Γεραπετρίτης:-Τα-δικαιώματα-του-Πατριαρχείου-Ιεροσολύμων-αποτελούν-υπόθεση-όλου-του-Ελληνισμού

Τη διαρκή στήριξη της Ελλάδας προς το πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τα πρεσβυγενή πατριαρχεία υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την προσφώνησή του στο επίσημο γεύμα προς τιμήν του πατριάρχη της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης Θεοφίλου Γ΄.

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Ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την επίσκεψη του πατριάρχη ευλογία, με βαθιά πνευματική σημασία για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, τονίζοντας ότι τα δικαιώματα του πατριαρχείου Ιεροσολύμων αποτελούν υπόθεση ολόκληρου του Ελληνισμού. Ανέφερε ότι η Ελλάδα εργάζεται σε συνεννόηση με το Πατριαρχείο για την προστασία του Status Quo και του καθεστώτος των Ιερών Προσκυνημάτων, καθώς και για τη διαφύλαξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα των Ιεροσολύμων και των Αγίων Τόπων.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα υπήρξε διαχρονικά ο κύριος και ανιδιοτελής υποστηρικτής του πατριαρχείου Ιεροσολύμων και των πρεσβυγενών πατριαρχείων, σημειώνοντας ότι η σχέση αυτή δεν αποτελεί ζήτημα γεωπολιτικών επιρροών αλλά θέμα πίστης, ταυτότητας και ιστορικών δεσμών. Υπογράμμισε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που αναγνωρίζει τη μοναδική αυτή σχέση με τα πρεσβυγενή πατριαρχεία στο ίδιο της το Σύνταγμα.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι η επίσκεψη του πατριάρχη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή εξακολουθεί να δοκιμάζεται από την παρατεταμένη κρίση και τη νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων. Διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό του πατριαρχείου Ιεροσολύμων και του ποιμνίου του, εργαζόμενη παράλληλα για την ειρήνη στην περιοχή.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε επίσης ότι υπογράφηκε, από κοινού με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μνημόνιο στρατηγικής σημασίας για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που εκπροσωπήθηκε με ειδικό απεσταλμένο της κυβέρνησης στα εγκαίνια του Διεθνούς Ορθόδοξου Πανεπιστημίου στον Τόπο του Βαπτίσματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο νομοσχέδιο για τους κληρικούς της ομογένειας, το οποίο, όπως είπε, πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Όπως τόνισε, για πρώτη φορά, Πολιτεία και Εκκλησία διαμορφώνουν ένα θεσμικό πλαίσιο υποστήριξης των πρεσβυγενών πατριαρχείων, με τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου να βασίζεται στην παροχή βοήθειας μέσω της Εκκλησίας της Ελλάδος, διατηρώντας τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στα ίδια τα πατριαρχεία.

Κλείνοντας, ο υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε τον πατριάρχη Θεόφιλο για την παρουσία του στην Αθήνα, ευχήθηκε δύναμη και φώτιση στο έργο του και επανέλαβε τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας και του απανταχού Ελληνισμού προς το πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

- sofokleous10.gr

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