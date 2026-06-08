Εκδηλώσεις, διαμαρτυρίες και αγωγές: Εργαζόμενοι του Χόλιγουντ κατά της συγχώνευσης Paramount – Warner

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη βιομηχανία του θεάματος το σχέδιο εξαγοράς της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance (ύψους 110 δισ. δολαρίων), με εργαζομένους, συνδικάτα και πολιτικούς να προειδοποιούν ότι η περαιτέρω συγκέντρωση της αγοράς απειλεί θέσεις εργασίας και τη δημιουργικότητα στο Χόλιγουντ.

Περίπου 100 άτομα συγκεντρώθηκαν στο Lumiere Music Hall στο Λος Άντζελες για μια εκδήλωση, με θέμα Main Street vs. The Merger, η οποία διοργανώθηκε από ομάδες υπεράσπισης, την Ένωση Συγγραφέων Αμερικής και εργαζόμενους του κλάδου που ήθελαν να εκφράσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη συγχώνευση.

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Οι αμερικανικές αντιμονοπωλιακές ρυθμιστικές αρχές φαίνεται να είναι έτοιμες να εγκρίνουν τη συγχώνευση, εν μέσω διαβεβαιώσεων από την Paramount Skydance ότι η συμφωνία δεν θα βλάψει άλλα στούντιο ή τη δημιουργικότητα.

Ο διευθύνων σύμβουλος, φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, Ντέιβιντ Έλισον, έχει δεσμευτεί ότι τα στούντιο Paramount και Warner θα παραμείνουν παραγωγικά κυκλοφορώντας τουλάχιστον 30 ταινίες ετησίως.

Εκπρόσωπος της Paramount εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι οι εταιρείες θα έχουν «κάθε οικονομικό κίνητρο» για να επεκτείνουν την παραγωγή του ποιοτικού περιεχομένου που απαιτούν οι καταναλωτές.

Αγωγές

Ωστόσο, μια ομάδα πολιτειών των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Καλιφόρνια και της Νέας Υόρκης, ετοιμάζουν αγωγή για να μπλοκάρουν τη συμφωνία, δήλωσαν στο Reuters την Παρασκευή πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι απώλειες θέσεων εργασίας αντικατοπτρίζουν μια βιομηχανία ψυχαγωγίας όπου η απασχόληση έχει μειωθεί από την κορύφωσή της στα τέλη του 2022.

Η Καλιφόρνια έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά, με 17.234 θέσεις εργασίας να έχουν χαθεί από το 2019 έως το 2023, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Milken. Το Ινστιτούτο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένας συνδυασμός παραγόντων -συμπεριλαμβανομένης της συρρίκνωσης των εσόδων από τηλεοπτικές διαφημίσεις και της στασιμότητας της ανάπτυξης του streaming- έπεισε τα στούντιο να αναζητήσουν λιγότερο ακριβά μέρη για να γυρίσουν ταινίες και σειρές.

Η πληρότητα στα στούντιο του Χόλιγουντ μειώθηκε στο 62% το πρώτο εξάμηνο του 2025, από σχεδόν πλήρη πληρότητα το 2016, σύμφωνα με την Film LA, τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που συντονίζει τα γυρίσματα στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες.

Η Διεθνής Συμμαχία Υπαλλήλων Θεατρικής Σκηνής, η οποία εκπροσωπεί 170.000 επαγγελματίες στα παρασκήνια, δήλωσε ότι τα μέλη της εργάστηκαν περίπου 36% λιγότερες ώρες από ό,τι το 2022.

Με πληροφορίες από Reuters