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    Tuesday, June 9
    Η-orange-αποκτά-τον-πλήρη-έλεγχο-της-ισπανικής-masorange-έναντι-4,25-δισεκ.-ευρώ
    Η Orange αποκτά τον πλήρη έλεγχο της ισπανικής MasOrange έναντι 4,25 δισεκ. ευρώ

    Η Orange αποκτά τον πλήρη έλεγχο της ισπανικής MasOrange έναντι 4,25 δισεκ. ευρώ

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Η Orange απέκτησε την πλήρη κυριότητα της MasOrange, του μεγαλύτερου τηλεπικοινωνιακού παρόχου της Ισπανίας, μετά την εξαγορά του εταίρου της στην κοινοπραξία σε μια συμφωνία ύψους 4,25 δισεκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα.

    Ο γαλλικός όμιλος τηλεπικοινωνιών ολοκλήρωσε την αγορά του υπόλοιπου 50% από την Lorca, αφού εξασφάλισε όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και θα ενοποιήσει πλήρως την MasOrange.

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    Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μάινραντ Σπένγκερ θα ενταχθεί στην εκτελεστική επιτροπή της Orange.

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