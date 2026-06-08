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    ΗΠΑ:-Το-κόστος-καυσίμων-των-αεροπορικών-εταιρειών-αυξήθηκε-στα-6,5-δισεκ.-δολάρια-τον-Απρίλιο
    ΗΠΑ: Το κόστος καυσίμων των αεροπορικών εταιρειών αυξήθηκε στα 6,5 δισεκ. δολάρια τον Απρίλιο

    ΗΠΑ: Το κόστος καυσίμων των αεροπορικών εταιρειών αυξήθηκε στα 6,5 δισεκ. δολάρια τον Απρίλιο

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Το κόστος καυσίμων των αμερικανικών επιβατικών αεροπορικών εταιρειών αυξήθηκε κατά 78% τον Απρίλιο, φτάνοντας σχεδόν τα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει αυξήσει απότομα το κόστος καυσίμων, δήλωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ.

    Το κόστος καυσίμων των αεροπορικών εταιρειών αυξήθηκε κατά 26% σε σχέση με τον Μάρτιο και οι αερομεταφορείς χρησιμοποίησαν 2,6% λιγότερα καύσιμα τον Απρίλιο σε σχέση με τον Μάρτιο, ανέφερε του USDOT σε μηνιαία έκθεση.

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    Το κόστος ανά γαλόνι καυσίμου τον Απρίλιο ήταν 4,11 δολάρια, αυξημένο κατά 1,81 δολάρια σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025.

    - Reuters 

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