Όταν οι αγορές τρέχουν με άδειο ντεπόζιτο – M.A.Erian

Οι αγορές πετούν στα ύψη παρά τη γεωπολιτική αναταραχή, καθώς η ευρεία προθυμία για συνεχή δαπάνη συμβαδίζει μέχρι στιγμής με την αντίστοιχη ικανότητα. Όμως, όσο περισσότεροι οικονομικοί δρώντες εξαντλούν τα μέσα τους και στηρίζονται στο χρέος, τόσο πλησιάζει μια επώδυνη στιγμή της αλήθειας — και μάλιστα νωρίτερα παρά αργότερα, αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά.

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ΚΕΪΠ ΤΑΟΥΝ — Καθώς ξεκινά το καλοκαίρι, ένας αποστασιοποιημένος παρατηρητής των διεθνών εξελίξεων θα μπορούσε να συμπεράνει ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές βαδίζουν προς πιο σκοτεινές μέρες. Μια μεγάλης κλίμακας σύρραξη στη Μέση Ανατολή, που διαταράσσει τις αγορές ενέργειας, μπαίνει πλέον στον τέταρτο μήνα της, ενώ οι αλυσιδωτές επιπτώσεις των πληθωριστικών πιέσεων και της ανεπαρκούς ανάπτυξης σε αρκετές προηγμένες οικονομίες εξακολουθούν να διαχέονται στο παγκόσμιο σύστημα, με μια χρονική υστέρηση γνωστή μεν, απρόβλεπτη δε.

Ρίξτε όμως μια ματιά στην οθόνη ενός μέσου χρηματιστή και θα αντικρίσετε μια ριζικά διαφορετική πραγματικότητα — μια αναντιστοιχία που υπερβαίνει τα όρια των περισσότερων συμβατικών μοντέλων. Έως τις αρχές Ιουνίου, ο δείκτης S&P 500 είχε καταγράψει εννέα διαδοχικές εβδομάδες κερδών. Οι μεγάλοι δείκτες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία δεν αρκέστηκαν απλώς να αγνοήσουν τη γεωπολιτική αναταραχή· σκαρφάλωσαν από ρεκόρ σε ρεκόρ.

Αυτή η αξιοσημείωτη αποσύνδεση αντανακλά μια και μοναδική, ισχυρή αφήγηση που υπεραντισταθμίζει τους ολοένα εντονότερους αντίθετους ανέμους τους οποίους αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία: την υπόσχεση της τεχνητής νοημοσύνης. Η αγορά είναι, ευλόγως, μαγεμένη από οράματα ενός επερχόμενου θαύματος παραγωγικότητας, ποντάροντας ότι η αποδοτικότητα και η ανάπτυξη που θα απελευθερώσει η τεχνητή νοημοσύνη θα αρκέσουν για να ξεπεράσουν τις συσσωρευόμενες δυνάμεις του στασιμοπληθωρισμού, του χρέους, των ελλειμμάτων και της οικονομικής ανισότητας.

Για να προβλέψει όμως κανείς τι επιφυλάσσει το μέλλον, βοηθά να συμπληρώσει την αφήγηση περί τεχνητής νοημοσύνης με μια απλή αλλά ουσιώδη υπενθύμιση: η προθυμία για δαπάνη και η ικανότητα για δαπάνη είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αυτή η κρίσιμη διάκριση ισχύει καθολικά — για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και τους επενδυτές.

Μέχρι στιγμής, η εντυπωσιακά ανθεκτική προθυμία όλων των βασικών δρώντων για δαπάνη έχει συνοδευτεί από μια επαρκή —αν και ολοένα πιο τεχνητά διαμορφωμένη— ικανότητα να το πράττουν. Όμως η προθυμία αυτή δεν χρηματοδοτήθηκε μόνο από το τρέχον εισόδημα ή τις οργανικές ταμειακές ροές. Διευκολύνθηκε επίσης από μια μαζική ανάλωση αποθεμάτων ασφαλείας —χρηματοοικονομικών, στρατηγικών και ψυχολογικών— και από μια ολοένα αυξανόμενη εξάρτηση από τη μόχλευση (το χρέος). Όσο περισσότερο διαρκεί η προκληθείσα από τον πόλεμο διαταραχή στις αγορές ενέργειας και τις αλυσίδες εφοδιασμού, τόσο λιγότερο πιθανό είναι αυτή η ικανότητα να συμβαδίζει με την προθυμία για δαπάνη.

Η προθυμία για δαπάνη και η ικανότητα για δαπάνη είναι δύο διαφορετικά πράγματα.

Γιατί επιμένει η θέληση

Γιατί όμως η προθυμία για δαπάνη παρέμεινε τόσο ανθεκτική; Οι λόγοι διαφέρουν από ομάδα σε ομάδα. Για τα νοικοκυριά, η μετα-πανδημική εποχή σημαδεύτηκε από μια ψυχολογική απροθυμία να περικόψουν τις «εμπειρίες» και την κατανάλωση. Στον εταιρικό τομέα, οι διευθύνοντες σύμβουλοι ωθούνται από μια υπαρξιακή επιταγή να επενδύσουν αδρά στην τεχνητή νοημοσύνη, ειδάλλως κινδυνεύουν να καταστούν παρωχημένοι· έτσι, το FOMO —ο φόβος μήπως μείνουν εκτός— καθίσταται, όπως φαίνεται, σημαντικός δείκτης για την κατανομή κεφαλαίων.

Όσο για τις κυβερνήσεις, η πίεση από πολωμένα εκλογικά σώματα, σε συνδυασμό με τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη μείωση των ελλειμμάτων — ακόμη και όταν οι δαπάνες για τόκους διογκώνονται, καθώς το φθηνό χρέος αναχρηματοδοτείται με σημαντικά υψηλότερο κόστος. Τέλος, οι επενδυτές, έχοντας διαμορφωθεί από μια δεκαετία προστατευτικής στήριξης των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες (το λεγόμενο «central-bank put») και από επανειλημμένα κέρδη, υιοθέτησαν ως θεμελιώδη αρχή της διαχείρισης χαρτοφυλακίου το «αγόραζε πάντα στις πτώσεις» (ανεξαρτήτως αιτίας).

Δεδομένων αυτών των δυναμικών, μπορεί κανείς να υποθέσει με ασφάλεια —αν και με κάποια ανησυχία— ότι η προθυμία για δαπάνη θα παραμείνει ισχυρή, αγγίζοντας τα όρια της ανευθυνότητας. Το κρίσιμο, λοιπόν, ερώτημα για την παγκόσμια οικονομία και τις αγορές είναι αν η ικανότητα για δαπάνη θα μπορέσει να συμβαδίσει. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι υπάρχει ένα όριο.

Εκεί που τελειώνουν τα περιθώρια

Η κατανάλωση ενέργειας προσφέρει το πιο άμεσο σήμα. Για να διατηρήσουν την οικονομική δραστηριότητα παρά τη διαταραχή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, πολλές χώρες άντλησαν από τα ενεργειακά τους αποθέματα, συμπεριλαμβανομένου του Στρατηγικού Αποθέματος Πετρελαίου των ΗΠΑ. Τέτοιου είδους αποθέματα ασφαλείας είναι, εξ ορισμού, πεπερασμένα. Όταν φτάσουν στο κατώτατο όριό τους, η πραγματική κατανάλωση θα πρέπει να προσαρμοστεί στις υψηλότερες τιμές που επιβάλλει μια πληγείσα αλυσίδα εφοδιασμού (εφόσον τα στενά παραμείνουν ουσιαστικά κλειστά). Το αποτέλεσμα είναι η «καταστροφή της ζήτησης».

Ομοίως, η ανθεκτικότητα των Αμερικανών καταναλωτών —συχνά κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας ανάπτυξης— φαίνεται να στηρίζεται σε σαθρά θεμέλια. Πρόσφατα μηνιαία στοιχεία δείχνουν ότι η κατανάλωση διατηρήθηκε εν μέρει μέσω της ανάλωσης αποταμιεύσεων και του δανεισμού. Ωστόσο, οι καθυστερήσεις στις πιστωτικές κάρτες και οι αθετήσεις στα δάνεια αυτοκινήτων αυξάνονται πλέον ραγδαία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ικανότητα για δαπάνη έχει ήδη τεντωθεί στα όριά της για τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος. Εξίσου, οι επιχειρήσεις αύξησαν σημαντικά τον δανεισμό τους για να χρηματοδοτήσουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να ρέπουν προς την επαναγορά ιδίων μετοχών. Όπως και οι κυβερνήσεις, μοιάζουν αποφασισμένες να συνεχίσουν, παρά τα υψηλότερα επιτόκια της αγοράς.

Οι επενδυτές έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη προθυμία να χρηματοδοτήσουν όλα τα παραπάνω, αντιμετωπίζοντας την άνοδο των επιτοκίων όχι ως αντίθετο άνεμο, αλλά ως απόδειξη οικονομικής ανθεκτικότητας. Η όρεξη των κεφαλαιαγορών για νέο χρέος παραμένει ισχυρή, ακόμη και στις παραμονές ορισμένων από τις μεγαλύτερες προβλεπόμενες αρχικές δημόσιες προσφορές στην ιστορία — των μετοχών των SpaceX, Anthropic και OpenAI. Όμως τα αποθέματα ρευστότητας που στήριξαν αυτή την αισιοδοξία διαβρώνονται. Έρευνες για την κατανομή ενεργητικού, όπως αυτές που διεξήγαγε πρόσφατα η Bank of America, δείχνουν ότι τα ταμειακά διαθέσιμα των διεθνών διαχειριστών κεφαλαίων έχουν υποχωρήσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα — γεγονός που υπονοεί ότι το σύστημα έχει ήδη ουσιαστικά «ποντάρει τα πάντα» στις μετοχές.

Δεδομένης της πολυπλοκότητας της παγκόσμιας οικονομίας και της δυναμικής της ρευστότητας στις αγορές, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα πόσο κοντά βρισκόμαστε στη στιγμή που η ικανότητα για δαπάνη δεν θα μπορεί πια να συμβαδίσει με την προθυμία γι’ αυτήν. Αυτό προκαλεί απογοήτευση. Ως ζήτημα ανάλυσης, ωστόσο, μπορούμε να είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι όσο περισσότερο συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που διαταράσσει την ενέργεια, τόσο πιο κοντά θα φτάνουμε στη στιγμή της αλήθειας. Και χωρίς τερματισμό της σύρραξης, θα προσεγγίζουμε αυτό το σημείο με ολοένα ταχύτερο ρυθμό.

Mohamed A. El-Erian, a former president of Queens’ College at the University of Cambridge, is Practice Professor at the Wharton School at the University of Pennsylvania, where he is also Senior Global Fellow at the Lauder Institute. He is Chief Economic Adviser at Allianz, Chair of Gramercy Funds, the author of The Only Game in Town: Central Banks, Instability, and Avoiding the Next Collapse (Random House, 2016) and a co-author (with Gordon Brown, Michael Spence, and Reid Lidow) of Permacrisis: A Plan to Fix a Fractured World (Simon & Schuster, 2023).

