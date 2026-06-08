Ελλάδα: Η μεγάλη εξόφληση – Πώς θα χάσει τον τίτλο της πιο χρεωμένης χώρας της Ευρώπης

Με την αβεβαιότητα να παραμένει υψηλή λόγω Μέσης Ανατολής και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να σχεδιάζει, εκτός απροόπτου, να προχωρήσει σε αύξηση του βασικού της επιτοκίου την ερχόμενη Πέμπτη, η Αθήνα προχωρά σε λίγες ημέρες σε μία ακόμη πρόωρη εξόφληση δόσεων από το δάνειο του πρώτου μνημονίου.

Αφορά ποσό ύψους 6,94 δισ. ευρώ σε σύνολο 26,3 δισ. ευρώ που απομένουν και τις υπόλοιπες δόσεις να σχεδιάζεται η αποπληρωμή τους έως το τέλος της δεκαετίας περίπου 5 δισ. ευρώ ετησίως.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Έτσι, το χρέος μειώνεται όχι μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και σε απόλυτα νούμερα. Μετά τα διμερή δάνεια (GLF), σειρά θα πάρουν οι «υποχρεώσεις» του EFSF, ύψους 125,6 δισ. ευρώ.

Τα 6,94 δισ. ευρώ που θα καταβληθούν γύρω στα μέσα του μήνα, αφορούν λήξεις δόσεων του α΄ εξαμήνου του 2029, το σύνολο του ποσού για τα έτη 2033 και 2034 καθώς και λήξεις του α΄ εξαμήνου του 2035 από το δάνειο του πρώτου μνημονίου.

Σύμφωνα μάλιστα με τον πρωθυπουργό ο στόχος είναι από φέτος, και πιο συγκεκριμένα στο τέλος του 2026, η Ελλάδα να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη και τη θέση της να πάρει η Ιταλία.

Τι κερδίζει η Ελλάδα

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει αναταραχή και στις αγορές των κρατικών ομολόγων με τις χώρες να βλέπουν τις αποδόσεις να αυξάνονται καθιστώντας ακριβότερο το κόστος δανεισμού.

Με την νέα πρόωρη εξόφληση και μάλιστα 6 μήνες νωρίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η Ελλάδα πετυχαίνει εξοικονόμηση πόρων μέσω της μείωσης των ετήσιων δαπανών για τόκους κατά 100 εκατ. ευρώ, φέτος. Επιπλέον ενισχύεται η αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς αγορές με πιθανή μείωση του κόστους δανεισμού στο μέλλον.

Παράλληλα, με την επιλογή της πρόωρης αποπληρωμής των 6,9 δισ. ευρώ, το ελληνικό δημόσιο σχεδιάζει να διαθέσει πλήρως το λεγόμενο «μαξιλάρι» των 15,7 δισ. ευρώ, τα οποίο η χώρα ανέλαβε να «φυλάει» κλειδωμένο σε ειδικό λογαριασμό από το 2018 με το τρίτο μνημόνιο. Πλέον το «μαξιλάρι» ρευστότητας του ελληνικού δημοσίου θα αποτελείται αποκλειστικά, από τα τρέχοντα ταμειακά διαθέσιμα των κρατικών φορέων. Θα αποτελεί ενεργό κεφάλαιο, συνδεδεμένο με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και συμμετοχές του Δημοσίου σε αξιόχρεες επιχειρήσεις με εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Η κυβέρνηση επιδιώκει την αποπληρωμή μνημονιακών δανείων μία δεκαετία νωρίτερα από την τελική ημερομηνία λήξης τους, δηλαδή μέχρι το 2031, στοχεύοντας στην ταχύτερη μείωση του δημοσίου χρέους και την εξοικονόμηση δαπανών για τόκους.

Το χρονοδιάγραμμα μείωσης του χρέους

Όσον αφορά τους στόχους που έχουν τεθεί για την πορεία του ελληνικού χρέους τα επόμενα χρόνια θα μπορούσαν να επικεντρωθούν στα εξής :

· Στο τέλος της τρέχουσας δεκαετίας το ελληνικό χρέος να υποχωρήσει στο 113% με 115% του ΑΕΠ, ποσοστό που θα κατατάξει την χώρα μας στην 4η ή ακόμα και 5η θέση μεταξύ των κρατών-μελών με το υψηλότερο χρέος, δηλαδή κάτω από τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ιταλία.

· Στα μέσα της επόμενης δεκαετίας, γύρω στο 2035, το δημόσιο χρέος θα συνεχίσει την πτωτική του πορεία για να φτάσει στο 100%,του ΑΕΠ. Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο μάλιστα εκτιμάται ότι το ελληνικό αξιόχρεο θα επιστρέψει στη βαθμίδα Α+ που κατείχε πριν την κρίση.