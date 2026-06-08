Άμεσα-ο-ανασχηματισμός:-Προς-παραμονή-ο-Μαρινάκης-στη-θέση-του-εκπροσώπου

Άμεσα ανακοινώνεται ο ανασχηματισμός σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ. Αυτή τη στιγμή το επικρατέστερο σενάριο είναι η παραμονή του Παύλου Μαρινάκη στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

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Η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της ΝΔ, που συνοδεύεται από αναφορές για άμεση ενεργοποίηση της κομματικής βάσης, δείχνουν μια λογική προεκλογικής ετοιμότητας, που είναι μάλλον δύσκολο να διαρκέσει σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο.

Την Τετάρτη θα επικυρωθεί και τυπικά η ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε γραμματέα της ΝΔ. Πέραν της αντικαταστάσεως του κ. Κυρανάκη, θα οριστεί νέος υφυπουργός Περιβάλλοντος στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά. Παράλληλα, θεωρείται πολύ πιθανό να αξιοποιηθεί η ανάγκη για αλλαγές, έστω και σημειακές, για να ενισχυθεί το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου, με τη μετακίνηση εκεί κάποιου υπουργικού στελέχους, ενδεχομένως του Τάκη Θεοδωρικάκου. Στην κυβέρνηση αναμένεται να επιστρέψει ο Τάσος Χατζηβασιλείου ως υφυπουργός Εξωτερικών.

- sofokleous10.gr

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