Σινιάλο-Τραμπ-στον-Γουόρς-για-μείωση-επιτοκίων

Πιέσεις στον νεοδιορισθέντα πρόεδρο της Fed Κέβιν Γουόρς ενόψει της πρώτης του συνεδρίασης ως προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), ζητώντας χαμηλότερα επιτόκια.

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή, ο πρόεδρος προειδοποίησε ότι η χώρα δεν θα πρέπει να «τιμωρείται με άμεση αύξηση των επιτοκίων».

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«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να αυξηθούν τα επιτόκια», δήλωσε ο Τραμπ στην εκπομπή Meet the Press του NBC.

«Χτίσαμε τη χώρα πετυχαίνοντας πολλά και διατηρώντας χαμηλά τα επιτόκια. Όταν τα αυξάνουν, προσπαθούν να σκοτώσουν την επιτυχία. Εγώ δεν θέλω να σκοτώσω την επιτυχία. Αντίθετα, θα έπρεπε να μειώσουμε τα επιτόκια».

Ο Κέβιν Γουόρς, η επιλογή του Τραμπ για την ηγεσία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας, θα προεδρεύσει της πρώτης συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) στις 16-17 Ιουνίου.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει το βασικό επιτόκιο της Fed -που σήμερα βρίσκεται στο εύρος 3,5% έως 3,75%- να μειωθεί στο 1% ή και χαμηλότερα.