Η Εθνική Τράπεζα καθορίζει καθαρή διανομή €0,2792683729 ανά μετοχή

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προχωρά στη διανομή κερδών της χρήσης 2025 και στη λύση αποθεματικών προς τους μετόχους, μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ής Απριλίου 2026. Η πληρωμή αρχίζει στις 15 Ιουνίου 2026, αφού προηγηθεί η αποκοπή στις 10 Ιουνίου και η καταγραφή των δικαιούχων στις 11 Ιουνίου.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Όροι διανομής και χρονοδιάγραμμα πληρωμής

Σύμφωνα με το Capital, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., το συνολικό μικτό ποσό που διανέμεται σε μετρητά ανέρχεται σε 263.897.800 ευρώ, ή 0,2885027094 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό ανά μετοχή προσαυξάνεται λόγω των 17.001.934 ιδίων μετοχών που κατέχει η τράπεζα και διαμορφώνεται τελικά σε μικτό ποσό 0,2939667083 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την παρακράτηση φόρου 5%, βάσει του άρθρου 64 του Ν.4172/2013, το καθαρό ποσό που λαμβάνουν οι δικαιούχοι ανέρχεται σε 0,2792683729 ευρώ ανά μετοχή, με την εξαίρεση περιπτώσεων μετόχων που υπάγονται σε ειδικές φορολογικές διατάξεις. Η ημερομηνία αποκοπής ορίζεται για την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, όταν οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Euronext Athens χωρίς το σχετικό δικαίωμα, ενώ ως ημερομηνία καταγραφής ορίζεται η Πέμπτη 11 Ιουνίου 2026.

Η καταβολή αρχίζει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 μέσω της πληρώτριας τράπεζας, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. Η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ., δηλαδή τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Euronext Securities Athens και τις σχετικές αποφάσεις της.

Εγκρίσεις και διαδικασία για ειδικές περιπτώσεις

Για κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. υπό τον χειρισμό της Euronext Securities Athens, η πληρωμή γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης. Ποσά που δεν εισπράττονται μέσα σε πέντε χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Η τράπεζα σημειώνει επίσης ότι η διανομή προς τους μετόχους έχει λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στις 08/06/2026. Η εξέλιξη αυτή ολοκληρώνει το κανονιστικό σκέλος της διαδικασίας και ανοίγει τον δρόμο για την έναρξη των πληρωμών προς τους δικαιούχους μετόχους.