Εβδομάδα-αλλαγών-στην-κυβέρνηση-μέσα-σε-φημολογία-πρόωρων-εκλογών

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Οι διορθωτικές παρεμβάσεις και οι αναγκαίες προσθήκες στην κυβέρνηση -καθώς στο επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου αποφεύγουν τον όρο «ανασχηματισμός» για τις αλλαγές που θα γίνουν μέσα στην εβδομάδα- συνοδεύονται από επαναφορά στο προσκήνιο εντεινόμενης φημολογίας ότι η πιθανότητα πρόωρων εκλογών το φθινόπωρο είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

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Ακόμα και κυβερνητικά στελέχη στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες τους παραδέχονται πλέον ότι το κλίμα είναι αυτό και ότι η κυβέρνηση όντως κινείται με στόχο μέχρι τα τέλη Αυγούστου να έχουν κλείσει μια σειρά από ανοιχτά μέτωπα, ώστε να υπάρχει καθαρός διάδρομος για εκλογές ανά πάσα στιγμή από εκεί και μετά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ακόμα και οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα έρχονται να ενισχύσουν τα σενάρια πρόωρων εκλογών. Η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Ν.Δ., που συνοδεύεται από αναφορές για άμεση ενεργοποίηση της κομματικής βάσης, δείχνουν μια λογική προεκλογικής ετοιμότητας, που είναι μάλλον δύσκολο να διαρκέσει σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο.

Αντίστοιχα, η επιχειρηματολογία που συνοδεύει την πιθανή μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη από το Μαξίμου και τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου στο υπουργείο Μεταφορών, «κουμπώνει» με εκλογική προετοιμασία. Όπως λένε, θα πρέπει να φύγει από το Μαξίμου γιατί όταν προκηρυχθούν εκλογές θα υπάρχει ασυμβίβαστο και θα πρέπει ούτως ή άλλως να πάψει να είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, εφόσον θα είναι υποψήφιος με σταυρό. Αν ο χρόνος των εκλογών, όμως, είναι η εξάντληση της τετραετίας, ποιος ο λόγος να φύγει από τώρα ο κ. Μαρινάκης, που κατά κοινή ομολογία υπήρξε ο πιο επιτυχημένος εκπρόσωπος της κυβέρνησης;

Την Τετάρτη θα επικυρωθεί και τυπικά η ανάδειξη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε γραμματέα της Ν.Δ. και την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στην κυβέρνηση. Πέραν της αντικαταστάσεως του κ. Κυρανάκη, θα οριστεί νέος υφυπουργός Περιβάλλοντος στη θέση του εκλιπόντος Νίκου Ταγαρά. Εάν επιβεβαιωθεί η μετακίνηση του Παύλου Μαρινάκη, θα πρέπει να βρεθεί αντικαταστάτης για την ηλεκτρική καρέκλα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος της Ν.Δ., ακούγεται ως πιθανή επιλογή. Βεβαίως και εκείνη προετοιμάζεται να διεκδικήσει την εκλογή της με σταυρό, αλλά θα μπορούσε να μετακινηθεί στο Επικρατείας. Παράλληλα, θεωρείται πολύ πιθανό να αξιοποιηθεί η ανάγκη για αλλαγές, έστω και σημειακές, για να ενισχυθεί το επιτελείο του Μεγάρου Μαξίμου, με την μετακίνηση εκεί κάποιου υπουργικού στελέχους, ενδεχομένως του Τάκη Θεοδωρικάκου. Στην κυβέρνηση αναμένεται να επιστρέψει ο Τάσος Χατζηβασιλείου ως υφυπουργός Εξωτερικών.

Στο εσωτερικό της κυβέρνησης δεν είναι λίγα τα στελέχη που τάσσονται υπέρ της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Ο χρόνος που απομένει μέχρι τον Μάιο του 2027 και την τυπική ολοκλήρωση της τετραετίας είναι πολύς. Και η εμπειρία των τελευταίων χρόνων έχει δείξει ότι οποιοδήποτε αρνητικό γεγονός μπορεί να φέρει δημοσκοπικές αναταράξεις που απαιτούν κοπιώδη προσπάθεια για να διορθωθούν. Παράλληλα, εάν η πολεμική κρίση συνεχιστεί, οι επιπτώσεις στην οικονομία, κυρίως στον πληθωρισμό και στις ανατιμήσεις προϊόντων θα συνεχιστούν και ο χειμώνας προβλέπεται δύσκολος. Η ακρίβεια είναι ήδη το νούμερο ένα πρόβλημα για τους πολίτες και μια ακόμα πιο δύσκολη καθημερινότητα σε αυτό το πεδίο μπορεί να έχει επιπτώσεις για την κυβέρνηση.

Ένα άλλο στοιχείο που αξιολογείται σοβαρά και βαραίνει στην επιχειρηματολογία υπέρ των πρόωρων εκλογών, είναι ότι τα νέα κόμματα που έχουν εμφανιστεί στο προσκήνιο, μαζί και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που θεωρείται πλέον σχεδόν βέβαιο ότι θα ανακοινωθεί σύντομα, μέσα στο καλοκαίρι δεν θα προλάβουν να συγκροτηθούν πλήρως, ούτε θα έχουν μέσα σε κλίμα διακοπών την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν αποτελεσματική εκστρατεία. Έτσι, οι πιθανότητες είναι ότι τον Σεπτέμβριο λίγο πολύ το πολιτικό τοπίο θα είναι κοντά στη σημερινή εικόνα. Με την κυβερνητική πλειοψηφία να διατηρεί την πρώτη θέση με ισχυρό προβάδισμα, που δίνει και την ευχέρεια να διατηρήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων.

Πέραν αυτών, εάν οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, πιθανότατα στις αρχές Οκτωβρίου, η κυβέρνηση θα μπορεί να προσβλέπει και στον θετικό αντίκτυπο των παροχών που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.

Η φημολογία για συζήτηση επαναφοράς 13ου μισθού δείχνει ότι αναζητείται για τη ΔΕΘ ένα πακέτο μέτρων που θα κερδίσει τις εντυπώσεις και δεν θα είναι μαχητό από την αντιπολίτευση.

- sofokleous10.gr

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