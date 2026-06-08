Άνοδος-στη-wall-με-ώθηση-από-τους-ημιαγωγούς-και-τη-«ρευστή»-εκεχειρία-Ιράν-Ισραήλ

Οι αμερικανικές μετοχές σημειώνουν άνοδο στο άνοιγμα του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα 8/6, καθώς οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών ανέκαμψαν από το ξεπούλημα της Παρασκευής και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να διατηρήσει μια εύθραυστη εκεχειρία, παρά τις ανταλλαγές επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite ενισχύθηκαν κατά 0,7% και 7.434,02 μονάδες και 0,82% και 25.933,133 μονάδες αντίστοιχα. Ο Dow Jones Industrial Average σημειώνει άνοδο 135 μονάδων ή 0,26% και 51.001,01 μονάδες.

Οι μετοχές της Micron Technology, της εταιρείας μνήμης που έχει οδηγήσει το τελευταίο ανοδικό κύμα της αγοράς, ενισχύθηκαν πάνω από 9%, μετά την πτώση 13% την Παρασκευή. Άνοδο κατέγραψαν επίσης οι μετοχές των Nvidia και Broadcom.

Ο Nasdaq Composite υποχώρησε 4,2% την Παρασκευή, σημειώνοντας τη χειρότερη πτώση από τον Απρίλιο του 2025, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις μετοχών τεχνολογίας, λόγω ανησυχιών ότι οι αποτιμήσεις είχαν υπερβεί τα όρια μέσα σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον. Ο δείκτης ETF ημιαγωγών iShares Semiconductor ETF ενισχύθηκε κατά 5% τη Δευτέρα, μετά από βουτιά 10% την Παρασκευή — τη χειρότερη επίδοση των τελευταίων έξι ετών.

Οι αγορές Ασίας–Ειρηνικού κατέγραψαν ισχυρές απώλειες τη Δευτέρα ως αντίδραση στην πτώση της Wall Street την Παρασκευή. Ο νοτιοκορεατικός δείκτης Kospi υποχώρησε πάνω από 8% στις 7.484,41 μονάδες, ενώ ο ιαπωνικός Nikkei 225 έπεσε κατά 3,85% στις 64.024,6 μονάδες. Αντίθετα, οι ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν οριακά πτωτικά.

Τα πλήγματα του Ιράν την Κυριακή αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τη σταθερότητα της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Η πυραυλική επίθεση ακολούθησε ανάρτηση του προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ και παραβιάσεις συμφωνιών για τον Λίβανο συνιστούν παραβίαση της εκεχειρίας.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, καθώς το Ισραήλ πραγματοποίησε «μεγάλης κλίμακας πλήγμα σε στρατηγικά αμυντικά συστήματα», σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ως απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις. Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ και το Ιράν «επιθυμούν άμεση εκεχειρία» και ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις επιθέσεις. Νωρίτερα είχε ζητήσει από τις δύο πλευρές να σταματήσουν άμεσα τις εχθροπραξίες.

Το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε στο CNBC ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ισραήλ έχουν τερματιστεί, προειδοποιώντας ωστόσο ότι θα επαναληφθούν εάν το Ισραήλ συνεχίσει τα πλήγματα στον Λίβανο.

Το πετρέλαιο τύπου West Texas Intermediate διαπραγματευόταν τελικά με άνοδο κάτω του 1%, γύρω στα 91 δολάρια το βαρέλι.

«Η χρηματιστηριακή αγορά μπορεί να γίνεται θύμα της ίδιας της επιτυχίας της», δήλωσε η Callie Cox, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στη Ritholtz Wealth Management. «Η αγορά εργασίας έχει ανακάμψει, όμως ο κίνδυνος επίμονου πληθωρισμού παραμένει στο επίκεντρο».

«Η ανάπτυξη και η δυναμική έχουν ξεπεράσει σχεδόν τα πάντα από τα χαμηλά του Μαρτίου», πρόσθεσε. «Αυτό δεν είναι κάτι που θα περίμενε κανείς σε ένα περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και πληθωρισμού, και αυτές οι στρατηγικές μπορεί να είναι ευάλωτες σε απογοήτευση αν οι πιέσεις κόστους παραμείνουν υψηλές».

Την εβδομάδα που έρχεται, οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στα στοιχεία πληθωρισμού και στην δημόσια είσοδο της SpaceX του Έλον Μασκ την Παρασκευή. Η προσφορά αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της Wall Street και θα αποτελέσει σημαντική δοκιμασία για το αφήγημα αποτιμήσεων της τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι μεγάλες δημόσιες προσφορές έχουν σηματοδοτήσει κορυφές υπερβολής σε προηγμένους κύκλους της αγοράς, οπότε υπάρχει μια αμήχανη σιωπή γύρω από το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για το κλίμα», δήλωσε η Cox. «Πολλοί επενδυτές εμφανίζονται συγκρατημένοι και σκεπτικοί, αλλά μπορεί να διατηρηθεί αυτή η στάση όταν έρχεται η μεγαλύτερη IPO όλων των εποχών;»