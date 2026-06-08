Γερμανία: Βουτιά 3,8% στις βιομηχανικές παραγγελίες – Σύννεφα πάνω από την οικονομία

Πτώση 3,8%, μεγαλύτερη από ό,τι αναμενόταν, εμφάνισαν οι βιομηχανικές παραγγελίες στη Γερμανία τον Απρίλιο, εντείνοντας τις ανησυχίες ότι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα μπορούσε να συρρικνωθεί στο δεύτερο τρίμηνο λόγω του πολέμου στο Ιράν και της αύξησης του κόστους ενέργειας.

Οι αναλυτές περίμεναν μείωση 2% στις παραγγελίες, έπειτα από την αύξηση 4,5% που έδειξαν τα αναθεωρημένα στοιχεία για τον Μάρτιο.

Η πτώση οφειλόταν στην αυτοκινητοβιομηχανία και τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, με τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό να επηρεάζουν επίσης το αποτέλεσμα. Οι παραγγελίες μεγάλης κλίμακας δεν είχαν κανένα αντίκτυπο. Η λιγότερο ασταθής τριμηνιαία μέτρηση έδειξε πτώση 3,1%.

Η οικονομία της Γερμανίας ξεκίνησε θετικά το έτος, με ανάπτυξη 0,3% μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, αλλά ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επιβαρύνει όλο και περισσότερο τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Η επιχειρηματική δραστηριότητα συρρικνώθηκε τον Απρίλιο και τον Μάιο, αυξάνοντας την πιθανότητα πτώσης του ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο.

«Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι η ενίσχυση των τιμών της ενέργειας και των βασικών προϊόντων, καθώς και η σημαντικά αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οδηγούν ολοένα και περισσότερο σε χαμηλότερη ζήτηση, ιδίως για κεφαλαιουχικά αγαθά», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομίας. «Στο πλαίσιο του αυξανόμενου κόστους και των αβεβαιοτήτων, καθώς και των εντεινόμενων σημείων συμφόρησης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η βιομηχανική δραστηριότητα είναι πιθανό να συνεχίσει να παρουσιάζει μόνο μέτρια ανάπτυξη τους επόμενους μήνες».

Ο Joerg Kraemer, επικεφαλής οικονομολόγος της Commerzbank, υιοθέτησε παρόμοια απαισιόδοξη άποψη, προειδοποιώντας ότι η γερμανική οικονομία πιθανότατα θα «συρρικνωθεί ελαφρώς» στο δεύτερο τρίμηνο.

Σαν περαιτέρω δυσμενείς παράγοντες επιδρούν οι συνεχιζόμενες εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πιθανές αυξήσεις των επιτοκίων, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αναμένεται ευρέως να αυξήσει το κόστος δανεισμού αυτή την εβδομάδα.

Οι δυσοίωνες προοπτικές αποτελούν ένα πλήγμα για τον καγκελάριο Friedrich Merz, ο οποίος προέβλεψε ότι το 2026 θα είναι «έτος ανάπτυξης» και αντιμετωπίζει εσωκομματική αναταραχή λόγω της κατακόρυφης πτώσης της δημοτικότητάς του.