Ευρωαγορές σε μικτό πρόσημο: Ο Stoxx έκλεισε με οριακή πτώση – Αντίρροπες τάσεις σε κλάδους

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Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε στο άνοιγμα της εβδομάδας τη Δευτέρα 8/6 οριακές απώλειες σε μια ασταθή συνεδρίαση στις ευρωπαϊκές αγορές.

Πιο αναλυτικά, ο Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,15% στις 621,72 μονάδες, σε μια συνεδρίαση με μικτές τάσεις εν μέσω έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη, σημειώνοντας άνοδο 0,63% στις 50.208,13 μονάδες, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 έκλεισε με οριακή άνοδο 0,05% στις 10.373,20 μονάδες. Αντίθετα, ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,23% στις 8.199,29 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX έχασε 0,47% στις 24.641,85 μονάδες και ο Ισπανικός IBEX υποχώρησε κατά 0,66% στις 18.223,10 μονάδες.

Η πλειονότητα των κλαδικών δεικτών κινήθηκε σε αρνητικό έδαφος. Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν ο κλάδος των χημικών, που υποχώρησε κατά 1,44%, και οι κατασκευές, με πτώση 1,40%.

Στο μεταξύ, έντονη άνοδο σημείωσε η μετοχή της Cerebras Systems, η οποία εκτινάχθηκε πάνω από 17% τη Δευτέρα, μετά από κύμα θετικών αξιολογήσεων από τη Wall Street. Τουλάχιστον εννέα χρηματοπιστωτικοί οίκοι —μεταξύ των οποίων Barclays, Citi, Mizuho, Morgan Stanley, Needham, Rosenblatt, TD Cowen, UBS και Wedbush— ξεκίνησαν κάλυψη της μετοχής με συστάσεις ισοδύναμες με “αγορά”.

Η μετοχή, που διαπραγματευόταν πρόσφατα γύρω στα 235 δολάρια, έχει ενισχυθεί περίπου 27% από την αρχική δημόσια εγγραφή της τον περασμένο μήνα, όταν η τιμή διάθεσης είχε οριστεί στα 185 δολάρια.