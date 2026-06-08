ΕΚΤ:-Τελειωμένη-απόφαση-η-αύξηση-των-επιτοκίων-ή-δίκοπο-μαχαίρι;

Την προσεχή Πέμπτη 11 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023, δεδομένης της νέας αύξησης του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.

«Μια αύξηση 25 μονάδων βάσης στο επιτόκιο καταθέσεων -από 2,00% σε 2,25%, φαίνεται δεδομένη», λένε στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς.

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Η αύξηση των επιτοκίων έχει προβλεφθεί εδώ και καιρό και ως εκ τούτου πιθανότατα και δεν θα αποτελέσει έκπληξη. «Με τον μέσο πληθωρισμό στην ευρωζώνη στο 3,2% και την διαφαινόμενη τάση να επιταχυνθεί περαιτέρω», δεν υπάρχει άλλη λύση, υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές.

Παρόλο που η Κεντρική Τράπεζα έχει αποφύγει την αύξηση των επιτοκίων από το ξέσπασμα του πολέμου με το Ιράν, οι αξιωματούχοι φαίνονται τώρα πεπεισμένοι ότι αυτό είναι απαραίτητο για τον περιορισμό των διογκούμενων τιμών ενέργειας, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει μια εκτεταμένη πληθωριστική έξαρση», προσθέτουν .

Αλλά, πολύ πιο σημαντική από την απόφαση για τα επιτόκια, είναι η συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει, καθώς «η Κριστίν Λαγκάρντ θα σηματοδοτήσει τη μελλοντική πορεία δράσης της ΕΚΤ», εκτιμούν οι ίδιες πηγές.

«Σε κάθε περίπτωση, η συνεδρίαση της Πέμπτης θεωρείται κρίσιμη, καθώς είναι μια από εκείνες τις συναντήσεις της ΕΚΤ, που θα μπορούσαν να χαραχθούν στην ιστορία, προς το καλύτερο ή το χειρότερο, καθορίζοντας το ένα ή το άλλο αποτέλεσμα», προσθέτουν.

Το «φάντασμα» του 2011

Πολλοί οικονομολόγοι άλλωστε, πιστεύουν ότι η αύξηση των επιτοκίων, ενώ η οικονομία της ευρωζώνης συρρικνώνεται- επιβεβαιώνουν τα τελευταία στοιχεία για το ΑΕΠ- είναι ένα σχολικό λάθος που απειλεί να αναστήσει το «φάντασμα» του 2011. Όταν δηλαδή, μια αύξηση των επιτοκίων σε μια αγωνιώδη ευρωζώνη συνέβαλε να πυροδοτηθεί η μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα το νομισματικό μπλοκ.

«Η ΕΚΤ πρέπει να αποφασίσει τι προτιμά ή τι είναι καλύτερο για την ευρωζώνη, τονίζουν και προσθέτουν: «Η αποφασιστικότητα της ΕΚΤ να διατηρήσει τη φήμη της για τον έλεγχο του πληθωρισμού κινδυνεύει να την οδηγήσει σε ένα καταστροφικό λάθος, βάζοντας φρένο στις λιγοστές ελπίδες για ενίσχυση της ανάπτυξης », λένε οικονομικοί αναλυτές.

«Μια αύξηση των επιτοκίων την Πέμπτη θα μπορούσε επίσης να σηματοδοτήσει ότι η ΕΚΤ δεν θα επιτρέψει την εξάπλωση του πληθωρισμού, αλλά θα μπορούσε να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα, ουσιαστικά ,σκοτώνοντας την οικονομική ανάπτυξη. Η απόφαση είναι μια καθαρή αντιστάθμιση μεταξύ ανάπτυξης και πληθωρισμού», προσθέτουν.

Ο Πολ Ντόνοβαν, επικεφαλής οικονομολόγος της UBS, πιστεύει μάλιστα ότι η ΕΚΤ «φαίνεται σταθερά αποφασισμένη να προχωρήσει με το επικείμενο λάθος της στη νομισματική πολιτική».

«Η ΕΚΤ πρέπει να αποφασίσει τι προτιμά ή τι είναι καλύτερο για την ευρωζώνη, τονίζουν και προσθέτουν: «Η αποφασιστικότητα της ΕΚΤ να διατηρήσει τη φήμη της για τον έλεγχο του πληθωρισμού κινδυνεύει να την οδηγήσει σε ένα καταστροφικό λάθος, βάζοντας φρένο στις λιγοστές ελπίδες για ενίσχυση της ανάπτυξης »

Δεν υπάρχει καλή απόφαση.

Υπάρχει και μια άλλη, λιγότερο εμφανής, αλλά εξίσου επικίνδυνη πλευρά σε αυτό. Το να μην κάνεις τίποτα!

Η μη αύξηση των επιτοκίων όταν ο πληθωρισμός υπερβαίνει τον στόχο του 3% και το πετρέλαιο διαπραγματεύεται γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι, μπορεί επίσης να είναι λάθος.

Αυτό το δίλημμα οδηγεί ορισμένους αναλυτές να υποστηρίξουν ότι η ΕΚΤ μπορεί να περιμένει λίγο περισσότερο για να αξιολογήσει την επιμονή των επιπτώσεων, ειδικά όσο οι ΗΠΑ και το Ιράν εργάζονται για μια ειρηνευτική συμφωνία. Υπενθυμίζουν μάλιστα ότι η ΕΚΤ ήταν μάλιστα από τις τελευταίες κεντρικές τράπεζες που αύξησαν τα επιτόκια κατά τη διάρκεια της πληθωριστικής κρίσης μετά την πανδημία και η καθυστέρησή της ήταν το κλειδί για τον διψήφιο πληθωρισμό στην ευρωζώνη.

Γεράκια και περιστέρια

«Ουδείς γνωρίζει ποια απόφαση θα αποδειχθεί βέλτιστη, αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι η συνεδρίαση της Πέμπτης είναι μια από τις πιο επικίνδυνες των τελευταίων ετών», λένε παράγοντες της αγοράς .

Οι υπεύθυνοι χάραξης της νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη- από τη Γερμανίδα «γερακίνα» Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, μέχρι τον μετριοπαθή και συνετό διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα , υπονοούν ότι δεν μπορούν πλέον να αγνοούν τον αντίκτυπο της ενεργειακής κρίσης και πρέπει να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη τους στη δέσμευση της ΕΚΤ να διατηρήσει τον πληθωρισμό στο 2%. Αυτό κάνει την αύξηση των επιτοκίων να μοιάζει με τελειωμένη υπόθεση.