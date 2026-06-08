Η-ΕΕ-αποδεσμεύει-6,6-δισ.-για-την-Ουκρανία

Οι Βρυξέλλες συζητούν για το πώς θα χρησιμοποιήσουν τα 6,6 δισ. ευρώ τα οποία αρχικά προορίζονταν για την αποζημίωση των κρατών μελών που βοήθησαν στρατιωτικά την Ουκρανία, μετά την άρση του ουγγρικού βέτο.

«Έχουμε πλέον έναν νέο Ούγγρο πρωθυπουργό, πράγμα που σημαίνει επίσης ότι προχωρούμε στην αποδέσμευση των 6,6 δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Ειρήνη. Έτσι, συζητάμε σήμερα, επίσης, πώς να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια», σημείωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, στην Άτυπη Σύνοδο ΥΠΕΞ στην Κύπρο.

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«Όπως γνωρίζετε, η αρχική ιδέα ήταν η επιστροφή των εισφορών, ο επιμερισμός των βαρών. Αλλά, φυσικά, τώρα τίθεται επίσης το ερώτημα αν θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στην παροχή της βοήθειας στην Ουκρανία ή στην πραγματική επιστροφή των συνεισφορών που έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, υποβάλαμε μια πρόταση, έναν συμβιβασμό που λαμβάνει υπόψη και τις δύο πλευρές, αλλά πιστεύω ότι η αποδέσμευση των 6,6 δισ. ευρώ είναι ένα πολύ, πολύ σημαντικό βήμα για το οποίο εργαζόμαστε».

Η Κάλας επεσήμανε ότι παρουσίασε πρόταση η οποία περιλαμβάνει την αποζημίωση των χωρών της ΕΕ, αλλά και τη δυνατότητα παροχής νέας οικονομικής βοήθειας προκειμένου να συνεχιστεί η υποστήριξη προς το Κίεβο.

«Προτείνω να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους πόρους για να αποζημιώσουμε τις χώρες μέλη για τις προηγούμενες παραδόσεις όπλων, προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε νέα κοινή αγορά» όπλων για την Ουκρανία, επεσήμανε η Κάλας.

Τόσο η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας όσο και κάποιες χώρες της ΕΕ είχαν εκφράσει τον τελευταίο καιρό την επιθυμία τους μέρος των χρημάτων αυτών να χρησιμοποιηθεί ώστε να βοηθηθεί η Ουκρανία να αγοράσει ή να κατασκευάσει όπλα.