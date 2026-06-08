Αναστροφή-κλίματος-στη-wall:-Ράλι-ημιαγωγών-μετά-τη-βουτιά-της-Παρασκευής

Ο δείκτης S&P 500 και ο Nasdaq Composite κατέγραψαν άνοδο τη Δευτέρα 8/6, καθώς οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών ανέκαμψαν από τη μεγάλη πτώση της Παρασκευής και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να διατηρήσει μια εύθραυστη εκεχειρία, παρά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ευρύς δείκτης της αγοράς ενισχύθηκε κατά 0,30% και έκλεισε στις 7.405,73 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,86%, ολοκληρώνοντας στις 25.929,66 μονάδες. Αντίθετα, ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 80,77 μονάδες ή 0,16%, κλείνοντας στις 50.786,01 μονάδες.

Οι μετοχές της Micron Technology, της εταιρείας κατασκευής μνημών που έχει ηγηθεί του πρόσφατου ανοδικού κύματος της αγοράς, ενισχύθηκαν κατά 9,9%, μετά από πτώση 13% την Παρασκευή. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης οι μετοχές των Nvidia και Broadcom.

Ο Nasdaq Composite είχε υποχωρήσει την Παρασκευή κατά 4,2%, στη χειρότερη πτώση του από τον Απρίλιο του 2025, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις στις μετοχές ημιαγωγών, λόγω ανησυχιών ότι οι αποτιμήσεις είχαν φτάσει σε υπερβολικά επίπεδα μέσα σε ένα αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον. Το ETF ημιαγωγών iShares Semiconductor ETF ενισχύθηκε τη Δευτέρα κατά 5%, μετά από πτώση 10% την Παρασκευή, τη χειρότερη εδώ και πάνω από έξι χρόνια.

Οι επιθέσεις του Ιράν την Κυριακή αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τη σταθερότητα της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η αναφερόμενη πυραυλική επίθεση ακολούθησε ανάρτηση στο X από τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου Μπ. Μ. Γκαλιμπάφ, ο οποίος υποστήριξε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ και οι φερόμενες παραβιάσεις συμφωνιών σχετικά με τον Λίβανο συνιστούν παραβίαση της εκεχειρίας.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, καθώς το Ισραήλ πραγματοποίησε «ευρείας κλίμακας πλήγμα σε στρατηγικά αμυντικά συστήματα», σύμφωνα με τον λογαριασμό των IDF στο X, σε απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις. Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ και το Ιράν «φαίνεται να επιδιώκουν άμεση εκεχειρία» και ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται παρά τις επιθέσεις. Ο ίδιος είχε προηγουμένως ζητήσει να σταματήσουν άμεσα οι επιθέσεις και από τις δύο πλευρές.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε αργότερα στο CNBC τη Δευτέρα ότι ο στρατός της χώρας έχει τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ισραήλ. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τις εχθροπραξίες εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο.

Το αργό πετρέλαιο WTI ενισχύθηκε κατά 0,84% στα 91,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent αυξήθηκε κατά 1,25% στα 94,25 δολάρια, αφήνοντας πίσω την αύξηση του 4% στην έναρξη της σημερινής διαπραγμάτευσης.

«Η αγορά συνεχίζει να αξιολογεί τους καταλύτες και τους πιθανούς κινδύνους και να τους σταθμίζει», δήλωσε ο Γουίλιαμ Νόρθι, διευθυντής επενδύσεων της U.S. Bank Asset Management. «Τα ισχυρά θεμελιώδη στοιχεία στις ΗΠΑ – η ανθεκτική κατανάλωση, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες και ο κύκλος εταιρικών κερδών – υπερισχύουν σε μεγάλο βαθμό των κινδύνων από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή».

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, όσο παρατείνεται η σύγκρουση, τόσο περισσότερο μπορεί να επηρεάσει την οικονομική δραστηριότητα, δημιουργώντας πληθωριστικές πιέσεις που δεν θα είναι παροδικές.

Την επόμενη εβδομάδα, το ενδιαφέρον των επενδυτών θα στραφεί στα στοιχεία για τον πληθωρισμό και στην πολυαναμενόμενη δημόσια είσοδο της SpaceX του Έλον Μασκ την Παρασκευή. Η δημόσια προσφορά αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της Wall Street και να αποτελέσει σημαντικό τεστ για την αφήγηση γύρω από την αποτίμηση της τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι μεγάλες δημόσιες προσφορές έχουν ιστορικά σηματοδοτήσει κορυφές υπερβολής στους κύκλους της αγοράς», δήλωσε η Κάλι Κοξ, επικεφαλής στρατηγικής της Ritholtz Wealth Management. «Πολλοί επενδυτές εμφανίζονται συγκρατημένοι και επιφυλακτικοί, αλλά μπορεί αυτή η στάση να διατηρηθεί όταν έρχεται η μεγαλύτερη IPO όλων των εποχών;»