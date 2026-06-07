Πώς-η-έκρηξη-της-ai-«απειλεί»-την-παγκόσμια-αγορά-smartphones

Βουτιά 14% στην αγορά των smartphones αναμένουν οι αναλυτές το 2026 – Ελλείψεις στις μνήμες και γεωπολιτικές εντάσεις οδηγούν σε ακριβότερες συσκευές και μεταχειρισμένα.

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Σε περιδίνηση βρίσκεται η παγκόσμια αγορά smartphones, με τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις ελλείψεις των chips να προδιαγράφουν πτώση και μάλιστα διψήφια.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Counterpoint οι παγκόσμιες αποστολές smartphones αναμένεται να μειωθούν κατά 13,9% σε ετήσια βάση το 2026, φτάνοντας τα 1,08 δισ. συσκευές. Οι εκτιμήσεις έχουν επιδεινωθεί σε σχέση με τον Φεβρουάριο όπου οι αναλυτές της Counterpoint προέβλεπαν πτώση -12,4%. Αν δε επιβεβαιωθούν θα πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο αποστολών από το 2013.

Συνεχίζονται οι ελλείψεις μνημών

Βασική αιτία της προαναφερθείσας υποχώρησης είναι η κρίση στην αγορά μνημών, καθώς οι κατασκευαστές ημιαγωγών μεταφέρουν παραγωγική δυναμικότητα προς chips μνήμης υψηλών επιδόσεων καθώς και σε αυτές που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και data centers.

Η εν λόγω συνθήκη μάλιστα, πέρα από τις ελλείψεις στις οποίες οδηγεί έχει προκαλέσει και ανατιμήσεις, με τις τιμές των μνημών LPDDR4 και LPDDR5, που χρησιμοποιούνται στα smartphones, να έχουν σύμφωνα με την Counterpoint τριπλασιαστεί το β΄ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το τέλος του 2025.

Παράγοντας αβεβαιότητας η κρίση στη Μ. Ανατολή

Πέρα από τις ελλείψεις βέβαια, η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις από τις εντάσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στην αγορά, αν και η Counterpoint εκτιμά ότι οι μακροοικονομικές επιπτώσεις θα είναι σαφώς μικρότερες σε σχέση με το πληθωριστικό σοκ που ακολούθησε τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ενδεικτικές της κατάστασης είναι οι επιδόσεις της αγορά κατά το α’ τρίμηνο του έτους όπου η αγορά smartphones υποχώρησε κατά 3,1%, εμφανίζοντας αρνητικό πρόσημο μετά από εννέα συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης.

Η επίδοση ωστόσο θεωρήθηκε καλύτερη των προσδοκιών, καθώς οι κατασκευαστές επιχείρησαν να αυξήσουν τις αποστολές τους και να εκκαθαρίσουν αποθέματα, πριν περάσουν σε μεγάλες ανατιμήσεις.

Ακόμα κι έτσι όμως οι τιμές χονδρικής των smartphones αυξήθηκαν κατά 14% το πρώτο τρίμηνο, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι οι αυξήσεις θα συνεχιστούν καθώς εξαντλούνται τα αποθέματα που είχαν παραχθεί πριν από την κρίση.

Οι παίκτες που θα επηρεαστούν περισσότερο

Όπως είναι αναμενόμενο η επίδραση είναι μεγαλύτερη για τους κατασκευαστές συσκευών χαμηλής κατηγορίας τιμής με την Counterpoint να σημειώνει ότι αν η μείωση των διαθέσιμων μνημών φτάσει στο 40%, θα μπορούσε να οδηγήσει και σε εξαφάνιση ορισμένων κατηγοριών smartphones με τιμή κάτω από τα 150 δολάρια.

Στον αντίποδα βέβαια η premium κατηγορία αναμένεται να αποδειχθεί πολύ πιο ανθεκτική με εταιρείες όπως η Samsung και η Apple να χαρακτηρίζονται ως πιο προστατευμένοι παίκτες της αγοράς, χάρη στην ισχυρή διαπραγματευτική τους θέση και τις πιο σταθερές εφοδιαστικές αλυσίδες. Από την άλλη οι κινεζικές εταιρείες θα δεχθούν μεγαλύτερες πιέσεις με την Counterpoint να εκτιμά ότι μόνο η Huawei αναμένεται να εμφανίσει αύξηση αποστολών το τρέχον έτος.

Να θυμίσουμε άλλωστε ότι ήδη η Apple κατέγραψε νέο ιστορικό ρεκόρ εσόδων το πρώτο τρίμηνο του 2026, χάρη στον κύκλο αναβάθμισης που δημιούργησε το iPhone 17. Οι αποστολές iPhone αναμένεται να παραμείνουν σχεδόν αμετάβλητες φέτος και να αυξηθούν κατά 5% το 2027.

Όσο για την Samsung αναμένεται να περιορίσει τις απώλειές της στο 4%, σημαντικά καλύτερα από τη συνολική αγορά, χάρη στη σταθερή διαθεσιμότητα προϊόντων και στο ισχυρό χαρτοφυλάκιό της.

Η Xiaomi κατέγραψε πτώση 19% το πρώτο τρίμηνο και οι αποστολές της αναμένεται να μειωθούν συνολικά κατά 28% μέσα στο 2026, προβλέπει η Counterpoint.

Ώθηση σε μεταχειρισμένα και refurbished

Υπό αυτό το πρίσμα οι αναλυτές της αγοράς σημειώνουν ότι η συγκέντρωση της αγοράς σε λιγότερους παίκτες θα ενταθεί ενώ θα ευνοηθεί αισθητά και η αγορά των μεταχειρισμένων και ανακατασκευασμένων συσκευών (refurbished smartphones), η οποία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 13% μέσα στο 2026.

Όσο για την ανάκαμψη της αγοράς, η Counterpoint την τοποθετεί χρονιά στο 2028, οπότε θα ομαλοποιηθεί η παραγωγή μνημών, θα υποχωρήσουν οι γεωπολιτικές πιέσεις και θα δημιουργηθεί νέος κύκλος αναβάθμισης συσκευών.

Αρωγός σε αυτό θα είναι για η εμπορική διάθεση των πρώτων δικτύων 6G σε αγορές όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, καθώς και η ωρίμανση των συσκευών που θα έχουν σχεδιαστεί εξαρχής γύρω από δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.