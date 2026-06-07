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    «Χρόνια-πολλά-αγάπη-μου»:-Οι-ευχές-του-πρωθυπουργού-στην-κόρη-του,-Σοφία
    «Χρόνια πολλά αγάπη μου»: Οι ευχές του πρωθυπουργού στην κόρη του, Σοφία

    «Χρόνια πολλά αγάπη μου»: Οι ευχές του πρωθυπουργού στην κόρη του, Σοφία

    By Πολιτική No Comments1 Min Read

    «Χρόνια πολλά αγάπη μου»: Οι ευχές του πρωθυπουργού στην κόρη του, Σοφία

    Ο πρωθυπουργός μοιράστηκε μια σέλφι με την κόρη του στα social media γράφοντας: «Χρόνια πολλά αγάπη μου. Να είσαι πάντα χαμογελαστή»

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    Κυριάκος Μητσοτάκης

    Χρόνια πολλά στην κόρη του Σοφία για τα 29α γενέθλιά της ευχήθηκε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

    Ο πρωθυπουργός μοιράστηκε μια σέλφι με την κόρη του στα social media γράφοντας: «Χρόνια πολλά αγάπη μου. Να είσαι πάντα χαμογελαστή».

    - sofokleous10.gr

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