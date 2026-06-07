petronas:-Επιδιώκει-πρόσβαση-σε-σημαντικό-κοίτασμα-φυσικού-αερίου-στο-Τουρκμενιστάν

Η προσπάθεια της Petronas να αποκτήσει πρόσβαση σε νέα κοιτάσματα φυσικού αερίου ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης να ενισχύσει τη θέση της Μαλαισίας στην παγκόσμια ενεργειακή βιομηχανία.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία της Μαλαισίας, Petroliam Nasional (Petronas), επιδιώκει πρόσβαση σε ένα σημαντικό κοίτασμα φυσικού αερίου στο Τουρκμενιστάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Bernama, το οποίο επικαλείται τον πρωθυπουργό Ανουάρ Ιμπραχίμ.

Μια συμφωνία θα απαιτούσε την προσωπική συμμετοχή του Ανουάρ στην υπογραφή της, όμως ένα ταξίδι στο Τουρκμενιστάν μπορεί να είναι πολιτικά ευαίσθητο λόγω των επερχόμενων πολιτειακών εκλογών, σύμφωνα με την ίδια αναφορά. Ο ίδιος ανέφερε ότι υπάρχει ήδη μια μαλαισιανή αντιπροσωπεία που θα ταξιδέψει στη χώρα στα μέσα Ιουνίου.

«Αλλά για τη χώρα, δεν έχω άλλη επιλογή. Θα πάω (στο Τουρκμενιστάν). Και ελπίζω να εξασφαλίσουμε μεγάλα αποθέματα φυσικού αερίου στην περιοχή», δήλωσε ο πρωθυπουργός.

Η προσπάθεια της Petronas να αποκτήσει πρόσβαση σε νέα κοιτάσματα φυσικού αερίου ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της κυβέρνησης να ενισχύσει τη θέση της Μαλαισίας στην παγκόσμια ενεργειακή βιομηχανία, σύμφωνα με την ίδια αναφορά, που επικαλείται ομιλία του Ανουάρ σε προεκλογική εκδήλωση.