Γκεοργκίεβα-(ΔΝΤ):-Ο-κόσμος-δεν-είναι-έτοιμος-για-τα-σοκ-που-συσσωρεύονται

«Δεν πρόκειται να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου τα σοκ θα έχουν εξαφανιστεί», τόνισε χαρακτηριστικά η επικεφαλής του ΔΝΤ.

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Ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να φτιάχνει θεμέλια που μπορούν να αντέξουν τα σοκ που συμβαίνουν πλέον πιο συχνά, ειδικά αφού αντιμετώπισε τη μία κρίση μετά την άλλη τα τελευταία χρόνια, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα,.

«Ανησυχώ ότι δεν έχουμε ακόμη εσωτερικεύσει πλήρως ότι έτσι θα είναι πλέον ο κόσμος», επισήμανε η Γκεοργκίεβα στο podcast Leaders του -. «Δεν πρόκειται να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου τα σοκ θα έχουν εξαφανιστεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Γκεοργκίεβα, η οποία βρίσκεται στο τιμόνι του οργανισμού από το 2019, έχει αντιμετωπίσει από την πανδημία Covid και τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέχρι την αναταραχή των δασμών και τώρα τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Το ΔΝΤ έχει δανειοδοτική ικανότητα λίγο κάτω από 1 τρισ. δολ. και η δουλειά της – όπως την περιέγραψε η Γκεοργκίεβα- είναι να διατηρεί τα 191 μέλη του ταμείου επικεντρωμένα στη συνεργασία για το ευρύτερο καλό της παγκόσμιας οικονομίας.

Ένας σημαντικός μετασχηματισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και ο αντίκτυπός της στις αγορές εργασίας και τις τοπικές οικονομίες. Η Γκεοργκίεβα είπε ότι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του δικού της, απέτυχαν να αναγνωρίσουν τις ανισότητες που προέκυψαν από την παγκοσμιοποίηση και θέλει να βεβαιωθεί ότι αυτό δεν θα συμβεί με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Συλλογικά, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου, δεν εκτιμήσαμε την αντίδραση κατά της παγκοσμιοποίησης που προήλθε από το γεγονός ότι, ναι, η παγκόσμια οικονομία τα πάει καλύτερα στο σύνολό της, αλλά πολλές κοινότητες χάθηκαν επειδή οι θέσεις εργασίας τους εξαφανίστηκαν και δεν υπήρχε αρκετή προσοχή σε αυτές», είπε. «Θα σας πω αυτό που θέλω πολύ να μην ξαναδώ να επαναλαμβάνεται είναι το ίδιο με την τεχνητή νοημοσύνη».

Το Ταμείο θα ενημερώσει τις προοπτικές του για την παγκόσμια οικονομία τον Ιούλιο, αφού υποβάθμισε την πρόβλεψη ανάπτυξης για το έτος τον Απρίλιο εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αξιολόγηση της Ρωσίας

Το 2024, δύο χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, το ΔΝΤ ανακοίνωσε ότι θα επανεκκινήσει την ετήσια αξιολόγηση της οικονομίας της Ρωσίας – το λεγόμενο Άρθρο IV – για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου.

Το σχέδιο αντιμετωπίστηκε με αντιδράσεις από αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αμφισβήτησαν την Γκεοργκίεβα για την απόφαση. Είπαν ότι η εμπλοκή της Ρωσίας σε οικονομικά ζητήματα θα νομιμοποιούσε τις προσπάθειες του Κρεμλίνου να αποφύγει τις κυρώσεις.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή επειδή οι βομβαρδισμοί πήγαιναν και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αποφασίσαμε να καθυστερήσουμε», είπε. «Πρέπει να συλλέξουμε δεδομένα για το εμπόριο, τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Η Ρωσία ήταν πολύ απρόθυμη να παράσχει αυτά τα δεδομένα» πρόσθεσε.

Πρόσθεσε ότι «κάποια στιγμή θα επανεκκινήσουμε την τακτική αξιολόγηση», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα.

Το ταμείο στηρίζει το Κίεβο με χρηματοδότηση που συνδέεται με βασικές μεταρρυθμίσεις από την εισβολή της Ρωσίας, με δύο προγράμματα ύψους 15,6 δισ. δολ. το 2023 και 8,1 δισ. δολ. φέτος.