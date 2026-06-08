Βουλή: Ορκίστηκε ο Γ. Δραγασάκης, καταλαμβάνοντας την έδρα της Έ. Αχτσιόγλου – Δείτε την επιστολή ανεξαρτητοποίησης

Ορκίστηκε και αμέσως ανέλαβε καθήκοντα βουλευτή, ο πρώτος επιλαχών με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, στον Β2 Δυτικό Τομέα Αθηνών, Γιάννης Δραγασάκης.

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Ο κ. Δραγασάκης κατέλαβε την έδρα της προσφάτως παραιτηθείσης Έφης Αχτσιόγλου και – επιβεβαιώνοντας τις προηγούμενες πληροφορίες – ενημέρωσε το προεδρείο της Βουλής ότι θα θητεύσει ως ανεξάρτητος βουλευτής.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, αναφέρει:

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων,

Με την παρούσα σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Π.Σ. και ότι στο εξής θα θητεύσω ως ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς.

Στο μεταξύ στη δήλωσή του, σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «πρόθεσή μου είναι, στο μέτρο των δυνάμεών μου, να συμβάλω στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, και ιδιαίτερα οι λαϊκές τάξεις και η νέα γενιά».

Αναλυτικά η δήλωση του βουλευτή της Αριστεράς Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών Γιάννη Δραγασάκη μετά την ορκωμοσία του στη Βουλή των Ελλήνων:

«Επανέρχομαι στο Κοινοβούλιο, μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική περίοδο τόσο για τη χώρα όσο και για την Αριστερά.

Πρόθεσή μου είναι, στο μέτρο των δυνάμεών μου, να συμβάλω στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, και ιδιαίτερα οι λαϊκές τάξεις και η νέα γενιά.

Παράλληλα, από τη θέση του ανένταχτου βουλευτή της Αριστεράς, θα προσπαθήσω να συμβάλω στον διάλογο και τη συνεννόηση μεταξύ των δυνάμεων της Αριστεράς και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, με στόχο την αναζήτηση κοινών προγραμματικών απαντήσεων στα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας και τη διαμόρφωση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης προοδευτικής διακυβέρνησης για τη χώρα»

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