί άκαρπη και αφορά διμερείς συμβάσεις αναδιάρθρωσης με χρηματοδοτικούς φορείς, ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει διαμεσολάβηση μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία. Για να προχωρήσει, πρέπει να γίνει δεκτή από πιστωτές που εκπροσωπούν την πλειοψηφία των σχετικών απαιτήσεων.

Δεν είναι λύση για όλους. Έχει νόημα όταν υπάρχει πραγματικό περιθώριο συμφωνίας, αλλά οι πλευρές δεν μπορούν να καταλήξουν μόνες τους. Για μικρές οφειλές, συχνά είναι βαρύ εργαλείο. Για επιχειρήσεις ή μεγαλύτερα δάνεια, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη.

Ευάλωτοι οφειλέτες και πρώτη κατοικία

Για τους ευάλωτους οφειλέτες υπάρχει ειδικό πλαίσιο. Η βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη εκδίδεται ψηφιακά και αφορά φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται σε πτώχευση, έχουν κατάσχεση στην κύρια κατοικία ή σχεδιάζουν να μπουν σε εξωδικαστικό ή στον Κώδικα Δεοντολογίας. Η πλατφόρμα ελέγχει εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ η βεβαίωση εκδίδεται εντός 30 ημερών και ισχύει για τρεις μήνες.

Το ενδιάμεσο πρόγραμμα προβλέπει κρατική συνεισφορά στη δόση στεγαστικού δανείου για την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ τον μήνα και έχει διάρκεια 15 μηνών.

Υπάρχει επίσης ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, που προορίζεται για ευάλωτους οφειλέτες οι οποίοι χάνουν την κύρια κατοικία τους. Το σχήμα προβλέπει ότι ο οφειλέτης μπορεί να παραμείνει στο ακίνητο ως μισθωτής έως 12 χρόνια και να αποκτήσει δικαίωμα επαναγοράς αργότερα. Δεν είναι ιδανική λύση, γιατί συνεπάγεται απώλεια κυριότητας. Αλλά για κάποιον που κινδυνεύει άμεσα με έξωση, μπορεί να είναι δίχτυ ασφαλείας.

Επιχειρήσεις με χρέη

Για επιχειρήσεις, η λύση δεν μπορεί να είναι μόνο «βάλε δόσεις». Πρέπει να απαντηθεί πρώτα αν η επιχείρηση είναι βιώσιμη. Αν έχει τζίρο, πελάτες και προοπτική, αλλά κουβαλά παλιά βάρη, τότε η αναδιάρθρωση έχει νόημα. Αν παράγει συνεχώς νέες ζημιές, τότε καμία ρύθμιση δεν αρκεί.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να κινηθούν μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού, διμερών συμφωνιών, διαμεσολάβησης ή διαδικασίας εξυγίανσης, ανάλογα με το μέγεθος και τη σύνθεση των χρεών. Το πλαίσιο του νόμου 4738/2020 προβλέπει δυνατότητες ρύθμισης οφειλών προς Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, διαχειριστές δανείων και ιδιώτες, είτε μέσω εξωδικαστικού είτε μέσω διαδικασιών αναδιάρθρωσης.

Για μικρές επιχειρήσεις, το πρακτικό ερώτημα είναι ένα: μετά τη ρύθμιση, μπορεί η επιχείρηση να πληρώνει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της; Αν όχι, η ρύθμιση απλώς αγοράζει χρόνο.

Πτώχευση και δεύτερη ευκαιρία

Η πιο βαριά λύση είναι η πτώχευση. Δεν είναι ντροπή, αλλά δεν είναι και βόλτα. Είναι το εργαλείο για όσους δεν μπορούν μακροπρόθεσμα να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους. Το πλαίσιο δίνει δυνατότητα απαλλαγής από τα χρέη μετά τη ρευστοποίηση της περιουσίας, με ειδικές προβλέψεις για φυσικά πρόσωπα και ευάλωτους οφειλέτες.

Η απαλλαγή μπορεί να έρθει μετά από ένα έτος όταν υπάρχει περιουσία που ρευστοποιείται, ενώ σε περιπτώσεις χωρίς ή με χαμηλής αξίας περιουσία μπορεί να απαιτηθούν τρία έτη, με καταβολή μέρους εισοδήματος πάνω από τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Εδώ πρέπει να ειπωθεί καθαρά: όταν τα χρέη είναι μη βιώσιμα, η πτώχευση μπορεί να είναι πιο έντιμη και πιο καθαρή λύση από μια ρύθμιση που είναι καταδικασμένη να σπάσει. Αλλά είναι έσχατη επιλογή, γιατί έχει συνέπειες στην περιουσία, στην πιστοληπτική εικόνα και στην επαγγελματική καθημερινότητα.

Νομικός έλεγχος της οφειλής

Πριν από κάθε μεγάλη ρύθμιση, ειδικά σε τραπεζικά δάνεια και servicers, χρειάζεται νομικός και λογιστικός έλεγχος. Πρέπει να ελεγχθεί αν η απαίτηση έχει μεταβιβαστεί νόμιμα, αν ο servicer έχει δικαίωμα ενέργειας, αν τα ποσά είναι σωστά, αν υπάρχουν καταχρηστικές χρεώσεις, αν έχουν γίνει σωστές κοινοποιήσεις και αν υπάρχουν δικονομικά ελαττώματα σε διαταγές πληρωμής ή κατασχέσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε οφειλέτης μπορεί να «μηδενίσει» το χρέος του με ένα ένδικο μέσο. Αυτά είναι παραμύθια. Σημαίνει όμως ότι κανείς δεν πρέπει να υπογράφει τυφλά, ειδικά όταν μιλάμε για ακίνητο, εγγυητές ή μεγάλη τραπεζική απαίτηση.

Ποια λύση ταιριάζει σε κάθε περίπτωση

Για μικρά χρέη προς εφορία ή ΕΦΚΑ, η πάγια ρύθμιση είναι συνήθως η πιο άμεση λύση. Για παλαιές οφειλές έως το τέλος του 2023, η νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, όταν ενεργοποιηθεί πλήρως, θα είναι σημαντικό εργαλείο για όσους δεν αντέχουν τις 24 δόσεις.

Για μικτά χρέη σε Δημόσιο, ΕΦΚΑ και τράπεζες, ο εξωδικαστικός είναι η βασική διαδρομή, επειδή βλέπει το πρόβλημα συνολικά και μπορεί να δώσει πολλές δόσεις και πιθανό κούρεμα. Για καθαρά τραπεζικό χρέος, η διμερής διαπραγμάτευση ή ο Κώδικας Δεοντολογίας μπορεί να είναι ταχύτερη λύση. Για ευάλωτους με κύρια κατοικία, προτεραιότητα έχει η βεβαίωση ευάλωτου και η ένταξη στα ειδικά προστατευτικά εργαλεία. Για επιχειρήσεις, το κλειδί είναι η βιωσιμότητα. Για πλήρη αδυναμία αποπληρωμής, η δεύτερη ευκαιρία μέσω πτώχευσης πρέπει να μπαίνει στο τραπέζι χωρίς ταμπού.

Το συμπέρασμα

Η Ελλάδα έχει πλέον πολλά εργαλεία για τα χρέη. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν λύσεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι οφειλέτες μπαίνουν σε αυτές αργά, αποσπασματικά και χωρίς στρατηγική. Ρυθμίζουν την εφορία, αφήνουν την τράπεζα. Μιλούν με τον servicer, αλλά αγνοούν τον ΕΦΚΑ. Πληρώνουν μικροποσά για να κερδίσουν χρόνο, αλλά δεν αντιμετωπίζουν το πραγματικό πρόβλημα.

Η σωστή απάντηση σήμερα δεν είναι «μπες σε ρύθμιση». Είναι: βρες πρώτα τη βιώσιμη ρύθμιση. Αν το χρέος μπορεί να πληρωθεί, ρυθμίζεται. Αν χρειάζεται κούρεμα, πάει σε εξωδικαστικό ή σκληρή διαπραγμάτευση. Αν υπάρχει πρώτη κατοικία και ευαλωτότητα, ενεργοποιούνται τα ειδικά εργαλεία προστασίας. Αν δεν υπάρχει καμία ρεαλιστική δυνατότητα, η δεύτερη ευκαιρία είναι προτιμότερη από έναν ατελείωτο οικονομικό στραγγαλισμό.

Τα χρέη δεν λύνονται με πανικό. Λύνονται με πλήρη εικόνα, σωστή προτεραιότητα, τεκμηρίωση και —πάνω απ’ όλα— με δόση που μπορεί πράγματι να πληρωθεί.