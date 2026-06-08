Ανάλυση-reuters:-Γιατί-οι-Χούθι-απειλούν-να-επιτεθούν-στην-Ερυθρά-Θάλασσα-και-τι-σημαίνει-αυτό-για-τις-αγορές-πετρελαίου;

Οι Χούθι της Υεμένης, που είναι προσκείμενοι στο Ιράν, δήλωσαν τη Δευτέρα ότι θα απαγορεύσουν την είσοδο σε πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Αυτή η ανακοίνωση της ομάδας ανταρτών έρχεται αφότου το Ισραήλ ανανέωσε τις στρατιωτικές του επιθέσεις στο Ιράν, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές και τις ενεργειακές ροές.

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Γι’ αυτό έχει σημασία και τι σημαίνει για τον πόλεμο στο Ιράν και την παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας;

Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, αφότου το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε αυτό στις 28 Φεβρουαρίου, έχει διαταράξει τις περισσότερες εξαγωγές πετρελαίου και άλλων ενεργειακών προϊόντων από τον Κόλπο, αυξάνοντας τις τιμές και προκαλώντας ένα σημαντικό ενεργειακό σοκ.

Η Σαουδική Αραβία αντέδρασε εκτρέποντας περισσότερο από το 70% των κανονικών ημερήσιων εξαγωγών αργού πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας.

Αυτό έχει αποτελέσει σωτηρία για την αγορά ενέργειας, συμβάλλοντας στη διατήρηση χαμηλών των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου.

Οποιαδήποτε διαρκής διαταραχή της ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθι, συμπεριλαμβανομένων πιθανών επιθέσεων σε ναυτιλιακά ή λιμάνια, θα μπορούσε να αποτελέσει μεγάλο πρόβλημα.

Μια πηγή των Χούθι δήλωσε στο Reuters ότι η αποτροπή της διέλευσης ισραηλινών πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα ήταν «ένα πρώτο βήμα», αλλά ότι εάν η κλιμάκωση συνεχιζόταν, η ομάδα θα σταματούσε οποιαδήποτε πλοία κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, καθώς και άλλα μέτρα.

Όταν η ομάδα επιτέθηκε στη ναυτιλία κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, ο δηλωμένος στόχος της για πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ περιελάμβανε οποιοδήποτε πλοίο που ανήκε σε οποιαδήποτε εταιρεία που χρησιμοποιούσε ισραηλινά λιμάνια και οι επιθέσεις της σε αυτά τα πλοία απέτρεψαν τις περισσότερες εταιρείες από το να χρησιμοποιήσουν τη διαδρομή.

Ποιοι είναι οι Χούθι;

Οι Χούθι αναδύθηκαν ως στρατιωτικό, πολιτικό και θρησκευτικό κίνημα στη βόρεια Υεμένη τη δεκαετία του 1990, διεξάγοντας ανταρτοπόλεμους εναντίον της κυβέρνησης στη Σαναά.

Υποστηρίζουν την αίρεση Ζαϊντί του Σιιτικού Ισλάμ και μετά την Αραβική Άνοιξη του 2011 ενίσχυσαν τους δεσμούς τους με το Ιράν και εκμεταλλεύτηκαν την αστάθεια για να καταλάβουν την πρωτεύουσα το 2014, εκτροχιάζοντας ένα σχέδιο πολιτικής μετάβασης που υποστηρίχθηκε από τον Κόλπο.

Η Σαουδική Αραβία και οι Άραβες σύμμαχοί της ξεκίνησαν στρατιωτική επέμβαση μήνες αργότερα για να αποκαταστήσουν την εκδιωχθείσα κυβέρνηση και να εκδιώξουν μια ομάδα που θεωρούσαν ως πληρεξούσιο του Ιράν, του μεγαλύτερου περιφερειακού αντιπάλου του Ριάντ.

αθώς ο εμφύλιος πόλεμος της Υεμένης οδηγούνταν σε αδιέξοδο, οι Χούθι επιτέθηκαν σε εγκαταστάσεις πετρελαίου και άλλες υποδομές στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Ωστόσο, η εκεχειρία του 2022 μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών της Υεμένης έχει σε μεγάλο βαθμό διατηρηθεί.

Είναι η ομάδα των Χούθι εντολοδόχος του Ιράν;

Το Ιράν υποστηρίζει τους Χούθι ως μέρος του περιφερειακού του «Άξονα Αντίστασης», ο οποίος περιλαμβάνει τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και τις ιρακινές σιιτικές πολιτοφυλακές, αν και οι δεσμοί του με το κίνημα της Υεμένης είναι λιγότερο σαφείς από ό,τι με αυτές τις άλλες ομάδες.

Οι Χούθι δεν αναγνωρίζουν τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν ως την απόλυτη θρησκευτική τους αρχή με τον ίδιο τρόπο που το κάνουν η Χεζμπολάχ και οι ιρακινές ομάδες. Τα κίνητρά τους είναι κυρίως εσωτερικά, αν και ιδεολογικά ευθυγραμμίζονται με το Ιράν.

Οι ΗΠΑ λένε ότι το Ιράν έχει εξοπλίσει, χρηματοδοτήσει και εκπαιδεύσει τους Χούθι με τη βοήθεια της Χεζμπολάχ. Οι Χούθι αρνούνται ότι είναι πληρεξούσιοι του Ιράν και λένε ότι αναπτύσσουν τα δικά τους όπλα.

Τι συνέβη όταν οι Χούθι επιτέθηκαν σε πλοία της Ερυθράς Θάλασσας στο παρελθόν;

Μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και την καταστροφική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα, οι Χούθι άρχισαν να πυροβολούν το Ισραήλ και τη διεθνή ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα, λέγοντας ότι το έκαναν για να υποστηρίξουν τους Παλαιστίνιους.

Οι επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα διατάραξαν σοβαρά την παγκόσμια ναυτιλία, ωθώντας τις Maersk, Hapag-Lloyd και άλλες μεγάλες εταιρείες να εκτρέψουν τα δρομολόγιά τους γύρω από την Αφρική – μια πολύ μεγαλύτερη και πιο ακριβή διαδρομή.

Μια αποστολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα περιελάμβανε επανειλημμένες επιθέσεις σε στόχους των Χούθι και μια αμυντική εκστρατεία που κατέρριψε εκατοντάδες drones και πυραύλους.

Ωστόσο, ορισμένες επιθέσεις των Χούθι συνεχίστηκαν μέχρι το περασμένο καλοκαίρι, τερματίζοντας οριστικά μόνο με την εκεχειρία στη Γάζα τον Οκτώβριο.

Τι έχουν κάνει κατά τη διάρκεια του τελευταίου πολέμου στο Ιράν;

Ενώ η Χεζμπολάχ και οι ιρακινές ομάδες εντάχθηκαν στον πόλεμο νωρίς με πυρά ρουκετών και μη επανδρωμένων αεροσκαφών μετά τις πρώτες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, οι Χούθι ήταν σχετικά ήσυχοι.

Ο ηγέτης της ομάδας, Αμπντούλ Μαλίκ αλ-Χούθι, δήλωσε στις 5 Μαρτίου: «Είμαστε στη σκανδάλη ανά πάσα στιγμή, εφόσον οι εξελίξεις το απαιτούν».

Οι Ιρανοί στρατιωτικοί διοικητές έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι οι Χούθι θα μπορούσαν να ενταχθούν στον πόλεμο, με τον διοικητή της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, Εσμαΐλ Καάνι, να λέει την 1η Ιουνίου ότι θα μπορούσαν να πνίξουν την Ερυθρά Θάλασσα.

Αλλά πριν από αυτή την εβδομάδα, η μόνη εμπλοκή της ομάδας ήταν μερικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ στα τέλη Μαρτίου και στις αρχές Απριλίου.

Το γιατί οι Χούθι ήταν σχετικά ήσυχοι μέχρι στιγμής δεν είναι απολύτως σαφές.

Αυτοί και το Ιράν μπορεί να ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την απειλή ενός ακόμη σημαντικού κλεισίματος ενεργειακής διαδρομής για να προειδοποιήσουν το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για περαιτέρω κλιμακώσεις.

Οι Χούθι μπορεί επίσης να αισθάνονται λιγότερο αφοσιωμένοι στην ασφάλεια του Ιράν από ό,τι οι άλλοι περιφερειακοί σύμμαχοι της Τεχεράνης.

Και η ομάδα μπορεί να μην θέλει να ανταγωνίζεται την ισχυρή και πλούσια γείτονά της, τη Σαουδική Αραβία, και να διακινδυνεύσει να αναζωπυρώσει τη σύγκρουση στο εσωτερικό.