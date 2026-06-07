«Χρόνια πολλά αγάπη μου»: Οι ευχές του πρωθυπουργού στην κόρη του, Σοφία
Ο πρωθυπουργός μοιράστηκε μια σέλφι με την κόρη του στα social media γράφοντας: «Χρόνια πολλά αγάπη μου. Να είσαι πάντα χαμογελαστή»
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Χρόνια πολλά στην κόρη του Σοφία για τα 29α γενέθλιά της ευχήθηκε με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός μοιράστηκε μια σέλφι με την κόρη του στα social media γράφοντας: «Χρόνια πολλά αγάπη μου. Να είσαι πάντα χαμογελαστή».
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