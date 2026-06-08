Η Alpha Bank μοιράζει 21 εκατ. ευρώ στο προσωπικό – Ενεργοποιεί νέο buyback «μαμούθ»

Στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνεται επίσης η διανομή μερίσματος ύψους 0,065 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) με το συνολικό διανεμόμενο ποσό να ανέρχεται σε 148 εκατ. ευρώ.

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Πριμ παραγωγικότητας ύψους 19,9 εκατ. σε επιλέξιμους εργαζομένους της τράπεζας και 1,1 εκατ. ευρώ σε εργαζόμενους άλλων εταιρειών του ομίλου, εισηγείται το Δ.Σ. της Alpha Bank προς ψήφιση στην ετήσια Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στις 26 Ιουνίου.

Στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνεται επίσης η διανομή μερίσματος ύψους 0,065 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) με το συνολικό διανεμόμενο ποσό να ανέρχεται σε 148 εκατ. ευρώ. Συνυπολογίζοντας τα 111,388 εκατ. ευρώ που έχουν ήδη διανεμηθεί ως ενδιάμεσο μέρισμα, το συνολικό ποσό διανομής διαμορφώνεται σε 259,39 εκατ. ευρώ. Ως ημερομηνία αποκοπής τέθηκε η 1 Ιουνίου 2026. Μέρισμα και buyback ανεβάζουν τη συνολική ανταμοιβή των μετόχων στα 518,8 εκατ. ευρώ, ή στο 55% των καθαρών κερδών του 2025.

Επιπλέον, το Δ.Σ. προτείνει στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, την ακύρωση 59.018.043 ιδίων μετοχών της τράπεζας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,549% του μετοχικού κεφαλαίου της. Οι εν λόγω μετοχές αποκτήθηκαν κατά την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2025 έως τον Απρίλιο του 2026 στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ιδίων με μέση σταθμισμένη τιμή αγοράς 3,5714 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 210,77 εκατ. ευρώ.

Η Alpha Bank θεσπίζει – και θέτει προς έγκριση από τη ΓΣ – νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών διαθέτει ποσό έως 297,4 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 259,4 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην αγορά και ακύρωση μετοχών, ενώ έως 38 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση μετοχών που θα διατεθούν σε στελέχη και εργαζομένους της τράπεζας και των θυγατρικών της.

Οι μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 9,1% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας (μετά την ακύρωση 59.018.043 μετοχών), δηλαδή συνολικά έως 205 εκατ. μετοχές. Το εύρος τιμών για την απόκτηση μετοχών ορίζεται μεταξύ 0,22 και 7 ευρώ ανά μετοχή.