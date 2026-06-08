Έρχονται νέα καταστήματα Sinsay – Σε ποιες περιοχές ανοίγουν

Σε Αθήνα, Σαλαμίνα, Καλαμαριά ανοίγουν νέα καταστήματα μέσα στον Ιούνιο. Πληθαίνουν τα σημεία πώλησης της πολωνικής αλυσίδας ένδυσης και ειδών σπιτιού σε όλη την Ελλάδα.

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Ανεβάζουν ταχύτητα τα σχέδια επέκτασης της Sinsay στην Ελλάδα, με το δίκτυο καταστημάτων να μεγαλώνει περαιτέρω το προσεχές διάστημα.

Η πολωνική αλυσίδα ένδυσης και ειδών σπιτιού θέτει ακόμη πιο ψηλά τον πήχη της ανάπτυξής της, με το βλέμμα στην τουριστική περίοδο, βάζοντας πλώρη για ακόμη μεγαλύτερα μερίδια σε μια άκρως ανταγωνιστική αγορά.

Τα τρία νέα καταστήματα

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Sinsay προχωρά στο άνοιγμα τριών νέων καταστημάτων τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Για την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί το άνοιγμα νέου καταστήματος στη Σαλαμίνα και δη επί της Ακτής Καραϊσκάκη, ενώ έπονται στις 17 και στις 18 Ιουνίου νέα καταστήματα σε Αθήνα και Καλαμαριά (Αμαζόνων 12 και Αλ. Παπαδιαμάντη).

Στόχος των νέων καταστημάτων Sinsay είναι να αποτελέσουν σημαντικό πόλο έλξης για τους κατοίκους των ευρύτερων περιοχών.

Πάνω από 40 καταστήματα σε όλη τη χώρα

Διαθέτοντας ένα δίκτυο που ξεπερνά τα 40 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα, η Sinsay προσβλέπει σε ακόμη πιο δυναμική επέκτασή της στην αγορά το προσεχές διάστημα.

Προηγήθηκαν μάλιστα από τις αρχές του έτους και αρκετά νέα καταστήματα, τόσο σε περιοχές της Αθήνας, όσο και σε μεγάλες αλλά και μικρότερες πόλεις σε όλη τη χώρα.

Πότε «ήρθε» στην Ελλάδα η Sinsay

Ήταν τον Ιανουάριο του 2023 όταν άνοιξε τις πύλες του στο ελληνικό κοινό το πρώτο φυσικό κατάστημα της αλυσίδας Sinsay.

Η γνωστή αλυσίδα ένδυσης και ειδών σπιτιού αποφάσισε να κάνει «πρεμιέρα» στην Ελλάδα από το Ηράκλειο της Κρήτης, με το πρώτο της κατάστημα να ανοίγει στο Talos Plaza και να έχει συνολική επιφάνεια 1.500 τμ. Τα εγκαίνια του πρώτου φυσικού καταστήματος Sinsay έγιναν έναν περίπου χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος στην ελληνική αγορά.

Στην Αθήνα η Sinsay έκανε το «ντεμπούτο» της το 2024, ανοίγοντας δύο καταστήματα, τον Ιανουάριο, στο Renti Park επί της Πέτρου Ράλλη και στο λιμάνι του Πειραιά επί της Αγίου Διονυσίου, αντίστοιχα.

Μέσα στο 2024 έκανε την εμφάνισή του και το Sinsay app για ακόμη μεγαλύτερη διευκόλυνση των καταναλωτών, ενώ αυτή τη στιγμή η πολωνική αλυσίδα απασχολεί περισσότερους από 300 εργαζόμενους στη χώρα μας.

Το brand Sinsay αναπτύσσει στην Ελλάδα η εταιρεία LPP Greece Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, η οποία ελέγχεται κατά 100% από την εταιρεία LPP SPOLKA AKCYJNA.

Το who is who

Με παρουσία που ξεπερνά τα δέκα χρόνια στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, η Sinsay ακολουθεί τις επιταγές της προσέγγισης fast – fashion (γρήγορη μόδα) και για αυτό το λόγο χαρακτηρίζεται από πολλούς ως η «πολωνική Zara».

Η Sinsay ιδρύθηκε το 2013 και το καταναλωτικό κοινό μπορεί να βρει στα καταστήματά της ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών όπως είδη ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ, εσώρουχα για τη γυναίκα, τον άντρα, τα παιδιά και τα βρέφη, καθώς και είδη ομορφιάς. Ταυτόχρονα, διαθέτει μεγάλη ποικιλία σε είδη σπιτιού και διακόσμησης, καθώς και σε αξεσουάρ για κατοικίδια ζώα.

Η Sinsay είναι μέλος του μεγαλύτερου ομίλου μόδας της Πολωνίας LPP. Εκτός της Sinsay ο όμιλος LPP – με 30 χρόνια παρουσίας στην αγορά – αναπτύσσει ακόμη τέσσερα brands μόδας και συγκεκριμένα τα Reserved, House, Mohito και Cropp, με περισσότερα από 1.500 καταστήματα σε περισσότερες από 35 χώρες διεθνώς.

Μόνο το brand Sinsay αναπτύσσεται online σε 18 χώρες, ενώ έχει φυσική παρουσία σε 23 χώρες.