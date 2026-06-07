Bybit: Προσφέρει πρόσβαση σε tokenized IPO σε ιδιώτες επενδυτές – Αρχή με την SpaceX

Οι χρήστες του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων μέσω της πλατφόρμας tokenization xStocks της Payward, θα μπορούν να εγγράφονται σε tokenized αναπαραστάσεις εισηγμένων μετοχών.

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Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bybit ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει στους ιδιώτες επενδυτές πρόσβαση σε tokenized αρχικές δημόσιες προσφορές μετοχών (IPOs) στην τιμή διάθεσης, ξεκινώντας με την SpaceX ως την πρώτη του προσφορά.

Οι χρήστες της Bybit, μέσω της πλατφόρμας tokenization xStocks της Payward, θα μπορούν να εγγράφονται σε tokenized αναπαραστάσεις εισηγμένων μετοχών.

Για την προσφορά της SpaceX, η περίοδος εγγραφής και συμμετοχής θα διαρκέσει από τις 7 έως τις 11 Ιουνίου 2026, ενώ η οριστικοποίηση των κατανομών θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 11 και 12 Ιουνίου. Οι tokenized μετοχές αναμένεται να ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στην αγορά spot της Bybit από τις 12 Ιουνίου.

Οι χρήστες θα μπορούν να αγοράζουν μετοχές στην τιμή της δημόσιας προσφοράς (IPO), παρακάμπτοντας τον ανταγωνισμό της δευτερογενούς αγοράς, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξουν ή να διατηρούν παραδοσιακούς χρηματιστηριακούς λογαριασμούς.

Η SpaceX (SPCX.O), η οποία ξεκίνησε την παρουσίαση της δημόσιας προσφοράς της (roadshow) την περασμένη εβδομάδα, έχει προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον ύψους περίπου 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την IPO της, δηλαδή περίπου το διπλάσιο από τα 75 δισεκατομμύρια δολάρια που επιδιώκει να αντλήσει, σύμφωνα με δύο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

Το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Kraken ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα ότι άνοιξε την πρόσβαση στην IPO της SpaceX για πελάτες σε περισσότερες από 110 χώρες μέσω της πλατφόρμας xStocks.

Η Wall Street εκτιμά ότι το 2026 θα μπορούσε να αποτελέσει χρονιά-ορόσημο για την αμερικανική αγορά IPO, χάρη σε μια ισχυρή «δεξαμενή» γνωστών ιδιωτικών εταιρειών που ετοιμάζονται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο, καθώς και στη συσσωρευμένη ζήτηση των επενδυτών για νέες εισαγωγές.