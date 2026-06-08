Η-johnson-&-johnson-εξαγοράζει-την-firefly-bio,-εταιρεία-ανάπτυξης-τεχνολογίας-φαρμάκων-για-τον-καρκίνο,-έναντι-1-δισεκ.-δολαρίων

Η Johnson & Johnson ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα εξαγοράσει την βιοτεχνολογική Firefly Bio έναντι 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μετρητά, καθώς επιδιώκει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο φαρμάκων για τον καρκίνο.

Η πλατφόρμα Firelink της Firefly χρησιμοποιεί αντισώματα για να απελευθερώσει ένα φάρμακο που αποικοδομεί πρωτεΐνες απευθείας στα καρκινικά κύτταρα, μια προσέγγιση που η J&J λέει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίθεση των όγκων, διαφυλάσσοντας παράλληλα περισσότερους υγιείς ιστούς από τις υπάρχουσες θεραπείες.

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Η πλατφόρμα για όγκους με μετάλλαξη σε ένα γονίδιο γνωστό ως KRAS «ενισχύει το χαρτοφυλάκιο ογκολογίας της Johnson & Johnson και τη φιλοδοξία της να αναπτύξει στοχευμένα φάρμακα για τους πιο διαδεδομένους και δύσκολους στη θεραπεία συμπαγείς όγκους με υψηλές ανεκπλήρωτες ανάγκες», δήλωσε η φαρμακευτική εταιρεία.

«Το KRAS θεωρείται διαβόητα ένας μη φαρμακευτικός στόχος και οι ασθενείς με καρκίνους που προκαλούνται από το KRAS εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές, με την επιβίωση να μετριέται σε μήνες και όχι σε χρόνια», δήλωσε ο John Reed, εκτελεστικός αντιπρόεδρος καινοτόμου ιατρικής, έρευνας και ανάπτυξης στην J&J.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί αργότερα φέτος.

- Reuters